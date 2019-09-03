ВЛАДИВОСТОК, 3 сен /ПРАЙМ/. Вице-премьер — полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в шутку предложил обладательнице дальневосточного гектара взять главу Приморья Олега Кожемяко рекламным агентом.

Проходя по "дальневосточной деревне", которая открылась во вторник на "улице Дальнего Востока" в рамках ВЭФ-2019, Трутнев попробовал предложенный жительницей хабаровского края липовый мед. Она производит продукт на своей пасеке на дальневосточном гектаре.

Кожемяко описал полезные качества меда, но добавил, что лучший мед — в Приморском крае.

"Рекламным агентом к себе возьмете?" — кивнул Трутнев в сторону Главы Приморья, обращаясь к пасечнице.