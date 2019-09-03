ВЛАДИВОСТОК, 3 сен /ПРАЙМ/. Главы правительств России и Китая на встрече в сентябре обсудят сотрудничество в торговле, науке и культуре, сообщил на форуме СМИ двух стран в рамках "нулевого" дня Восточного экономического форума вице-премьер РФ Константин Чуйченко.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил 30 августа, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян проведут встречу 17 сентября.

"В середине сентября в Санкт-Петербурге состоится 24-я регулярная встреча глав правительств. Медведев и премьер госсовета КНР Ли Кэцян обсудят актуальные вопросы практической координации во всех ключевых направлениях — торгово-экономическом, инвестиционном, научно-инвестиционном, инновационно-промышленном, культурно-гуманитарном", — сказал Чуйченко

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.