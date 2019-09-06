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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Ситуация обострилась до предела — Как Владимир Путин и Синдзо Абэ выяснили отношения на людях — Пятого сентября президент России Владимир Путин вместе с коллегами из Индии, Японии, Малайзии и Монголии принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума.

— Цепочки небольшой стоимости — Дальний Восток для промышленного развития выглядит уже не так привлекательно — Стратегия ускоренного развития российского Дальнего Востока, основанная на использовании низконалоговых территорий, возможно, нуждается в коррекции.

— Виктору Медведчуку покажут по всем каналам — У самого пророссийского украинского политика начались серьезные проблемы — Власти Украины всерьез взялись за одного из лидеров "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука, известного своей близостью к президенту РФ Владимиру Путину.

— Государство пенсионеров — Всемирный банк оценил, кому помогает налогово-бюджетная политика РФ — Новое исследование Всемирного банка, посвященное государственному перераспределению доходов в РФ, демонстрирует, что наиболее эффективной его составляющей является пенсионная система, снижающая бедность вдвое и расслоение на треть.

— НДС выходит из печати — Правительство оценит целесообразность сохранения льгот для книг и прессы — Минкомсвязь предложила издателям книг и прессы доказать правительству эффективность применения для них льготной ставки НДС в размере 10%, действующей с начала 2000-х.

— Спящую статью разбудили приговором — Константин Котов получил 4 года колонии за неоднократные нарушения на массовых мероприятиях – Пятого сентября Тверской районный суд Москвы приговорил 34-летнего гражданского активиста Константина Котова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил участия в массовых мероприятиях).

— К врио добавили директора и министра — Владимир Путин назвал кандидатов на пост главы КБР — Пятого сентября президент Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Кабардино-Балкарии три кандидатуры для избрания на должность главы республики: врио главы Кабардино-Балкарии (КБР) Казбека Кокова, министра природных ресурсов и экологии КБР Ильяса Шаваева и директора республиканского филиала компании "РусГидро" Игоря Кладько.

— США нашли россиянина в Италии — Задержан топ-менеджер Объединенной двигателестроительной корпорации — В четверг стало известно о задержании в аэропорту итальянского Неаполя по запросу США директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех") Александра Коршунова.

— Сделку с ПЗРК рассудили по-нагатински — Освобожден бизнесмен, которого выдали России вместо США — Как стало известно "Ъ", в четверг в Москве осудили, тут же освободив из-под стражи, предпринимателя Владимира Любишина.

— Модернизация ТЭС подорожала — Средняя стоимость проектов выросла на 20% в новом отборе — По данным "Ъ", инвестиции в отобранные на конкурсе на 2025 год проекты модернизации старых ТЭС составят 32,9 млрд рублей.

— "Пелла" выходит на лед — Верфь построит свой первый ледокол для "Росморпорта" — Линейный ледокол мощностью 18 МВт для Дальневосточного бассейна построит судостроительный завод "Пелла" Герберта Цатурова.

— Адыгейский сыр остается на родине — Производители из других регионов не смогут выпускать продукт — Выпускать адыгейский сыр могут только местные компании—правообладатели прав на наименование места происхождения товара (НМПТ). Такое решение вынесла Палата по патентным спорам, отказав производителям из других регионов, включая "Умалат" и "Сыр Стародубский", в праве называть адыгейскими свои сыры.

— Инвесторы купились на новости — Фондовый рынок вырос на корпоративной информации — Индекс Московской биржи после двухмесячного перерыва поднялся выше уровня 2800 пунктов.

— Фонды запаслись потерями — В НПФ и ПФР скопилось 220 млрд рублей резервов — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и Пенсионный фонд России (ПФР) накопили в резервах по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) рекордный объем средств — 220 млрд рублей.

— К СБП подобрали динамический код — Система провела первый платеж в перспективном формате — В четверг впервые в России прошла оплата товара через систему быстрых платежей (СБП), в которой отправителем и получателем денег выступали разные банки, в формате, наиболее востребованном крупными ритейлерами.

— "Пока не знаем точно, как увеличится нагрузка на сети" — Глава ФСК Андрей Муров о работе на Дальнем Востоке — Федеральная сетевая компания (ФСК) может до 2024 года потратить до четверти своей инвестиционной программы на объекты на Дальнем Востоке.

— "Лавина" проиндексирует интернет — Основатели систем Avalanche Online и "Индекс" объединят проекты — Основатель применяющейся силовыми ведомствами системы мониторинга "Лавина Пульс" Андрей Масалович и создатель сервиса аналитики для интернет-СМИ "Индекс" Леонид Филатов объединят проекты для разработки новой платформы для контроля онлайн-пространства.

— Accent Capital забрался на SkyLight — Фонд приобретет площади в бизнес-центре — Экс-владелец продуктовой сети "Копейка" Александр Самонов покупает площади в бизнес-центре SkyLight.

— "Светофор" засветится в Прибалтике — Ритейлер уходит за границу — Не сумев начать экспансию в Москве, красноярская сеть продуктовых дискаунтеров "Светофор" переключилась на европейские рынки.

— НДС выходит из печати — Правительство оценит целесообразность сохранения льгот для книг и прессы — Минкомсвязь предложила издателям книг и прессы доказать правительству эффективность применения для них льготной ставки НДС в размере 10%, действующей с начала 2000-х.

— От пивных до самых до окраин — В России стремительно растет число алкомаркетов — Крупные российские города наполнились алкомаркетами: в некоторых случаях годовые темпы роста их открытий доходят почти до 70%.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Мэрия Москвы усилит видеонаблюдение за массовыми мероприятиями — Городская система будет способна распознавать лица участников митингов — Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) заказал за 260 млн руб. техническое сопровождение массовых мероприятий IT-интегратору "Ситроникс" (принадлежит АФК "Система"), указано в материалах госзакупки.

— Приговор Константину Котову ставит под сомнение состоятельность решений КС — Московский суд "разморозил" редкую статью УК, проигнорировав разъяснения КС, считают эксперты — Тверской суд Москвы в четверг приговорил к четырем годам лишения свободы участника несанкционированных акций Константина Котова по ст. 212.1 УК ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга").

— Арест российского топ-менеджера в Италии может осложнить двусторонние отношения — Обвинения Александра Коршунова в экономическом шпионаже в Москве считают голословными — Директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Коршунов был задержан 30 августа в итальянском Неаполе по запросу минюста США, его подозревают в экономическом шпионаже, рассказали "Ведомостям" два источника в оборонной промышленности.

— Борис Джонсон снова попытается добиться досрочных выборов в Британии — А британский парламент все еще надеется наложить запрет на выход из Евросоюза без соглашения — На понедельник, 9 сентября, намечены два голосования в британском парламенте, которые должны решить судьбу страны.

— Как федеральные чиновники агитировали за губернаторов — Наибольшего внимания центра перед выборами удостоились главы Забайкалья, Ставрополья и Астраханской области — Врио губернаторов Астраханской области и Забайкалья Игорь Бабушкин и Александр Осипов, а также губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пользовались наибольшим вниманием федерального центра среди всех губернаторов, идущих на выборы 8 сентября.

— Минэкономразвития предлагает сократить проверки бизнеса — Но ввести новые виды контроля за компаниями — "Ведомости" ознакомились с копией доработанного законопроекта о госконтроле (представитель Минэкономразвития подтвердил его подлинность).

— Компенсации бюджету за льготы по Приобскому месторождению обсудят у президента — Минфин и Минэнерго не смогли договориться, как компенсировать доходы, выпадающие из-за льгот для Приобского месторождения — Чиновники так и не договорились, как компенсировать потери бюджета из-за льгот Приобскому месторождению "Роснефти" и "Газпром нефти".

— Правительство готово освобождать компании от наказания за антимонопольные нарушения — Но для этого они должны внедрить процедуры их предупреждения — После нескольких лет обсуждения правительство внесло в Госдуму проект закона об антимонопольном комплаенсе – процедурах контроля за соблюдением антимонопольного законодательства в компаниях.

— Крупнейшая сеть частных клиник запустила франшизу — Группа "Медси" хочет стать лидером по числу регионов присутствия — Крупнейшая в России сеть частных клиник "Медси" с сентября 2019 г. запустила франчайзинговую программу, ее цель – вывести "Медси" в лидеры рынка не только по выручке, но и по числу регионов присутствия.

— Миноритарий "Магнита" Алексей Богачев станет соинвестором проектов MR Group — Они вместе будут строить офис около "Москва-сити" и элитное жилье в центре столицы — Миноритарий сети магазинов "Магнит" Алексей Богачев будет соинвестором проекта офисного комплекса iCity, строительством которого занимается девелопер MR Group.

— Развитие электроэнергетики может стоить потребителям почти 2,4 трлн рублей до 2035 года — Правительство обсуждает, сколько из них отправить на зеленую генерацию — "Совет рынка" посчитал доступный инвестиционный ресурс на энергорынке, который может быть направлен на новые программы развития энергетики: 2397 млрд рублей в 2021–2035 годах, а до 2050 года – 11 131 млрд рублей в ценах 2021 года.

— "Уралхим" и "Уралкалий" пожаловались в ФАС на производителей железнодорожных колес — Резкий рост цен на колеса может привести к подорожанию удобрений, предупреждают они — "Уралхим" и "Уралкалий" (основным бенефициаром обеих компаний является Дмитрий Мазепин) обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить цены на железнодорожные колеса.

— "Роснефть" станет производителем сжиженного природного газа — Она вместе с партнерами по "Сахалину-1" построит завод на Дальнем Востоке — Участники проекта "Сахалин-1" – "Роснефть", американская ExxonMobil, японская Sodeco, индийская ONGC – решили строить завод по производству сжиженного природного газа в Де-Кастри (Хабаровский край), сообщила "Роснефть".

— Главными клиентами рухнувших банков оказались пенсионеры — Им принадлежала почти половина вкладов, подсчитало АСВ — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) проанализировало обязательства перед 1,6 млн вкладчиков 90 банков, для которых страховой случай наступил после 1 июля 2017 года (до этого дату рождения в реестре можно было не указывать).

— Как банки финансируют тех, кто готов учиться в долг — Государство вернуло образовательные кредиты, но они стали дороже — С августа Минобразования возобновило программу образовательных кредитов с субсидированной ставкой.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Закон по буквам — Госдума разъяснила, как инициатива может превратиться в норму права — Любопытный документ обнародован на официальном сайте Государственной Думы. Он фактически пошагово растолковывает гражданам, как появляется закон, кто имеет право внести законопроект на рассмотрение Госдумы, сколько чтений проходит проект, прежде чем стать законом.

— Дело врачей — Министр здравоохранения Вероника Скворцова о больных проблемах отечественной медицины — Надо ли при нынешнем дефиците врачей вернуться к обязательному распределению выпускников вузов? Зачем минздрав предлагает ввести статус "наставника" и "молодого специалиста"? Каково должно быть соотношение частных и государственных клиник? На эти и многие другие вопросы редакции ответила глава минздрава РФ.

— Кому не до ремня — Заглушки для замков ремней безопасности предложено запретить — Заглушки для замков ремней безопасности предложили запретить — Депутат Заксобрания Ленинградской области выступил с неожиданным и суровым предложением. Он предлагает запретить продажу и использование блокираторов замков ремней безопасности в автомобилях, которые позволяют обмануть системы контроля.

— Номер удался — Абоненты мобильной связи распробовали вкус свободы — Абоненты в России уже не хранят верность сотовым операторам. С момента отмены мобильного рабства число заявок на перенос номеров постоянно растет.

— Компьютерная кухня — На выставке IFA-2019 в Берлине представили электронные новинки, которые делают жизнь удобнее и интереснее — В Берлине стартовала выставка инноваций IFA-2019, ежегодно привлекающая тысячи компаний, выпускающих электронные новинки.

— Дорога в край тысячи озер — Дмитрию Медведеву доложили о нацпроектах в Карелии — Премьер-министр Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым и заслушал доклад о том, какие промежуточные результаты зафиксированы в регионе в ходе реализации национальных проектов.

— На Русском о главном — Владимир Путин на Восточном экономическом форуме сделал сразу несколько важных заявлений — новых акцентах в развитии Дальнего Востока заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

— Жить без боли — Кабмин выделит средства на иностранные лекарства для детей — Правительство выделит из своего резервного фонда средства на закупку иностранных и запрещенных в стране препаратов, необходимых для обезболивания детей с хроническими заболеваниями.

— От Ялты до Тулуна — Единый день голосования 8 сентября охватит все регионы — От Москвы до Санкт-Петербурга, от Ялты до Тулуна — 8 сентября выборы разного уровня пройдут во всех регионах России.

— Клик о помощи — Минкомсвязь анонсировала появление новых суперсервисов — До конца 2019 года на портале госуслуг появится около десяти новых суперсервисов. Об этом "РГ" на полях Восточного экономического форума рассказал Максим Паршин, замглавы Минкомсвязи.

— Стоп-кадр — Работодатели неохотно берут на работу инвалидов — Только половина работодателей в России принимают на работу инвалидов по квоте. Это показал опрос портала "Работа.ру".

— Из прошлого в будущее — В столице завершена реставрация усадьбы Сытина и открылась новая развязка на МКАД — За последние годы в Москве отреставрировано 1300 памятников истории и архитектуры.

— Придется потрудиться — Экономисты назвали основные рычаги повышения производительности труда — Эффективность труда в России вырастет не только за счет автоматизации, но и с помощью научной организации труда. К такому выводу пришли участники экспертной сессии Координационного клуба Вольного экономического общества России, которая прошла в медиацентре "Российской газеты".

— Навигатор профессий — В Петербурге для старшеклассников открыли специальную информационную систему — В Северной столице запустили информационную систему "Навигатор профессий Санкт-Петербурга". Это новое слово в профориентации школьников: на сайте profinavigator.ru сосредоточена вся информация, которая может пригодиться при выборе сферы деятельности.

— Полет класса ВИП — До конца года может быть подписан контракт о совместном российско-индийском производстве Ка-226Т — Межправительственное соглашение о поставках в Индию легких вертолетов Ка-226Т было подписано еще в 2015 году, но контракт до сих пор не заключили, так как не удавалось достичь договоренности по объему локализации. Наконец, вопрос решен.

— Надломилось шасси — В четверг в пригороде Саратова разбился принадлежащий министерству обороны России вертолет Ми-8. Инцидент произошел практически сразу после взлета винтокрылой машины — "5 сентября 2019 года в Саратовской области при совершении разгона по взлетно-посадочной полосе аэродрома для совершения планового полета произошло опрокидывание вертолета Ми-8.

— Ни строчкой меньше — Россия поднялась в рейтинге конкурентоспособности по туризму — Россия поднялась на 4 строчки в мировом рейтинге конкурентоспособности туризма, заняв 39-е место в перечне 140 стран.

— Прокурор поможет — Юрий Чайка рассказал, что мешает развитию бизнеса — Прокуроры удовлетворяют каждую вторую жалобу предпринимателей, а в некоторых регионах — все 70 процентов. Об этом заявил в четверг Генеральный прокурор Юрий Чайка на полях Восточного экономического форума.

— Навигатор профессий — В Петербурге для старшеклассников открыли специальную информационную систему — В Северной столице запустили информационную систему "Навигатор профессий Санкт-Петербурга".

— Сняли мантию и дали срок — Судья в отставке получил срок заключения — Бывший судья Северского районного суда Краснодарского края 44-летний Владимир Видинеев признан виновным по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ — в покушении на мошенничество.

— Гражданский долг не терпит скидок — Герман Греф раскритиковал идею выкупа заемщиком своей задолженности у банка — торой день Восточного экономического форума изобиловал деловыми новостями. В большинстве своем они затрагивали личные финансы, остальные в основном крутились вокруг сырьевой оси.

— Недовольны решением — Мосгорсуд оценит жалобы на приговор Вячеславу Гайзеру — Мосгорсуд в четверг приступил к рассмотрению апелляционных жалоб на приговор бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру, который был приговорен к 11 годам строгого режима

— Третье дело экс-министра — СК завел еще одно расследование по Абызову — Экс-министра, а ныне фигуранта двух резонансных уголовных дел Михаила Абызова обвинили еще по одной уголовной статье — в отмывании преступных доходов.

— Авария без ГАИ и на смартфоне — Установлены правила представления информации о ДТП страховщику — Заполнять бумажное извещение о ДТП при оформлении аварии без вызова Госавтоинспекции, то есть по Европротоколу, больше не придется. Подписано постановление правительства, которое утвердило правила представления страховщику некорректируемой информации об аварии, а также требования к техническим средствам и самой этой информации.

— Передачи нужны самому — Участнику нескольких незаконных митингов грозит 4,5 года колонии — Очередной приговор в отношении участника несанкционированных митингов в центре столицы должен был вынести суд в четверг в Москве.

— Собрать Робота — Чему научат детей по новым стандартам — Министерство просвещения опубликовало для общественного обсуждения доработанные Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) для начальных и средних классов.

— Следователь, поторопись — Жертвы преступлений получат компенсацию, если долго не возбуждались дела — Министерство юстиции РФ подготовило законопроект, который дает жертвам преступлений право на компенсацию за волокиту в том случае, когда правоохранители слишком долго не возбуждали дело.

— Риелторы ни при чем — Дело о самом крупном пожаре в истории Ростова передано в суд — В Ростове-на-Дону завершено расследование резонансного уголовного дела о крупнейшем в истории города пожаре, оставившем без крыши над головой 700 человек и унесшем жизнь пенсионера.

— Билет, который знает все — Родители школьников в Перми теперь могут следить за перемещением своих детей на общественном транспорте — В Перми появились "умные проездные". К привычной опции оплаты проезда безналичным расчетом у пенсионеров, школьников и студентов появилась возможность пополнения денежных средств удаленным способом, то есть через банкоматы и онлайн-сервисы.

— Киевский клинч — Виталий Кличко обещает дать бой за право остаться мэром — Кабинет министров Украины на последнем заседании согласовал представление Офиса президента Украины об увольнении Виталия Кличко с поста главы Киевской городской госадминистрации.

— "Дойче велле", выходи — Немецкая телерадиокомпания отказалась соблюдать российские законы — Призывала или не призывала немецкая телерадиокомпания "Дойче велле" россиян к участию в несанкционированном митинге, когда разместила твит с видеозаписью акции от 27 июля со словами "Москва, выходи"?

— Съемки и курорты — Польские СМИ выяснили, куда летают первые лица — Польские первые лица летают правительственными самолетами на море или даже отправляют вместо себя жен. Журналисты получили доступ к спискам официальных перелетов глав государства за четыре года.

— Маскировка не помогла — В Астрахани задержаны похитители газа — В Астраханской области задержана группа из шести человек, подозреваемых в краже природного газа на 13,5 миллионов рублей.

— "Нептун" попутал?— В Сочи онкобольного и его семью выселили из временного жилья на улицу — В Сочи разгорелся скандал с выселением судебными приставами на улицу онкобольного с женой из временного жилья, расположенного в пансионате "Нептун" Адлерского района.

— Цена лошадиных усилий — В Карелии предлагают поднять налоги для мощных мотоциклов —Власти Карелии предлагают увеличить налоговые ставки для мощных мотоциклов. И уже подготовили специальный законопроект для рассмотрения и утверждения депутатами республиканского парламента.

— Белград стал ближе — По приглашению Русского географического общества в Крым приехали молодые ученые из Сербии — Молодежный клуб Крымского отделения Русского географического общества совместно с факультетом географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета (КФУ) имени В.И. Вернадского организовали международную стажировку РГО на полуострове.

— Не предали! — Чему учат в школах ДНР — В первую неделю нового учебного года во всех школах ДНР идут уроки на тему "Русский язык — мой мир, моя душа, моя вселенная".

— Фейк свободы — Писатель Гарри Табачник о двойных стандартах эмиграции — Гость VII Международного форума зарубежных СМИ It s Time for Moscow Гарри Табачник, русский писатель из США. В СССР он был известным журналистом всесоюзного радио "Маяк", в США много лет работал на радио "Голос Америки" и "Свобода". В Россию он приехал представлять свои романы "Русский ключ" и "Последний мирный год. 1913".

— Сила печати — Нотариусы помогут выявить сферы нарушения прав граждан — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и Федеральная нотариальная палата подписали соглашение о сотрудничестве в целях защиты и обеспечения гарантий защиты прав и свобод граждан.

— Суммарные порывы — Милостыня в России стала более щедрой — Россиян, тратящих деньги на благотворительность, не становится больше, но те, кто вовлечен в эту деятельность, все чаще делают более щедрые пожертвования.

— Больше стресса — Английские школы обяжут тестировать первоклассников — Следить за уровнем образования нужно смолоду, подумали власти Альбиона и решили к осени 2020 года ввести во всех государственных начальных школах Англии обязательное тестирование для первоклассников.

— Увидеть больше — В Нижнем Новгороде для незрячих придумали 3D-экскурсии — Для слабовидящих в рамках проекта "Реабилитация туристическими тропами" теперь устраивают аудиоэкскурсии по городу и вручают небольшие объемные макеты зданий, о которых идет речь.

— Золотая рыбка — Ученые нашли новый способ получения коллагена — В Астраханском техническом госуниверситете разработали технологию производства питьевого коллагена для омоложения костей, сосудов и кожи из чешуи местных рыб.

— В чем правда, грант?— Какие силы нужны для продвижения русского языка в мире — Ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая о рифах, на которые наткнулся русский язык за рубежом.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Дальний — Ипотека под 2% и рост зарплат привлекут кадры в ДФО — Второй день Восточного экономического форума привлёк к Владивостоку внимание не только зарубежных инвесторов, но и многих россиян, которые раньше не интересовались этим регионом. Владимир Путин предложил запустить в ДФО программу льготной ипотеки — взять кредит на приобретение жилья здесь можно будет всего под 2%.

— "Предприятия вырабатывают 300–400 тысяч тонн опасных отходов в год" — Глава "Росатома" Алексей Лихачёв — о природоохранных технологиях, плавучих энергоблоках и интересе к Севморпути — Пока первый в мире атомный плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" приближается к месту постоянного базирования на Чукотке, "Росатом" обсуждает возможность поставки таких теплоэлектростанций на Ближний Восток и в Латинскую Америку. Об этом в интервью "Известиям" на ВЭФ заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв.

— "Цена на авиабилеты не должна расти выше инфляции" — Министр транспорта Евгений Дитрих — о сдерживании тарифов, развитии перевозок в обход Москвы и бархатном бесшовном пути — Минтранс предложил направить 330 млрд рублей на ремонт 3,75 тысяч аварийных мостов. Об этом глава ведомства Евгений Дитрих заявил в эксклюзивном интервью "Известиям" на полях ВЭФ.

— "Росгидромет ждет серьезная реорганизация" — Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин — о пожарах в Сибири, мусорной реформе и спасении соколов — Минприроды придется увеличить количество стационарных постов метеонаблюдения, а Росгидромет ждет серьезная реорганизация. Об этом в интервью "Известям" на ВЭФе во Владивостоке заявил глава министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

— "Никому сначала и в голову не могло прийти, что — Родственники попавших на Украину донецких военнопленных — о судах, помощи Красного Креста и жизни без родных — В Донбассе ждут очередного обмена военнопленными. В последний раз такая процедура была осуществлена в декабре 2017 года: тогда Украина передала республикам 233 заключенных.

— "Пять лет перетягивания одеяла и никакой эффективности" — Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук — о нежелании Киева выполнять минские договорённости и принуждении к миру — Он также рассказал о том, что будет после обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом, о планах по защите русского языка в Верховной раде и встрече лидеров "нормандской четверки".

— Роли и явка — Чего ждать от единого дня голосования в России — Более 5 тысяч кампаний разного уровня 8 сентября пройдут в 85 регионах страны.

— Приборная панель — На госуслугах разместят список установщиков счётчиков — Власти нашли новый способ борьбы с обманом населения при установке счётчиков электроэнергии, воды и газа. Минстрой считает логичной идею создания реестров организаций, имеющих право заниматься заменой подобных приборов.

— Подорожный налог — Участникам BlaBlaCar грозит уплата НДФЛ — Подоходный налог нужно брать с водителей, которые за деньги подвозят попутчиков в рамках сервисов совместных поездок, таких как BlaBlaCar. Свою позицию по поводу уплаты НДФЛ этой категорией автолюбителей высказал Минфин, отвечая на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков (документ есть у "Известий"). Минтранс продолжает работать над законопроектом, который будет регулировать сферу карпулинга.

— Карта не легла — Банки сократили лимиты по кредиткам — Лимиты по кредитным картам сокращаются, в то время как их число растёт. Так, во втором квартале количество "пластика" с заёмными средствами увеличилось до 3 млн штук (рост на 10%). Однако предоставленные суммы уменьшились на 6% и составили в среднем 54,5 тыс. рублей. Об этом говорится в статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и "Эквифакса".

— Лицом не вошли — Биометрией воспользовались всего 1,5 тысяч раз — За год и месяц существования Единой биометрической системы (ЕБС) с ее помощью клиенты совершили всего около 1,5 тысяч операций. Об этом "Известиям" рассказали в "Ростелекоме" (операторе системы).

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Минздрав пошел на поправку – Ведомство Вероники Скворцовой планирует изменить систему лекарственного обеспечения и предоставлять препараты всем нуждающимся бесплатно – Минздрав приступил к подготовке реформы системы лекарственного обеспечения россиян, ее цель – предоставление бесплатных жизненно важных лекарств всем.

— Двигатель экономического шпионажа – В Италии задержан директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Коршунов – Его подозревают в промышленном шпионаже, в результате которого пострадала американская "Дженерал Электрик".

— Борис Джонсон рискнет креслом ради Brexit – Борис Джонсон пироиграл парламенту битву за Brexit без сделки – Победа противников премьера может отсрочить выход страны из ЕС еще на три месяца и развалить действующее правительство.

— Европейцы помогут управлять российскими пенсиями – Инвестгруппа "Тринфико" нашла покупателей на пятую часть своих акций – Инвестгруппа "Тринфико", управляющая пенсионными деньгами РЖД и недвижимостью, продала 20% акций немецкой группе KGAL и фонду Thunderbolt Partners. Для покупателя эта сделка – возможность привлечь российские деньги.

— Минпромторг взял продтовары в оборот – Идея Минпромторга ввести оборотные штирафы за производство и продажу продуктов, не соответствующих требованиям техрегламентов, может привести к росту цен – Об этом крупнейшие производители и ретейлеры уже предупредили власти.

— "Роснефть" заводит СПГ – Игорь Сечин объявил о решении построить предприятие по производству сжиженного природного газа в Хабаровском крае – Акционеры "Сахалин-1", крупнейшие из которых американская EXXON и "Роснефть", приняли решение о строительстве СПГ-завода, заявил Игорь Сечин. "Роснефть" станет первым производителем СПГ в России после "Газпрома" и НОВАТЕКа.

— Дефицит дошел по адресу – В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов — Это может обернуться трудностями для небольших операторов связи и интернет-хостингов.