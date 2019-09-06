ВЛАДИВОСТОК, 6 сен /ПРАЙМ/. Директор технопарка "Русский" Дмитрий Боровиков заявил, что глобальная миссия острова Русский в Приморье — стать точкой сотрудничества России и Китая в высокотехнологичной сфере.

"Мы рассчитываем, что российско-китайский акселератор станет одним из основных наших продуктов. У нас есть сильный партнер со стороны отраслевого союза "Нейронет", и на базе ДВФУ действует центр НТИ по дополненной и виртуальной реальности. Мы рассчитываем, что это направление станет одним из магистральных в этом акселераторе", — сказал Боровиков РИА Новости на полях Восточного экономического форума.

Он добавил, что технопарк рассчитывает установить возможность адресной помощи для компаний, которые имеют перспективы на китайском рынком, на который далеко не всем компаниям можно выходить.

"Нужно быть готовым к этому, потому что там очень высокая конкуренция, есть свои правила игры, и мы прекрасно это понимаем. Наша задача — это защитить компании, чтобы их не обманули, чтобы они могли сохранить интеллектуальную собственность. Наша задача — чтобы это был мост с двусторонним движением. Сейчас у Китая очень много чему можно поучиться именно в том, как они выстраивают свою работу, и для нас важно сохранить максимум капитализации в России для компаний", — сказал Боровиков.

Он подчеркнул, что китайское направление — одно из самых важных для технопарка "Русский"

"И глобальная миссия острова Русский — стать точкой притяжения и сотрудничества, в том числе и с КНР в высокотехнологичной сфере", — отметил он.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.