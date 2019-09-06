ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Продажу вина разрешат на стадионе в Санкт-Петербурге во время чемпионата Европы по футболу-2020, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме министр спорта России Павел Колобков.

Отвечая на вопрос о том, будут ли внесены поправки в законодательство, которые позволят продажу пива на стадионе во время Евро-2020, он ответил: "Есть правительственные гарантии, в том числе связанные с букмекерством, с рекламой в букмекерских компаниях. Некоторое время назад они не соответствовали законодательству, но принят специальный закон, который предусматривает все эти вещи".

По его словам, "такая практика существует — принятие таких временных законов, которые действуют на протяжении короткого периода".

"Это предусматривается, и все это будет сделано. Кстати, это касается не только пива, но еще и вина", — сказал министр.

Впервые в истории чемпионат Европы по футболу пройдет в 12 городах Европы. Четыре матча — три игры группового этапа и четвертьфинал — состоятся на стадионе в Санкт-Петербурге.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.