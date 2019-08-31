МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/. Правительство России одобрило законопроект об утверждении органами исполнительной власти единых стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг в строительстве, сообщается на сайте кабмина.

Законопроектом предусматривается утверждение уполномоченными правительством федеральными органами исполнительной власти "единых стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренных нормативными правовыми актами и включённых в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства".

Кроме того, законопроект предусматривает разработку методических рекомендаций об утверждении регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в этой сфере.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.