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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен /ПРАЙМ/. СМИ России и Китая сталкиваются с недобросовестной конкуренцией и дискриминацией на рынках западных стран, заявил в рамках медаифорума двух стран в рамках "нулевого" дня Восточного экономического форума вице-премьер РФ Константин Чуйченко.

"Россия является одним из крупнейших медиарынков Европы, Китай — крупнейшим медийным рынком Азии. Мы обладаем крайне успешными интернет-ресурсами на национальных языках. Наши СМИ сталкиваются с похожими вызовами. Это недобросовестная конкуренция, дискриминация на рынках многих западных стран, поиск новых точек роста в условиях цифровой трансформации экономики", — сказал он.

В свою очередь начальник пресс-канцелярии Госсовета КНР Сюй Линь заявил, что РФ и КНР "должны выступать со справедливым голосом на международной арене, чтобы формировать объективный и справедливый климат"

"СМИ двух стран должны вокруг ключевых интересов другой стороны взаимодействовать и координировать позиции, объединять силы, чтобы вскрывать и критиковать отвратительные поступки некоторых стран во время вмешательства во внутреннюю политику другими странами", — отметил он.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.