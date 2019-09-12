МОСКВА, 12 сен /ПРАЙМ/. Правительство России в четверг рассмотрит вопрос об изменении плана финансирования мероприятий по обучению лиц предпенсионного возраста в 2019 году, сообщила пресс-служба кабинета.

Изменения вносятся в закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

Федеральным законом о бюджете на 2019 год предусмотрено софинансирование субъектов РФ на мероприятия по обучению людей предпенсионного возраста в общем объеме 33,9 миллиарда рублей, в том числе 2,3 миллиарда рублей — бюджету Москвы.

Как поясняется, по информации правительства Москвы, "бюджетные ассигнования на выполнение показателей по указанным мероприятиям утверждены в бюджете Москвы на 2019 год в необходимом объеме (2,6 миллиарда рублей).

В связи с этим финансирование Москвы не планируется, при этом гарантируется достижение целевого показателя столицы — обучение 3 625 граждан предпенсионного возраста.

"Проектом распоряжения предлагается исключить Москву из распределения в 2019 году иных межбюджетных трансфертов на организацию мероприятий по обучению лиц предпенсионного возраста, утвержденного Федеральным законом о бюджете", — говорится в сообщении.

Отмечается, что объем финансирования указанных мероприятий по другим субъектам страны не изменится, а общий объем средств из федерального бюджета в целом по РФ на обучение лиц предпенсионного возраста в 2019 году составит 31,6 миллиарда рублей.