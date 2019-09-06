МОСКВА, 6 сен /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет на космодроме Восточный в Амурской области совещание по вопросам развития его инфраструктуры.

Сейчас на космодроме идет строительство второй очереди — инфраструктуры под ракету "Ангара". Первая, практически завершенная очередь включает стартовый комплекс под ракеты "Союз", которые уже запускают с нового космодрома.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин осмотрит введенные в эксплуатацию сооружения, в частности стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2", а также строящиеся объекты: стартовый комплекс ракет тяжелого класса "Ангара" и город Циолковский.

"После ознакомления с функционалом монтажно-испытательных корпусов глава государства проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома "Восточный", — отмечалось в сообщении.

ИСТОРИЯ КОСМОДРОМА

Восточный – первый в России гражданский космодром, предназначенный для подготовки и запуска космических аппаратов научного, социально-экономического и коммерческого назначения. Предполагается, что он обеспечит независимый доступ России в космос по всему спектру задач.

До его появления на территории страны находился только военный космодром Плесецк. Гражданские пуски приходилось осуществлять с космодрома Байконур, который Россия арендует у Казахстана.

Первую очередь космодрома возводила компания "Спецстрой", которую ликвидировали в 2016 году на фоне сообщений о коррупции и неэффективном расходовании средств, в частности при строительстве космодрома. Ряд фигурантов уголовных дел по хищениям на Восточном получили реальные сроки заключения.

В январе этого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу развития "Роскосмоса", в ходе которого высказал недовольство темпами строительства космодрома. Он отметил, что строительство первой очереди должно было завершиться в 2018 году, но на деле готовы были лишь пять объектов из 19. Медведев заявил, что динамика работ на космодроме не позволит подготовить его к запуску первой тяжелой ракеты "Ангара", который изначально планировался на 2021 год.

В марте 2019 года генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что первая очередь космодрома Восточный фактически достроена, но пока не хватает необходимой документации, чтобы принять ее в эксплуатацию.

При создании второй очереди неоднократно возникали проблемы с выбором подрядчика. После ликвидации "Спецстроя" в качестве основного исполнителя работ выбрали производственно-строительное объединение (ПСО) "Казань". Позже сообщалось, что эту работу перепоручат другому предприятию, но этого не произошло. Из-за финансовых проблем "Казани" строительство второй очереди космодрома началось лишь летом этого года, хотя изначально это планировалось на 2017 год.

В конце июля 2019 года Рогозин рассказал о "большой беде", которая преследует строителей на космодроме — на Дальнем Востоке месяцами идут дожди, котлован под стартовые сооружения постоянно заливает, но, по его словам, строительство укладывается в сроки. В 2022 году все работы должны быть завершены, чтобы успеть подготовиться к первому пуску "Ангары" в 2023 году.

Однако, как сообщил вице-премьер Юрий Борисов в интервью газете "Ведомости", правительство России не удовлетворено темпами строительства Восточного. Он также не исключил, что к строительству в помощь ПСО "Казань" могут привлечь военных.

Путин в четверг, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что Россия заинтересована в привлечении иностранных партнеров к работе на космодроме. Президент напомнил, что Россия активно сотрудничает с Индией, Китаем, Европой и США. Некоторые из пусков для иностранных заказчиков планируется проводить с Восточного.