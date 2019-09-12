МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) закрыла дела в отношении Superjob и Rabota.ru за отсутствием состава нарушений, однако рассмотрение дела HeadHunter продолжается, сообщил журналистам заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин.

В середине апреля ФАС возбудила антимонопольные дела против сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru, поскольку при работе с ними ограничено использование программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала.

"В отношении двух компаний дело прекращено, в отношении HeadHunter дело продолжается. В отношении двух компаний дело прекращено в виду отсутствия состава нарушений",- сказал Голомолзин.

Он отметил, что последнее рассмотрение дела состоялось 11 сентября, но было вновь отложено.

"Будет запрошена дополнительная информация, разбирательство в этой части продолжается",- добавил он.