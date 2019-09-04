ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. Италия может предложить европейские подход и навыки для развития Владивостока, здесь можно объединить две экономические концепции — "Сделано в Италии" и "Сделано с Италией", заявил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Почему мы решили обсудить отношения России и Европы во Владивостоке? Мы же и так это делаем и в Москве, и в Петербурге. Думаю, причина проста. Она заключается в евроазиатском характере России. Во Владивостоке становится очевидным, что мы находимся на Дальнем Востоке, близко к Китаю. При этом Владивосток — это европейский город на Дальнем Востоке… Здесь мы одновременно можем объединить силу Азии и силу Европы, Владивосток может стать площадкой слияния этих сил", — сказал Терраччано, выступая на сессии "Бизнес-диалог Россия-Европа" на ВЭФ.

Он отметил, что Италия может предложить этому региону европейский подход, европейские навыки, чтобы подтолкнуть его к экспорту и продажам на Дальнем Востоке.

"Что касается Италии, мы убеждены, что надо комбинировать традиционную концепцию "Сделано в Италии", то есть продажу итальянских продуктов здесь, ведь россияне очень любят Италию, итальянский стиль и высокое качество наших продуктов.., с концепцией "Сделано с Италией", которая позволяет российским компаниям работать, используя наши технологии и навыки", — добавил дипломат.