МОСКВА, 4 сен /ПРАЙМ/. Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко договорился с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным о назначении заместителя в министерстве, который будет курировать федеральную целевую программу (ФЦП) развития Карелии до 2020 года.

Ранее Мутко рассказал, что разработка проектно-сметной документации не начата для 19 из 30 проектов федеральной целевой программы (ФЦП) развития Карелии, которые планировалось завершить до 2020 года, всего по программе должно быть сделано 52 объекта.

"Наша неудовлетворительная оценка касается не только самой республики, но и министерства экономического развития РФ как министерства, которое отвечает за 80% мероприятий. "Росавтодор" все свои мероприятия выполняет, а большинство мероприятий распорядитель средств – Минэкономразвития. Мы сегодня поговорили с Орешкиным, договорились, чтобы это направление было усилено, чтобы там появился конкретный заместитель министра", — сказал журналистам Мутко.

По словам вице-премьера, в этом году стоит задача завершить объекты, которые планировалось закончить в 2018 году, и войти в график 2019 года.

"Принято решение – Карелия включена в 10 субъектов РФ с наиболее низким социально-экономическим потенциалом, по которому к 2020 году, к моменту завершения программы, должна быть разработана специальная программа решения наиболее острых социально-экономических проблем, поднятия потенциала. Мы сейчас эти два вопроса и рассмотрели. Что касается ФЦП, то в целом ситуация улучшились, но она пока вызывает большие нарекания. В целом в 2019 году мы должны были ввести 32 объекта, которые мы в программу включили. По 20 объектам ведутся работы, по шести идет подготовка к стройке, по одному расторгнут контракт, то есть стройка вообще остановлена", — сказал Мутко.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что ход федеральной целевой программы по развитию Карелии отстает от графика, не удается полностью использовать выделенные на нее деньги. По итогам 2018 года не освоено более 350 миллионов рублей, констатировал секретарь Совбеза.