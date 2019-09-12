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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Обвинение раздавило "Платформой" — Суд вернул дело "Седьмой студии" прокурорам и освободил подсудимых — Расследование вызвавшего огромный общественный резонанс дела "Седьмой студии" в суде завершилось поражением следствия и прокуратуры.

— Партии страсти — Системная оппозиция подтвердила свое право на существование — Партии системной оппозиции, как и "Единая Россия", имеют дело с противоречивыми итогами выборов.

— Гонконг неминуем — Инвестиции в "Пояс и путь" Китай будет осуществлять через него — Глава правительства Гонконга Кэрри Лам на открытии двухдневной конференции-саммита инициативы "Пояс и путь" (Belt and Road — BRI) заявила, что китайский спецадминрайон будет главным финансовым и консалтинговым центром проектов BRI.

— Агенты с минтрудным будущим — Министерство предложило убрать посредников с пенсионного рынка — Министерство труда считает необходимым отменить норму по потере инвестиционного дохода гражданами в случае досрочного перехода из одного пенсионного фонда в другой.

— Регуляторную гильотину приводят в действие — К отсечению назначены тысячи актов советского периода — Белый дом назвал дату начала применения "регуляторной гильотины" — премьер-министр Дмитрий Медведев поручил в срок до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене с 1 февраля 2020 года правовых актов СССР и РСФСР.

— Концепция прикажет долго жить — В правительстве обсудили документ об активном долголетии — Продвижение в России стандартов активного долголетия предполагает создание системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, рост их доходов и переориентацию системы здравоохранения на развитие гериатрии и лечение хронических заболеваний.

— Деньги дипломатов разделили на троих — Бывший главбух посольства России в Израиле признала вину, но не получила суд в особом порядке — Как стало известно "Ъ", в Нагатинский райсуд Москвы поступили для рассмотрения по существу материалы громкого уголовного дела в отношении трех женщин, которые обвиняются в хищении 50 млн руб у посольства России в Израиле.

— Прокурора Башкирии нашли в Москве — Курултаю предложили согласовать кандидатуру зампрокурора столицы Владимира Ведерникова — Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил Госсобранию — Курултаю Башкирии согласовать назначение на должность прокурора республики 45-летнего Владимира Ведерникова, занимающего с 2012 года должность заместителя прокурора Москвы.

— У сирийского риска истек срок давности — Спецназовцу ФСБ отказали в компенсации и не выдали паек — Как стало известно "Ъ", Пятигорский гарнизонный военный суд отклонил административный иск спецназовца ФСБ России Юрия Писаренко.

— Такой номер у них теперь не пройдет — Правительство отлаживает систему наказания иностранцев, пренебрегающих ПДД — МВД, Минтранс, Минюст, ФТС и ФСБ по поручению правительства разработают систему, которая позволит штрафовать за нарушение ПДД владельцев машин с иностранными номерами.

— В России стало больше лучших университетов — 39 вузов вошли в рейтинг Times Higher Education — Британский журнал Times Higher Education (THE) опубликовал результаты ежегодного Рейтинга лучших университетов мира.

— Росгвардия представила универсального свидетеля — Адвокаты и правозащитники рассказали "Ъ" о новой тактике ведомства в деле 17-летней активистки — Росгвардия нарушает российское законодательство прецедентом создания "универсального свидетеля". Об этом "Ъ" заявили адвокаты и правозащитники, комментируя дело об административном правонарушении 17-летней Ольги Мисик.

— Стратегическая дестабильность — Российские эксперты призывают кардинально поменять подходы к оценке стабильности и контролю над вооружениями — В распоряжении "Ъ" оказался доклад об отношениях с США и стратегической стабильности, подготовленный ведущими российскими экспертами по итогам ситуационного анализа в МИДе.

— Краболовам расчищают стапели — Игроки рынка готовятся к розыгрышу квот — "Ъ" стали известны планы ключевых претендентов на получение крабовых квот — Русской рыбопромышленной компании и Северо-западного рыбопромышленного консорциума — по строительству краболовов.

— Монголия поменяет Ан-2 моторы — Местная компания собирается получить кредит ВЭБа на ремоторизацию — Российско-американо-монгольское предприятие Mongolian Aircraft Industries (MAI) планирует в следующем году запустить ремоторизацию подержанных самолетов Ан-2 по проекту новосибирского СибНИА.

— Туристы забронировали пустые пляжи — Резко вырос спрос на осенний отдых — Наступившая осень оказалась необычайно успешным сезоном для рынка организованного туризма: крупные туроператоры фиксируют рост продаж турпакетов в бархатном сезоне на 20–30% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

— Банковский надзор выкладывают в сеть — ЦБ предложили раскрывать данные об ограничениях — Депутаты предложили законодательно закрепить обязанность ЦБ публиковать данные о вынесенных банкам ограничениях и запретах по привлечению средств физлиц.

— "Здоровую ферму" проверит полиция — Бывший актив Микаила Шишханова попал в уголовное дело — Крупному производителю мяса ГК "Здоровая ферма", которой в 2018 году владел экс-акционер Бинбанка Микаил Шишханов, грозит проверка в рамках уголовного дела о хищении более 400 млн руб.

— Евро смягчился на перспективу — Курс снижается на ожиданиях решения ЕЦБ — Курс евро на Московской бирже после шестинедельного перерыва опустился ниже уровня 72 руб./€.

— Банкиры против двойного регулирования — АРБ не готова оплачивать банковскую СРО — Ассоциация российских банков выступила категорически против внедрения саморегулирования в банковском секторе.

— "РусГидро" начала размен активов — Сделка со структурами Андрея Мельниченко намечена на октябрь — "РусГидро" и структуры Андрея Мельниченко приступили к активной фазе сделки по обмену активов в их совместном бизнесе — Дальневосточной энергетической компании (ДЭК).

— Вокруг магния вспыхнул конфликт — Совладельцы Соликамского завода не поделили пакеты — Среди акционеров Соликамского магниевого завода (СМЗ), единственного в РФ производителя редкоземельных металлов, возник новый корпоративный конфликт.

— "Газпром нефть" оценит иракский газ — Компания участвует в тендере на проект Мансурия — "Газпром нефть" будет участвовать в тендере на разработку в Ираке газового месторождения Мансурия с запасами 130 млрд кубометров газа, сырье с которого пойдет на местные электростанции.

— AliExpress заглянет под капот — Онлайн-площадка начнет торговлю автозапчастями — Торговая платформа AliExpress начала продавать автомобильные товары с российского склада. Первыми партнерами маркетплейса в этой категории на российском рынке стали "Газпром нефть" с маслами G-Energy, производитель автомобильных ламп Philips и магазин автотоваров Euroauto.

— Офис с проживанием — Апартаменты пристраиваются к коворкингам — Разделив с дочерью бывшего вице-президента "Роснефти" Ларисы Каланды Алиной бизнес по развитию коворкингов Ceo Rooms, Гурген Шекоян запустит собственный проект на этом рынке.

— IT-подразделения готовят к внешнему рынку — Технологические "дочки" крупных компаний ждет замедление роста — Рост выручки крупнейших дочерних IT-компаний российских корпораций остановится по итогам 2019 года, следует из прогноза TAdviser.

— Ivi вызвал "Щенячий патруль" — Онлайн-кинотеатр закупился контентом — Американская Viacom заключила крупнейшую для себя сделку по продаже контента на российском интернет-рынке.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Правительство готовится отменить советские правила — Сложнее будет отменить избыточные требования, установленные российскими чиновниками — Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к февралю 2020 г. проанализировать правовые акты советских времен и устаревшие отменить. Подготовить проект постановления правительства Минюст должен к середине ноября.

— Эксперты прогнозируют окончательный развал дела "Седьмой студии" — Поводом для его возвращения в прокуратуру стали "неустранимые ошибки следствия" — Мещанский суд Москвы в среду вернул дело "Седьмой студии" в прокуратуру – для исправления ошибок в обвинительном заключении.

— Президент США может перейти к более миролюбивой внешней политике — Увольнение Джона Болтона повышает шансы сохранить договор СНВ-3 с Россией.

— Пять новоизбранных губернаторов превзошли по популярности президента — Они получили больше голосов, чем Владимир Путин в этих регионах в 2018 году.

— Государство разбирается с дорожным кризисом на юге России — "Автодор" заказал проект развития дорожной сети во всем регионе.

— В России вновь зафиксирована недельная дефляция — Она может продлиться до середины сентября, считают экономисты.

— Решение о выдаче 2,6 трлн рублей арктических льгот примет Путин — Вопрос с обсуждением арктического законопроекта вынесен на уровень президента.

— "Аэроэкспресс" пустит автобусы к терминалу B "Шереметьево" — Железная дорога к нему будет построена лишь в 2022 г.

— Отель Bulgari рядом с Кремлем построят MR Group и Кирилл Писарев — Миноритарий "Магнита" Алексей Богачев выбрал партнеров в знаковый проект.

— Компания Дмитрия Мазурова будет судиться в Лондоне со Сбербанком и Антипинским НПЗ — New Stream Trading оценивает свои убытки от действий ответчиков в сотни миллионов долларов.

— Крупнейшие игроки рынка подготовят стратегию больших данных — Но упрощение доступа к информации может нарушать конфиденциальность.

— Пользователи "В контакте" больше не смогут делиться пиратскими книгами — Издатели и соцсеть вводят предварительную проверку при загрузке файлов.

— Гонконгская биржа хочет купить Лондонскую почти за $40 млрд — Но для этого LSE должна отказаться от поглощения поставщика информации Refinitiv.

— Российские компании не хотят переходить на четырехдневную рабочую неделю — Бизнесу она не нужна – и даже противопоказана, выяснилось в совместном исследовании "Ведомостей" и HeadHunter.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Дмитрий Медведев: Я услышал — "Диалог" премьера — в прямом эфире — Граждане ожидают от правительства не общих рассуждений о развитии страны, а конкретных решений, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Куда идут ботинки — Сингапурская компания переносит производство из Китая в Калининград — Международная меховая корпорация переносит производство зимней одежды и обуви из Китая в Калининградскую область.

— Расходы на дом — Подсчитано, сколько россияне тратят на бытовые услуги — Расходы пользователей на домашний интернет и сотовую связь выросли за год на 9% и 11% соответственно.

— Дайте корове срок — Импорт молочных продуктов резко возрос — За семь месяцев этого года по сравнению с тем же периодом прошлого импорт сливочного масла в Россию вырос на 40%, показали данные Федеральной таможенной службы.

— Свой хлеб — Владимир Путин обсудил с главой Минсельхоза уборку урожая и поддержку аграриев — Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерновых в размере 118 миллионов тонн. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

— Паспорт после диплома — Иностранным студентам станет проще получить гражданство РФ — В среду в Москве в торжественной обстановке отметили 300-летие подразделений по вопросам миграции МВД России.

— Накажут за обман — Экспертиза станет ответственнее — Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, расширяющий уголовную ответственность экспертов за ложь в выданных заключениях.

— Все флаги — в гости — В Петербурге проходит ассамблея Всемирной туристической организации — В четверг в Санкт-Петербурге продолжится обсуждение наиболее актуальных вопросов развития мировой индустрии путешествий.

— Видно по полету — Использование дронов отрегулируют для защиты граждан — Количество полетов беспилотников в воздушном пространстве России неуклонно растет.

— Доцент с окладом — Госдума попросила Минобрнауки разобраться с зарплатами в вузах — В среду во время "Правительственного часа" в Госдуме глава Минобрнауки Михаил Котюков ответил на просьбу депутатов разобраться с реальным уровнем зарплат в вузах — по данным законодателей, разрыв в доходах управленцев и их подчиненных составляет десятки раз.

— Технократы вышли в народ — Эксперты подвели итоги выборов в регионах — Избранные губернаторы в работе с населением демонстрируют новую стилистику — открытость и желание общаться напрямую, в том числе при помощи социальных сетей.

— Ушел в отпуск, но не с работы — Треть россиян продолжают трудиться на отдыхе — Примерно каждый третий россиянин (29%) во время отпуска регулярно проверяет почту и отвечает на запросы, связанные с работой. Это показал опрос, проведенный на портале Роструда "Работа в России".

— На борту вертолеты и танки — Первые два российских универсальных десантных корабля планируется заложить в мае 2020 года на судостроительном заводе "Залив", который находится в Керчи.

— Банкирам отказали — Суд не снял арест с имущества — Суд в Москве в среду рассмотрел апелляционные жалобы на арест имущества бывших хозяев Промсвязьбанка — Дмитрия и Алексея Ананьевых. И признал, что решение было законным.

— "Спасибо" не звенит — В хинкальных Москвы запретили чаевые — В одной из крупнейших сетей кафе "Хинкали Gaли" в Москве официантам запретили брать чаевые. Эксперты уверены, что это — один из способов привлечь посетителей.

— Регион трубит сбор — Где самая эффективная налоговая политика — Москва, Новосибирская область, Санкт-Петербург, Коми и ХМАО стали регионами с самой эффективной налоговой политикой, показал рейтинг PwC. В аутсайдерах — Иркутская, Тверская и Смоленская области, Чукотка и Красноярский край.

— Трезвеем?— Количество погибших в пьяных авариях в Москве снизилось более чем в два раза — Количество аварий по вине нетрезвых водителей в столице довольно резко снизилось, также значительно сократилось количество выявленных нетрезвых водителей.

— 16,5 градуса и 150 миллионов — В России почти на 40 процентов снизилось число больных алкоголизмом — В среду, в возобновленный в России День трезвости, патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпустил по этому поводу специальное обращение.

— С ребенком дороже — Ответственность водителей, перевозящих детей, усилят — Водителям, которые нарушают правила, когда в салоне находится ребенок, наказание будет суровее, а штрафы выше.

— Компьютер прибыл — Росгвардия получит новую патрульную машину — Глава Росгвардии Виктор Золотов в ходе рабочей поездки в Тулу осмотрел технику, которую планируется принять на вооружение вневедомственной охраны, а также принял участие в открытии мемориала павшим бойцам.

— Сборы в плюсе — Налоговики наращивают поступления и сокращают проверки — Федеральная налоговая служба (ФНС) за 8 месяцев 2019 года перечислила в консолидированный бюджет России более 15 триллионов рублей.

— Прогноз подвел — Счетная палата указала на неточности при расчете федерального бюджета — Объем нарушений при исполнении бюджета за 2018 год составил 426,2 миллиарда рублей, показал отчет Счетной палаты.

— Побои перепроверят — Процедуру уголовного наказания семейных дебоширов и злостных алиментщиков хотят усложнить — В Госдуму внесен законопроект, усложняющий процедуру привлечения к уголовной ответственности за побои.

— Один для всех — В Москве появится единый Wi-Fi — В столице запустят единый бесплатный Wi-Fi, к которому можно подключиться без повторной авторизации. Об этом заявил мэр Сергей Собянин.

— Не доехали — Трое получили срок за подготовку теракта — В Московском окружном военном суде оглашен приговор по делу о подготовке теракта.

— Мешок яблок — 10 сентября Apple провела презентацию новых продуктов. Были представлены три новых iPhone — 11, 11 Pro и 11 Pro Max, часы Apple Watch Series 5 и 10,2-дюймовый iPad.

— Экспертиза вызвала вопросы — Суд вернул дело "Седьмой студии" в прокуратуру — В среду Мещанский суд вернул на доследование в прокуратуру дело "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова. Это решение было вынесено во время 44-го по счету заседания суда.

— Ястребу подрезали крылья — Чем не угодил президенту США его харизматичный помощник по национальной безопасности.

— Слили в Вислу — Более двух миллионов кубометров нечистот попало в главную реку Польши — Экологической катастрофой обернулась неисправность очистных фильтров в двух трубах, ведущих в канализационный коллектор "Чайка" в польской столице.

— Олигарх и его президент — Зеленский и Коломойский устали скрывать взаимную симпатию?— Офис президента Украины сообщил о встрече Владимира Зеленского с бизнесменом Игорем Коломойским, и эта новость, выбивающаяся из официальной хроники, стала, без сомнения, главной во внутренней и внешней политике страны.

— Часы запретят — В Британии введут новые правила на экзаменах — Учащимся Великобритании в ближайшем будущем могут запретить носить наручные часы во время сдачи экзаменов.

— Человек дела — Евгений Иванов назначен статс-секретарем, замминистра иностранных дел — Новый заместитель министра иностранных дел — статс-секретарь Евгений Иванов — относится к так называемому молодому поколению чиновников внешнеполитического ведомства — в феврале ему исполнится 46 лет.

— Деньги на обед — В Самарской области компенсация за питание для учеников из многодетных семей вырастет до 700 рублей — Региональные депутаты приняли закон, по которому малоимущие многодетные семьи будут получать компенсацию за питание детей в школе в два раза больше, чем ранее.

— Когда погасло масло — В пожаре, полыхавшем в нижегородской промзоне, пострадали два человека — Почти восемь часов в ночь на 11 сентября пожарные боролись с крупным пожаром в Кудьминской промзоне, расположенной в нескольких километрах от Нижнего Новгорода.

— Качели вне закона — Почему чиновники потребовали снести детскую площадку — В Энгельсе Саратовской области муниципальные власти обратились с иском в суд, в котором требуют демонтировать установленную местными жителями детскую площадку на Волжском проспекте.

— Два колеса пара — Более 30 тысяч человек примут участие в осеннем велофестивале — Осенний велофестиваль состоится в Москве в это воскресенье. В нем, по оценкам организаторов, примут участие более 30 тысяч человек.

— Игра без купюр — Фестиваль финансовой грамотности пройдет в субботу — Как разумно тратить деньги, где получить налоговый вычет и как распознать мошенников, москвичам подскажут на третьем по счету фестивале финансовой грамотности и предпринимательской культуры.

— Вдох в искусство — В центре Москвы благоустроены "театральные" улицы и переулки — В районе Чистых прудов, где расположены театры "Современник", "Табакерка", Et Cetera и "Экспромт", благоустроены восемь исторических переулков и улиц.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Подключили автоплатеж — Штрафы для дилеров могут вырасти в разы — Авторитейлеры предупредили о возможных финансовых проблемах и рисках банкротств в отрасли. Это следует из письма ассоциации РОАД от 27 июля в Госдуму, Минпромторг и Минэкономразвития.

— Не сошлись звезды — Booking обвинили в продвижении нелегальных гостиниц — Онлайн трэвел-агентства (ОТА — такие, как Booking.com или Ostrovok.ru) обвинили в продвижении нелегальных в РФ гостиниц.

— Аналитический склад — Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян — Показатель долговой нагрузки заёмщиков (ПДН) будут рассчитывать не банки, а квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ).

— "Уголовных дел по 282-й статье стало гораздо меньше" — Председатель СПЧ Михаил Федотов — об амнистии, изменении избирательной системы и отношениях России с ЕСПЧ.

— Час выплаты — Компенсации получили 98% пострадавших в Забайкалье — Пострадавшие при ЧС в Иркутской области и Забайкалье аграрии получили почти все выплаты — 98% выделенных на эти цели средств уже доведено до людей.

— Постсоветное пространство — Отставкой Болтона Трамп расчищает путь к компромиссам — Отставка Джона Болтона может благоприятно сказаться на решении отдельных проблем в российско-американских отношениях.

— Вышли из декретов — Что даст бизнесу отмена старых требований — Правительство совместно с предпринимательскими объединениями приступило к оптимизации обязательных требований к бизнесу, введённых после 1991 года.

— Римский кворум — Москва намерена работать с новым руководством Италии — Москва уверена: ее отношения с Римом при новом итальянском правительстве останутся дружескими и будут и дальше развиваться на основе взаимовыгодного сотрудничества.

— Служба одного отпуска — В России хотят создать цифровую платформу для туристов — Для развития туризма в России могут создать единую платформу, которая даст возможность забронировать отель, билет на любой вид транспорта и сразу оформить услуги гида.

— Снова в школу — Завершено строительство крупнейшего в стране образовательного центра на 2500 учеников — 11 новых школ и детских садов открылись в столице в День знаний. В школы, детсады и колледжи пошли более полутора миллионов дошкольников и школьников. Это на 33% больше, чем 10 лет назад.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Экс-ведущий "Музобоза" Иван Демидов станет директором "Зарядья" — С ТВ в парк — Бывший ведущий "Музобоза" и замминистра культуры Иван Демидов возглавит московский парк "Зарядье", рассказали источники РБК. Он сменит Павла Трехлеба, который станет директором Парка Горького.

— Делу "Седьмой студии" дали обратный ход — Суд вернул в прокуратуру дело Кирилла Серебренникова и отменил ему подписку о невыезде. Юристы считают это "тихими похоронами" уголовного дела "Седьмой студии".

— "Я говорю Владимиру Путину ровно то, что говорю сейчас вам" — В преддверии своего визита в Россию Биньямин Нетаньяху в интервью РБК рассказал о том, как Тель-Авив и Москва решают спорные вопросы, о проблемах русскоязычной диаспоры и взаимодействии с новыми лицами в мировой политике.

— Почему Nike впервые раскрыла информацию о продажах в России — Отчетность для галочки — Американская Nike зарабатывает на продаже своих кроссовок в России около $242 млн. В целом продажи обуви в натуральном выражении падают, но интерес к спортивной обуви растет.

— Центробанк добился микропобеды — МФО отчитались об увеличении количества отказов заемщикам — ЦБ ужесточил регулирование микрофинансового рынка и МФК стали чаще отказывать клиентам в выдаче микрозаймов, рассказали РБК представители отрасли. Рынок "займов до зарплаты" продолжит охлаждаться.

— Банки хотят войти в истории бесплатно — Кредитные организации сообщили ЦБ о нежелании покупать расчеты долговой нагрузки заемщиков — Банки не поддерживают поправки в законодательство, которые обяжут их платить за расчет бюро кредитных историй показателя долговой нагрузки заемщиков.

— Гонконг предложил Лондону совместную работу без аналитики — Крупнейшую европейскую фондовую биржу намерена поглотить азиатская — Гонконгская биржа предложила Лондонской слияние. Сумма сделки должна составить $36,6 млрд. Если она состоится, Лондонской бирже придется отказаться от покупки компании Refi nitiv.

— ЧТПЗ разглядел Америку в трубу — Завод Андрея Комарова запланировал выход на рынок США — Группа ЧТПЗ Андрея Комарова решила продавать американским нефтяным компаниям трубы для бурения. В России ЧТПЗ ждет усиления конкуренции из-за новых проектов "Северстали" с итальянской Tenaris, а также ОМК.

— ЯТЭК подключился к Yota — Зачем Альберту Авдоляну якутская газодобывающая компания Зиявудина Магомедова — Альберт Авдолян забирает за долги последний крупный актив Зиявудина Магомедова—Якутскую топливноэнергетическую компанию. На базе ЯТЭК и Эльгинского месторождения "Мечела" основатель Yota планирует построить кластер в Якутии.