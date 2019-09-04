ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. Более 20% мобильных телефонов на сессии в рамках Восточного экономического форума заражены вредоносными программами, в том числе такими, которые собирают пароли доступа, рассказал президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Я по статистике могу сказать, что 20% телефонов, которые находятся в этом зале, заражены вредоносными программами, разными, в том числе теми, которые собирают пароли доступа. И такие базы потом продаются в даркнете и используются для преступных деяний", — сказал он, выступая на сессии ВЭФ.

По этой причине Осеевский считает надеждой биометрическую идентификацию граждан при помощи Единой биометрической системы, при заходе в которую применяется биометрия, а не пароли.

Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, который модерирует сессию в рамках ВЭФ, после высказывания Осеевского о вирусах отметил, что аудитория начала отодвигать мобильные телефоны.

"Пожалуйста, помните о том что этот гаджет кроме удобства приносит большие-большие… (проблемы — ред.). Хакеры чрезвычайно наблюдательны", — прокомментировал глава "Ростелекома".

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.