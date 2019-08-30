МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. Российскому учителю в среднем нужно будет копить на новый iPhone почти пять месяцев, откладывая при этом все полученные деньги, следует из исследования, основанного на данных о зарплатных предложениях интернет-сервиса "Авито Работа", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Для анализа использовался новый Apple iPhone модели XS Max 512 ГБ стоимостью 123 тысячи рублей, а высчитанная сервисом средняя зарплата учителя в стране составляет 25 837 рублей.

"В среднем по России новый iPhone обойдется учителям в 4,8 зарплаты. Таким образом, накопить на смартфон возможно за пять месяцев, если откладывать весь ежемесячный доход полностью", — отмечают аналитики.

Эксперты сервиса также поделили стоимость смартфона на среднюю зарплату учителя в региональном разрезе и обнаружили, что наилучшая ситуация по этому показателю наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге: работники сферы образования этих городов смогут накопить на новый смартфон за три и четыре месяца соответственно.

Дольше же всего откладывать деньги придется учителям из Воронежа, Саратова, Тольятти и Омска. В Воронеже, по данным "Авито", средняя учительская зарплата составляет 17 567 рублей в месяц. Следовательно, воронежский учитель, откладывая все заработанные деньги, сможет купить себе iPhone только через семь месяцев.

Почти столько же потребуется учителю из Саратова, получающему 17 874 рубля, — 6,9 месяца. Учитель из Тольятти или Омска заработает себе на iPhone через 6,7 месяца. В этих городах учителям в среднем платят 18 408 и 18 404 рубля соответственно.