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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Отпущение долгов — Как выяснил "Ъ", государство готовится серьезно облегчить жизнь закредитованных граждан. Изменения в законодательство, подготовленные Минэкономики, обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. По сути, речь идет о списании кредита — долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера. И даже упустив момент, гражданин сможет потом выкупить долг у владельца с дисконтом.

— Вы учите, вам зачтется — Рособрнадзор опубликовал для общественного обсуждения изменения в постановлении о государственной аккредитации вузов. Согласно изменениям, эксперты, выдающие аккредитацию, должны будут учитывать сведения о результатах оценки качества знаний выпускников, учитывать результаты университетов в международных рейтингах и исследованиях. Они также не смогут запрашивать у вузов документы, не включенные в перечень, установленный Рособрнадзором, и просить продублировать электронные документы в бумажном виде.

— Аэропорты собирают под крыло — Правительство и аэропортовое сообщество обсуждают новый механизм развития малых региональных аэропортов с пассажиропотоком от 50 тыс. до 500 тыс. человек в год. "Аэропорты регионов" и "Новапорт" готовы совместно взять под управление несколько десятков малых аэропортов на условиях концессии. В рамках такой схемы предлагается модернизировать их инфраструктуру за счет средств бюджета и госбанков, в частности ВЭБ.РФ.

— Музыка держит паузу — Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify отложил свой запуск в России до конца года, хотя и начал активно искать в стране сотрудников и офис. По мнению источников "Ъ", задержка может быть связана с глобальными проблемами Spotify с Warner Music. Российский рынок стриминговых сервисов пока не сформирован и имеет большой потенциал, но Spotify вряд ли сможет занять на нем значимую долю, полагают аналитики.

— О ЕНВД и говорить нечего — Правительство не намерено обсуждать продление режима "единого налога на вмененный доход" (ЕНВД), прекращающего действие с начала 2021 года,— с идеей продления его до 2024 года выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов. По мнению Минфина и ФНС, реальная налоговая нагрузка по ЕНВД составляет сейчас менее 1% выручки, режим используется в основном для налоговой оптимизации и остается последней "брешью" в системе налогообложения.

— Китайский рост увязали с торговым спором — Китайская экономика в ближайшее десятилетие неизбежно столкнется с замедлением роста, но темпы снижения этого показателя будут зависеть от скорости реформ, последствий нынешней торговой войны с США и глубины ограничений на инвестиционные потоки в экономику страны, ожидают эксперты рейтингового агентства Standard & Poor`s.

— Белый дом отделяет оборону от импорта — Военно-промышленное лобби настаивает на новых протекционистских мерах для промышленности (в частности, оборонной) в госзаказе. Профильный департамент аппарата правительства подготовил три законопроекта, нацеленные на устранение иностранных конкурентов, учет цен ОПК в процессе ценообразования госконтрактов и передачу Минпромторгу, ранее предложившему выделить в госзаказе квоту в 30–50% для российских товаров, полномочий по оценке выполнения этих квот.

— Домохозяйства верят в себя и не верят в экономику — Августовский опрос ФОМ (для Банка России) фиксирует снижение инфляционных ожиданий граждан через год на 0,3 процентного пункта до 9,1%. Это минимум с июня 2018 года, но все еще превышает показатель первой половины прошлого года, когда фактическая инфляция была заметно выше текущей. Оценка наблюдаемой за прошедший год населением инфляции в августе изменилась незначительно, оставшись вблизи уровней последних месяцев.

— Минтранс рассмотрел аварийность при ближнем свете — Запрет обгонов и перестроений, ограничения скорости, тотальный контроль движения с помощью камер — эти и другие меры по повышению безопасности движения фигурируют в методических рекомендациях Минтранса для владельцев автодорог. Документ также предлагает использовать на дорогах камеры, способные распознавать до 15 составов нарушений, включая езду днем без включенного ближнего света и повороты в запрещенных местах.

— Школьников исключили из пионеров — За неделю до начала учебного года родителям учащихся образовательного учреждения "Воробьевы горы" сообщили, что из помещений во Дворце пионеров их детей переводят в другие здания образовательного комплекса. Изменения затронули 12 классов, около 250 детей. В администрации учебного заведения объяснили перевод необходимостью "проведения проектных работ по сохранению и приспособлению под современное использование выявленных объектов культурного наследия".

— Сначала торжества, потом протесты — Вместо митинга против давления на университеты 30 августа пройдет публичная дискуссия "Университет в "Яме"". Ранее правительство Москвы отказалось согласовать заявленный студентами митинг "Свободу студентам, свободу университетам". В субботу, 31 августа, вместо не согласованной мэрией Москвы акции, которую заявляла Либертарианская партия России (ЛПР), пройдет несогласованное "Шествие против политических репрессий", организаторами которого выступил штаб Алексея Навального.

— Украинских моряков отправят сидеть на родину — В СИЗО "Лефортово" в четверг были собраны три десятка граждан Украины, как уже осужденные за преступления в России, так и находящиеся под следствием за них. Осужденных, а среди них Роман Сущенко, Олег Сенцов, а также Евгений Панов, предполагается помиловать указом президента и выслать на родину, получив в обмен помилованных россиян.

— Военный суд не поверил в ОПС в ФСО — Как стало известно "Ъ", военный суд вернул в прокуратуру громкое уголовное дело о создании оргпреступного сообщества (ОПС) для хищения бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию объектов в резиденции президента в Ново-Огарево. Суд посчитал, что ФГУП Федеральной службы охраны не может являться структурным звеном ОПС, как установило следствие.

— Тельману Исмаилову предъявили швейцарские счета — Как стало известно "Ъ", в Швейцарии, где прокуратура по заявлению БМ-банка (бывший Банк Москвы, принадлежит ВТБ) расследует деятельность экс-хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, для погашения многомиллиардных долгов арестовали его счета. В банке рассчитывают, что разыскать и наложить обеспечительные меры удастся и на другие активы беглого олигарха.

— Идеолог штрафного изолятора — В Новосибирске завершился суд над пропагандистом запрещенной террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) гражданином Таджикистана Юсуфом Нозимджони. Свою аудиторию он нашел в исправительной колонии строгого режима, где отбывал срок. По версии следствия, распространитель радикальных идей агитировал сокамерников вступать в ряды ИГ и после освобождения отправляться в Сирию. Кроме того, он призывал устраивать теракты в отделах полиции.

— Лучше рад может быть только Рада — 29 августа в Киеве начала работу Верховная рада Украины нового созыва, контролируемая депутатами от партии "Слуга народа" президента Владимира Зеленского. В ходе первого заседания депутаты назначали премьер-министра — им стал 35-летний Алексей Гончарук — и глав министерств. Президент Зеленский, который не только выступил перед депутатами, но и до самого вечера следил за ходом заседания, назвал приоритетами в работе Рады "усиление национальной безопасности и обороны", а также "завершение войны в Донбассе и возращение аннексированного Россией Крыма".

— Правительство Эстонии ответит за отца и сына — Эстонским парламентариям пришлось досрочно завершить летние каникулы, чтобы собраться на внеочередную сессию парламента, намеченную на пятницу. Им предстоит рассмотреть предложение оппозиционной Партии реформ о вынесении вотума недоверия действующему премьеру и лидеру Центристской партии Юри Ратасу. Причиной стало недовольство оппозиции действиями министров, представляющих младшего партнера по правительственной коалиции — ультраправую Консервативную народную партию.

— Южная Корея и Япония не хотят вместе идти в разведку — Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал вчера Японию лицемерной страной, сообщив, что ждет от Токио шагов к прекращению стремительно раскручивающейся конфронтации. Последний на текущий момент виток конфликта начался неделю назад, когда власти Южной Кореи объявили о намерении не продлевать с Японией договор об обмене разведданными, который был одним из краеугольных камней трехстороннего американо-японо-корейского альянса.

— Совпадение: теперь и в вашем городе — В сентябре Русфонд и бюллетень доноров костного мозга Кровь5 (кровь5.рф) берутся за беспрецедентное дело: в течение года предстоит организовать и провести в России экспедицию "Совпадение". При поддержке Фонда президентских грантов из Москвы отправится специальный агитационный автобус, который побывает в пяти федеральных округах — Центральном, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском. Проехав по сотне российских городов и сел, этот автобус рассчитывает оставить после себя не только следы на дороге.

— "Газпром" сузил кубометры — Как и предполагал "Ъ", "Газпром" впервые признал, что не сможет в 2019 году удержать экспортные поставки в Европу на прошлогоднем рекордном уровне. В компании допускают, что экспорт может снизиться на 5%, до 192 млрд кубометров. В "Газпроме" ожидают также снижения средней экспортной цены российского газа на 13%, до $215 за 1 тыс. кубометров. Эксперты объясняют такую динамику острой конкуренцией с СПГ в Европе.

— Orange переходит в киберзащиту — Французская Orange Business Services первой из международных компаний запустит на российском рынке центр мониторинга киберугроз. Компания намерена заключить соглашение об обмене информацией с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ, что должно позволить ей привлекать клиентов среди крупного бизнеса. До сих пор иностранным участникам рынка это не удавалось, отмечают эксперты.

— Золото разложили по банкам — Запасы драгоценных металлов в российских банках достигли двухлетнего максимума, превысив 71 тонну в золотом эквиваленте. Последний раз такой объем скапливался у кредитных организаций в октябре 2017 года. Пик роста запасов драгметаллов приходится, как правило, на осень. Если учесть, что с 1 октября продажа и покупка слитков перестанет облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС), то часть этих запасов банки могли накопить для физических лиц.

— Связь-банк очистился от ВЭБа — Связь-банк освободился от "лишних" активов, рассчитался с ВЭБом и почти полностью готов к передаче Росимуществу для перехода под контроль Промсвязьбанка. Об этом частично свидетельствует отчетность кредитной организации и говорят знакомые с ситуацией собеседники "Ъ". По словам экспертов, Связь-банк избавился от проблемных активов, которые частично мог передать ВЭБу по "символической стоимости".

— ЛУКОЙЛ сыграл на повышение — В четверг индекс Московской биржи впервые с начала августа закрылся выше уровня 2700 пунктов. Локомотивом роста стали акции "Газпрома" и ЛУКОЙЛа, которые на фоне хороших отчетностей и заявлений менеджеров охотно приобретались инвесторами. Высокий спрос на акции нефтяной компании в четверг наблюдался со стороны инвесторов, которые участвовали в публичной оферте. В итоге объем торгов с ценными бумагами ЛУКОЙЛа вдвое превысил среднедневные значения.

— "Путинка" польется из регионов — Перегруз собственных мощностей вынуждает производителей водки договариваться о выпуске продуктов с другими предприятиями. Так, некогда одну из самых популярных водочных марок "Пшеничная" и линейку "Путинка Вездеход" московского завода "Кристалл" начнет разливать "Башспирт". Контракт позволит госкомпании выйти на федеральный уровень вслед за одним из своих главных конкурентов "Татспиртпромом".

— Танкеры выплывают из убытков — Восстановление рынка танкерных перевозок вывело в прибыль ряд игроков отрасли, в том числе "Совкомфлот", получивший прибыль $91 млн в первом полугодии впервые с 2017 года. Другие компании сектора в разы снизили убыток. Отрасль ожидает роста ставок фрахта во втором полугодии.

— Аэропорты собирают под крыло — Правительство и аэропортовое сообщество обсуждают новый механизм развития малых региональных аэропортов с пассажиропотоком от 50 тыс. до 500 тыс. человек в год. "Аэропорты регионов" и "Новапорт" готовы совместно взять под управление несколько десятков малых аэропортов на условиях концессии. В рамках такой схемы предлагается модернизировать их инфраструктуру за счет средств бюджета и госбанков, в частности ВЭБ.РФ.

— Hyundai взяли в разработку — Российская IT-компания Cognitive Technologies договорилась о партнерстве с южнокорейской Hyundai Mobis. Они планируют разработать софт для распознавания объектов дорожной сцены, который можно будет использовать в автономном транспорте. Подобные решения требуют больших инвестиций и ресурсов и могут не дойти до массового производства, предупреждают эксперты.

— Лососю растят мальков — Крупный производитель лосося "Русская аквакультура", основным владельцем которой выступает Максим Воробьев, может выйти на полную самообеспеченность посадочным материалом. Для этого компании потребуется вложить около 3,5 млрд руб. в расширение мощности завода по выпуску смолта (малька лосося) в Норвегии и строительство предприятия в Мурманске. Реализация планов позволит "Русской аквакультуре" продавать по 35–40 тыс. тонн рыбы в год на 12–14 млрд руб.

— Фуд-холлы отходят от центра — Поделив локации в центральной части Москвы и крупных торгцентрах, операторы фуд-холлов задумались о выходе в спальные районы. Первый проект в жилом квартале в Щукино на северо-западе Москвы реализует Zemskiy Group, чья сеть Eat Market за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) в будущем может конкурировать с гастропространствами Ginza Project и ADG Group.

— Музыка держит паузу — Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify отложил свой запуск в России до конца года, хотя и начал активно искать в стране сотрудников и офис. По мнению источников "Ъ", задержка может быть связана с глобальными проблемами Spotify с Warner Music. Российский рынок стриминговых сервисов пока не сформирован и имеет большой потенциал, но Spotify вряд ли сможет занять на нем значимую долю, полагают аналитики.

— Инвестициям негде приземлиться — Российские аэропортовые холдинги после периода быстрого наращивания активов фактически перестали их покупать, несмотря на рост авиаперевозок. Самые привлекательные аэропорты в России уже разобраны, немногие оставшиеся интересные активы купить по разным причинам трудно. Экспансию в ближнее зарубежье для двух из трех игроков, "Аэропортов регионов" Виктора Вексельберга и "Базэл Аэро" Олега Дерипаски, ограничивают санкции против их владельцев. Расширяется только "Новапорт" Романа Троценко, который активно интересуется аэропортами СНГ.

— Цена вопроса — Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов о развитии небольших аэродромов. Развитие регионального и местного авиасообщения названо одним из приоритетов государственной политики. Задача эта сколь насущна, столь и непроста — данный вид перевозок остается хронически убыточным и требует активного участия государства. Помимо субсидий важнейшим условием является развитие инфраструктуры: аэропортов и посадочных площадок.

— Малые аэропорты облетают стороной — В России остается также большое число аэропортов с пассажиропотоком менее 500 тыс. человек, но они, как правило, не интересуют инвесторов, так как не могут окупить капиталовложения в развитие транспортной инфраструктуры. К примеру, у структур Олега Дерипаски нет ни одного такого аэропорта. У "Аэропортов регионов" только один — Саратов (426 тыс. человек).

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— 1 сентября 1939 года — Россию не пригласили на мероприятия в Польше, вычеркнув из памяти жизни 600 тысяч советских солдат, погибших при освобождении этой страны. О санкциях на прошлое, фейках о войне и плохой памяти политиков "РГ" поговорила с академиком Александром Чубарьяном.

— А обеды дорожают — В четверг открылась первая сессия нового созыва Верховной рады Украины. Мероприятие прошло по заранее озвученному плану и в атмосфере трогательного, но лицемерного единения между старыми и новыми украинскими политиками.

— Спасательный круг — Министр здравоохранения Вероника Скворцова и кардиохирург Лео Бокерия дали в "РГ" дали старт акции "Волна здоровья". "Ее цель — популяризация и внедрение инновационных технологий оздоровления, оказание адресной помощи детям и пропаганда здорового образа жизни", — рассказал легендарный врач.

— Чайкам грозят спецсредства — Минтранс объявил тендер на 5,6 миллиона рублей для разработки новой системы отпугивания птиц от аэропортов. Всего в российском госреестре значится 241 аэродром. Из них только 10-15 процентов имеют в штате специалистов по орнитологическому обеспечению безопасности полетов.

— Кудрин ставит радиоточку — Плата за радиоточки в домах россиян устанавливается вопреки законодательству, пришла к выводу Счетная палата. Поэтому, по мнению ведомства, люди отказываются от проводного радио. Однако это еще и система оповещения на случай ЧС, которую стоило бы сохранить, считают специалисты.

— Поддержка из центра — Владимир Путин считает необходимым повысить зарплату сотрудников федеральных органов по всей стране. Такое мнение он высказал на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александром Осиповым.

— Ради рынка — Федеральная антимонопольная служба попросила главу правительства Дмитрия Медведева помочь с контролем за исполнением министерствами отраслевых планов по развитию конкуренции в стране. Глава ФАС Игорь Артемьев считает необходимым ликвидировать госкорпорации ради свободы рынка.

— Выдачи.net — Интернет-поисковики будут обязаны оперативно удалять ссылки на страницы с пиратским контентом в досудебном порядке. Такие поправки разработал Роскомнадзор совместно с интернет-компаниями и правообладателями. Новые нормы распространятся на все поисковики, работающие в России, то есть не только на "Яндекс" и Mail.ru Group, но и на Google.

— У Росстата не сошлись цифры — Счетная палата предоставила отчет о проверке использования средств на развитие системы госстатистики. Росстат за девять лет реализации проекта так полностью и не внедрил новые технологии, а тем временем расходы бюджета на него выросли в три раза — с 40 до 121 миллиона долларов.

— Бес барьеров — Минтруд предложил повысить штрафы за нарушение прав людей с инвалидностью. Речь о таких правах как защита от безработицы, содействие в трудоустройстве, доступ к объектам инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры.

— "Город образования" созвал педсовет — Размер подушевого финансирования для московских школ будет увеличен. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. И повышать его будут каждый год, "исходя из инфляции и возможностей городского бюджета", подчеркнул глава города.

— Кеды против — Более 200 американских обувных компаний направили президенту США Дональду Трампу, а также министру финансов Стивену Мнучину и другим чиновникам, участвующим в торговых переговорах с Китаем, письмо с просьбой отменить новые пошлины на китайский импорт, которые начнут действовать с 1 сентября.

— Запретные приемы — Устаревшие модели одного из ведущих производителей банкоматов NCR оказались неспособны распознать фальшивки из "банка приколов": все последние успешные вбросы "сувенирных денег" производились в банкоматы именно этого производителя, причем только с валидаторами (устройство, распознающее купюры) ABV, HBV и RBV.

— Эрдоган. Небо. Самолет — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил авиасалон МАКС в Жуковском. Он был впечатлен полетом российского истребителя пятого поколения и заявил, что в случае отказа США поставлять Анкаре новейший самолет F-35 рассмотрит в качестве альтернативы покупку Су-35 и Су-57.

— Решение за наличные — Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела бывшего арбитражного судьи Олега Гаврюшина. Он обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере.

— Госдолг снова с народом — Минфин разместит четвертый выпуск облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) на новых условиях 2 сентября, сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак. Минфин постарался сделать ОФЗ-н более демократичным и привлекательным инструментом.

— Мантия навсегда — Правительственная комиссия подготовила поправки в законопроект, предлагающий назначать мировых судей на постоянной основе с бессрочными полномочиями. Соответствующая инициатива в настоящее время рассматривается в Госдуме.

— До границы бесплатно — Пенсионный фонд России будет частично компенсировать проезд жителям районов Крайнего Севера или приравненных к ним территорий к месту отдыха на море за границей и обратно. Минтруд готовит соответствующий законопроект.

— Называйте их самураями — Одним из участников фестиваля "Спасская башня" является военный оркестр из Японии. Его руководитель полковник Хигути Такахиро рассказал "РГ", чем играть в Москве лучше нежели в Эдинбурге, почему его оркестр исполнил русский романс "Дорогой длинною" и многом другом.

— Найдут место — На родине вождя революции Владимира Ленина Ульяновске противостояние "белых" и "красных" не прекращается даже сейчас, спустя сто с лишним лет после братоубийственной Гражданской войны. К счастью, теперь обходится без кровопролития, а камнем преткновения становятся названия улиц и площадей, памятники и мемориальные таблички.

— Ташкент подает пример — Товарооборот между Россией и Узбекистаном по итогам прошлого года составил почти шесть миллиардов долларов. По поручению глав государств ведется работа по увеличению товарооборота двух стран до десяти миллиардов. Об этом "РГ" сообщил посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов.

— Супермаркет на посылках — Жители Франции все реже отправляют и получают письма по почте: за десять лет объем корреспонденции сократился почти вдвое, с 18 миллиардов до десяти миллиардов в год. Эксперты уверены: всему виной технический прогресс.

— Тени даркнета — В Сингапуре начались российско-сингапурские рабочие консультации по безопасности во главе с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Касались они кибербезопасности и противодействия организованной преступности в мировой Сети.

— У Сочи будет новый мэр — В четверг мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил, что не будет участвовать в выборах главы города, которые пройдут в начале сентября. Свое заявление, означающее его будущую отставку с поста главы администрации курорта, Пахомов сделал в разговоре с журналистами во время церемонии закладки в центре Сочи памятной звезды на Аллее звезд международного песенного конкурса "Новая волна".

— Ташкент подает пример — Объем российских инвестиций в экономику Узбекистана достиг почти 9 миллиардов долларов. Эта цифра будет только увеличиваться, ведь страны наращивают сотрудничество по всем фронтам. О том, зачем по российскому проекту строится первая в Центральной Азии АЭС, что даст создание международных транспортных коридоров и кто стал послом туристического бренда Узбекистана в России, в интервью "РГ" рассказал посол Республики Узбекистан в РФ Ботиржон Асадов.

— Лицом к лицу. И без оружия — Военные Вооруженных сил Украины в эфире "России 24" поговорили с донбасскими ополченцами и сделали ряд сенсационных заявлений. "РГ" узнала, как проходила подготовка к этой непростой беседе и что осталось за кадром.

— Под чужим лицом — Примитивным, но, как оказалось, все еще действенным способом мошенник снял с чужого счета крупную сумму. Для этого ему потребовались всего лишь фальшивый паспорт и незначительное изменение внешности.

— Соблазн процента — Мошенники украли у вкладчиков миллиарды рублей. В замоскворецком районном суде столицы закончился процесс над бандой мошенников, похитивших у вкладчиков девяти банков 37 миллиардов рублей.

— Ключ к цене и "кабинету" — Росреестр проинформировал граждан, какими способами они могут получить сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости. Например, выписку из ЕГРН можно получить на сайте ведомства. Документ дается бесплатно в течение трех рабочих дней.

— Мы живем в одном городе — То, что люди хотят честных выборов — это естественно, и относиться к этому нужно с пониманием, заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он также рассказал "РГ", что является самым важным и самым сложным для представителей местной власти.

— Парламент побоку — Борис Джонсон отправил парламент на каникулы с 12 сентября по 14 октября, чтобы те не смогли помешать планам премьера на жесткий Brexit. Предпринятые Джонсоном меры оказались в правовом поле, что особенно возмущает оппонентов премьера.

— Немцев лишают выбора — Первого сентября в двух немецких федеральных землях — Саксонии и Бранденбурге — состоятся выборы в местные парламенты. Опросы показывают, что в обоих регионах, когда-то относившихся к ГДР, высоки рейтинги правой партии "Альтернатива для Германии", которая имеет реальные шансы получить большинство мест в ландтагах.

— Спасти Джакарту — Индонезия потратит 40 млрд долларов, чтобы спасти столицу от затопления. Центр Джакарты уходит под воду со скоростью 25 сантиметров в год, что делает индонезийскую столицу самым быстротонущим городом в мире.

— Задал ребус — Президент Италии Серджо Маттарелла доверил бывшему премьер-министру Италии Джузеппе Конте формирование нового коалиционного кабмина. Решение было принято по итогам интенсивных консультаций между партиями, которые ранее находились по разные стороны политических баррикад.

— Бархатный синдром — Есть распространенное мнение, что сердечно-сосудистые заболевания имеют сезонный характер и зависят от погоды. Об этом и многом другом "РГ" спросила профессора кафедры кардиологии Первого московского медуниверситета имени Сеченова, доктора медицинских наук Дениса Андреева.

— Рожать за 60 километров — В Карелии в центральной районной больнице Питкяранты закрыли родильное отделение. Будущим мамам предлагают ездить рожать или в Сортавалу, или в Петрозаводск. До первого — около 60 километров, до второго — почти 200.

— Без трудностей перевода — В конце августа — начале сентября в Париже состоится очередной конгресс Европейского кардиологического общества. Это самый масштабный форум, на котором обсуждаются проблемы профилактики, диагностики и лечения болезней системы кровообращения.

— Когда не важны границы — Российские онкологи впервые по приглашению самой крупной профессиональной организации Азиатского региона — Китайской противораковой ассоциации участвовали в работе Международной китайской конференции по онкологии. Сегодня на вопросы "РГ" отвечает участник этого форума главный онколог России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.

— От бинта! — Ученые Университета Лобачевского (Нижний Новгород) разработали супергель, который поможет остановить кровь и заживить самые опасные раны. В его составе — биополимер хитозан и компоненты тромбообразования, которые позволяют ускорить естественный процесс свертывания крови.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Могучий ТОР — Территории опережающего развития (ТОР) оказались эффективнее особых экономических зон (ОЭЗ). За четыре года своего существования ТОРы привлекли 375,4 млрд рублей инвестиций. Это на 12 млрд рублей больше, чем ОЭЗы за свою 14-летнюю историю, следует из статистики, предоставленной "Известиям" в Минвостокразвития и Минэкономразвития.

— В списке не значится — Защита Кирилла Вышинского не в курсе планов обменять его на Олега Сенцова. Адвокат Андрей Доманский заявил "Известиям", что главный редактор "РИА Новости Украина" собирается доказывать невиновность в суде и не намерен менять свою позицию. О возможности их обмена заговорили после освобождения Вышинского из-под стражи и появления информации об этапировании Сенцова в Москву.

— За добавкой в интернет — С 2021 года в России могут снять запрет на продажу биологически активных добавок (БАДов) в интернете. Сейчас ограничение узаконено в одном из СанПиНов Роспотребнадзора. Но служба хочет отменить это положение: она составила список санитарно-гигиенических правил, действие которых следует прекратить в рамках "регуляторной гильотины". Постановление о БАДах — в их числе.

— Тревожный звонок — За неделю до начала учебного года в 675 школах России не была настроена система пожарной сигнализации. Датчики этих образовательных учреждений не передают сигнал тревоги в местные подразделения экстренных служб, сообщили "Известиям" в пресс-службе МЧС России. Эксперты считают, что такая ситуация может быть связана с недостатком финансирования школ в регионах либо с человеческим фактором.

— Дошло до края — Сосредоточитьс я не только на строительстве новых объектов, но и на сохранении имеющейся инфраструктуры призвал президент Владимир Путин врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова на встрече в Кремле. Руководитель края отметил, что для улучшения ситуации в субъекте разработан план экономического и социального развития, который предполагает привлечение более 1 трлн рублей инвестиций.

— Игра в поддавки — И политики, и СМИ на Западе, тщательно взвешивая все возможные за и против, наперебой обсуждают возможность возвращения России в формат G8. Понятно, что произошло это с недавней (и уже не первой) подачи Дональда Трампа. Но ведь, с другой стороны, нами было вполне чётко и на высоком уровне заявлено: мы в "семёрку/восьмёрку" вовсе не рвёмся и будем готовы обсуждать тему, когда поступят конкретные предложения, не раньше. Сенатор Константин Косачев — о том, как за вступление в символический "клуб избранных" требуют слишком большую плату.

— Торговая пауза — Реализацию финансового маркетплейса ЦБ придется отложить на начало 2020 года. По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, соответствующий законопроект планируется принять только в октябре, а в ЦБ сообщили, что лишь через три месяца после этого на платформе будет открыт первый вклад. Ранее Банк России планировал запустить платформу с возможностью оформления депозитов, покупки облигаций и паев ПИФов до конца 2019 года.

— Берлинский акцент — В первой половине 2019 года "Роснефть" увеличила объемы поставок авиакеросина в зарубежные аэропорты почти в четыре раза, до 200 тыс. т, рассказали "Известиям" в компании. Такой рост обеспечен за счет выхода в аэропорты Германии, где было реализовано 142,5 тыс. т, отметил директор департамента специальных нефтепродуктов компании Тимофей Хохлов на пресс-конференции, которая состоялась на международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2019".

— Учителя в белых халатах — На российских предприятиях вскоре могут открыться школы здоровья. В правительстве определились с деталями организации медпомощи на производствах, эти обязанности предполагается закрепить и за офисными врачами, выяснили "Известия". Медики проследят за двигательной активностью сотрудников. Также они будут проводить диспансеризацию, выявлять у работников ранние симптомы болезней и вести индивидуальные планы.

— Суицидальные сети — За семь месяцев Роскомнадзор заблокировал по просьбе Роспотребнадзора в четыре раза больше интернет-страниц с суицидальным контентом, чем за весь прошлый год. Помимо этого была удалена информация о способах совершения самоубийства из 20 тыс. пабликов. Однако практикующие врачи-суицидологи сомневаются, что все эти ресурсы действительно содержали опасный контент.

— Заметки на полях — 1 сентября 1939 года стало одним из самых чёрных дней мировой истории. Но это сегодня мы знаем, к чему привело вторжение немецких войск в Польшу. А 80 лет назад советские газеты поместили небольшие заметки о произошедшем в разделы международной хроники. "Известия" выяснили, чем жила страна накануне Второй мировой и в первые дни после её начала.

РБК daily

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— Мальчишкам и девчонкам накопят их родители — На образование сыновей копят 44% россиян, дочерей—41%, говорится в исследовании сбербанка. Средняя сумма накоплений на учебу составляет 300 тыс. руб. При этом за последний год стоимость обучения в российских вузах выросла на 15%.

— Вторсырьевая зависимость — Россия увеличивает импорт пластиковых отходов, а макулатуру, наоборот, все больше продает за границу. Переработчики тем временем жалуются на дефицит вторсырья. Фундаментальная причина этого—в отсутствии раздельного сбора мусора.

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— Визит в поддержку независимости — Помощник президента США Джон Болтон встретился с Александром Лукашенко. Тот заявил о готовности начать отношения с США с "нового листа". Визит—продолжение политики нормализации отношений Вашингтона с Минском.

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