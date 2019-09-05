ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Корпорация развития Дальнего Востока отберет ряд крупных строительных компаний, занимающихся, которых инвесторы смогут привлекать к возведению нужной им инфраструктуры, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава КРДВ Аслан Канукоев.

"В решении инфраструктурных вопросов нуждаются порядка 105 резидентов. Тема непростая, учитывая сложности строительной отрасли Дальнего Востока. В настоящее время корпорация формирует в данном направлении деятельности пул крупных подрядчиков и проектировщиков. Мы хотим выстроить работу так, чтобы она была выгодна как нашим резидентам, так и строительным компаниям", — сказал собеседник.

По его словам, дальневосточные строительные компании часто прекращают операционную деятельность, банкротятся. "У нас есть несколько примеров, когда реализация проектов затягивалась из-за финансовых проблем подрядных организаций. Будем приглашать крупных надежных подрядчиков, которые завершат строительство инфраструктуры, что позволит инвесторам своевременно вводить проекты в эксплуатацию", — пояснил собеседник.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.