МОСКВА, 5 сен /ПРАЙМ/. Единый залоговый фонд (ЕЗФ) при Ассоциации защиты бизнеса (АЗБ), создаваемый для оказания помощи предпринимателям, подвергшимся уголовному преследованию, начнет работу 5 сентября. Идея создания фонда принадлежит бизнес-омбудсмену Борису Титову.

Фонд будет помогать предпринимателям, находящимся под стражей или домашним арестом, в изменении меры пресечения на более мягкую – залог, а также популяризировать залог в качестве основной меры пресечения, применяемой в отношении подозреваемых либо обвиняемых по расследуемым уголовным делам, относящимся к "экономическим" составам в сфере предпринимательской деятельности.

Средства фонда формируются за счет пожертвований и спонсорской помощи физических и юридических лиц, средств, возвращенных после отмены меры пресечения в виде залога, целевого финансирования в рамках государственных целевых программ и грантов, грантов НКО и фондов, взносов членов АЗБ и собственных средств АЗБ, доходов, полученных от размещения средств ЕЗФ на банковских депозитах. В фонде РИА Новости сообщили, что пока не готовы озвучить объем собранных средств, отметив, что их "достаточно для выполнения текущих задач".

Ранее с поддержкой инициативы по созданию залогового фонда выступил инвестиционный фонд Baring Vostok. Тогда в фонде заявили, что готовы выступить его участником. В Baring РИА Новости подтвердили планы поддержать фонд и внести средства, когда он будет запущен, однако отказались уточнять конкретную сумму.

УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ

"В июне этого года во время прямой линии мне удалось задать вопрос о залогах президенту Владимиру Путину и получить ответ о том, что "недопустимо злоупотреблять арестами в сфере экономических правонарушений". Эта позиция президента была услышана, в том числе и адвокатским сообществом, по нашим наблюдениям, адвокаты стали чаще выступать с ходатайством о залоге для своих подзащитных", — сказал РИА Новости глава АЗБ и общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи.

Он также рассказал, что при поддержке юристов ЕЗФ и Ассоциации защиты бизнеса были подготовлены несколько пакетов документов для ходатайства о залоге. Фонд уже несколько месяцев работает в тестовом режиме.

"И у нас есть три успешных кейса, когда суд услышал позицию защиты. В одном случае залог был избран сразу как мера пресечения, еще в одном случае – домашний арест изменен на залог, в третьем – предприниматель вышел под залог из СИЗО", — сказал омбудсмен.

МЕХАНИЗМ РАБОТЫ

Для того чтобы рассчитывать на помощь фонда, объяснил Хуруджи, необходимо зайти на сайт ezf.zabiz.org и оставить заявку. Далее с обратившимся связываются юристы, запрашивают пакет документов, которые передаются для изучения экспертам, сотрудничающим с фондом pro bono.

"Если эксперты приходят к мнению, что заявителю необходимо помочь, то подключаем юридические и финансовые инструменты. Кроме этого основной целью мы видим продолжение популяризации залога и намерены продолжить добиваться всеми доступными законными методами того, чтобы залог стал основной мерой пресечения по уголовным делам по экономическим составам. Пока основная проблема прежняя, суды неохотно меняют меру предпринимателям на залог, несмотря на позицию президента и изменения в ст. 108 УПК РФ (заключение под стражу – ред.)", — заключил собеседник агентства.