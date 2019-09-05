"Ростех-Техприемка" будет продвигать российские компании в Сингапуре
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Компания "Ростех (РТ)- Техприемка" и торговый дом "Российско-сингапурский деловой совет" подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости с Восточного экономического форума.
Соглашение подписали гендиректор "РТ-Техприемки" Владлен Шорин и зампредседателя РСДС Сергей Пронин. На церемонии также присутствовал замгендиректора госкорпорации "Ростех" Николай Волобуев.
Подписанный документ предусматривает, что услуги "РТ-Техприемки" будут размещены на электронной платформе RSTrade и в центре зарубежного продвижения российских высокотехнологичных компаний в Сингапуре.
Целью соглашения стороны называют "активизацию сотрудничества между компаниями из России и стран Юго-Восточной Азии путем продвижения услуг, оказываемых АО "РТ-Техприемка".
https://1prime.ru/News/20190905/830300431.html