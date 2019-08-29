МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. По итогам первого полугодия 2019 года консолидированные доходы сегмента "Медиа-бизнес" Газпромбанка выросли на 0,3% до 46,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба "Газпром-медиа".

"По итогам отчетного периода консолидированные доходы сегмента "Медиа-бизнес" выросли на 0,3% до 46 468 млн рублей. Консолидированные доходы сегмента "Медиа-бизнес" выросли за счет увеличения нерекламных доходов холдинга "Газпром-медиа". Нерекламные доходы "Газпром-медиа" выросли на 20% до 13 180 млн рублей", — говорится в сообщении.

Нерекламные доходы, объясняет пресс-служба, выросли за счет монетизации библиотеки контента, кинодистрибуции и дистрибуции тематических каналов "Ред Медиа" и спортивных каналов ГПМ "Матч". Нерекламная монетизация увеличилась за счет доходов от продажи прав, которые за январь-июнь 2019 года увеличились на 38% до 7 783 миллионов рублей.

"Сегмент "Медиа-бизнес" завершил первое полугодие 2019 года с операционной прибылью в размере 2 077 млн рублей. Чистая прибыль сегмента "Медиа-бизнес" составила 3 106 млн рублей", — добавляется в пресс-релизе.

Основной вклад в чистую прибыль, согласно данным пресс-службы, внес телевизионный бизнес "Газпром-медиа", а также сегмент кинодистрибуции и кинопроизводства.

Больше всего средств в копилку "Газпром-медиа", отмечено в пресс-релизе, принесли релизы "Централ Партнершип" и фильм ТНТ "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел", а также монетизация библиотеки контента НТВ на территории РФ и стран СНГ.

"Рекламные доходы сегмента "Медиа-бизнес" уменьшились на 6%", — также сообщила пресс-служба.