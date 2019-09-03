ВЛАДИВОСТОК, 3 сен /ПРАЙМ/. Россия и Китай намерены увеличить вдвое число совместных мероприятий в сфере медиа, сообщил на форуме СМИ двух стран в рамках "нулевого" дня Восточного экономического форума вице-премьер РФ Константин Чуйченко.

"За год количество участников российско-китайского сотрудничества в медиасфере выросло с 30 до 50, это результаты проведения (перекрестных) годов РФ и Китая… В прошлом году прошло 60 совместных мероприятий… Сейчас есть план удвоить это число. Уже готова программа из 120 совместных мероприятий. Это стало результатом наших намерений провести года цифрового сотрудничества в медиасфере", — сказал он

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.