За полгода в госучреждениях РФ выявили 23 тыс коррупционных правонарушений - 82% от 2018 г
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен РИА Новости. Более 23 тысяч коррупционных правонарушений выявили прокуроры в госучреждениях России в первом полугодии 2019 года, за весь 2018 год таких фактов было почти 29 тысяч, говорится в материалах Генпрокуратуры РФ, представленных в рамках Восточного экономического форума.
В государственных и муниципальных учреждениях в 2017 году выявлено 28 378 коррупционных правонарушений, в 2018-м — 28 956, а за шесть месяцев 2019 года — 23 760, говорится в документации, показанной на интерактивной площадке Генпрокуратуры, которая впервые организована в рамках ВЭФ.
Отмечается, что в других организациях в 2017 году были выявлены 32 353 коррупционных правонарушения, в 2018-м — 32 104, за шесть месяцев 2019-го — 20 440.
Также приведена статистика коррупционных правонарушений в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами. Так, в 2017 году было выявлено 2 263 таких факта, в 2018 году — 2 372, за 6 месяцев 2019 года — 1 152.
https://1prime.ru/News/20190906/830303573.html