ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Компания "Ростех (РТ)- Техприемка" и торговый дом "Российско-сингапурский деловой совет" подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости с Восточного экономического форума.

Соглашение подписали гендиректор "РТ-Техприемки" Владлен Шорин и зампредседателя РСДС Сергей Пронин. На церемонии также присутствовал замгендиректора госкорпорации "Ростех" Николай Волобуев.

Подписанный документ предусматривает, что услуги "РТ-Техприемки" будут размещены на электронной платформе RSTrade и в центре зарубежного продвижения российских высокотехнологичных компаний в Сингапуре.

Целью соглашения стороны называют "активизацию сотрудничества между компаниями из России и стран Юго-Восточной Азии путем продвижения услуг, оказываемых АО "РТ-Техприемка".