(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Глубокоуважаемый вагоноумножатый — Как выяснил "Ъ", правительство обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта. Ее инициатором стал ВЭБ.РФ, который рассчитывает получить под это средства ФНБ. На старте в программу войдут десять городов с инвестициями в 340 млрд руб., но в дальнейшем она может быть распространена более чем на тысячу городов, что предварительно оценено в 2,1 трлн руб.

— Ботлиха беда начало — 12 сентября президент России Владимир Путин прилетел в дагестанское село Ботлих, где выпил, как обещал, даже не одну, а пару стопок за здоровье ополченцев, защищавших Дагестан от чеченских боевиков 20 лет назад, и за победу над этими боевиками. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников — о том, как и зачем дагестанцы так повели себя тогда.

— Клятва на кодексах — Экономический блок правительства на Московском финансовом форуме (МФФ) объявил программу действий по основным макроэкономическим вопросам как минимум на год. Стимулирование экономическими мерами роста ВВП исключается. Налоги по-прежнему неизменны. Главная задача ЦБ — ценовая стабильность без экспериментов в денежно-кредитной политике.

— Криптовалюта с человеческим лицом — Ассоциация банков России (АБР) подготовила концепцию оборота децентрализованных криптовалют, по которой предлагается лишить анонимности инвесторов в эти активы. Эксперты оценивают меру как преждевременную и труднореализуемую. Для начала они предлагают разобраться с самым базовым регулированием, например, определить, к какому виду собственности относится криптовалюта.

— Казна готова заплатить за услугу — Минфин хотел бы ускорить рассмотрение своей разработки — законопроекта о социальных сертификатах, мягко реформирующего отрасль оказания социальных услуг, заявил вчера в ходе Московского финансового форума заместитель главы ведомства Алексей Лавров. Документ, дающий гражданам возможность самостоятельно выбирать поставщиков социальных услуг, застрял в Госдуме в стадии подготовки ко второму чтению — а в министерстве рассчитывают на его запуск с 2021 года.

— "Чтобы они выбирали поставщиков и постепенно создавали конкурентную среду" — О том, как новый инструмент финансирования соцуслуг повлияет на конкуренцию в этой сфере, почему раздача бюджетных сертификатов избавит граждан от хлопот и даст им свободу выбора, а также о том, что узнает государство из учета таких сертификатов, в интервью "Ъ" рассказал курирующий бюджетную политику замминистра финансов Алексей Лавров.

— Профицит растет за счет отставания расходов — По итогам двух третей 2019 года федеральный бюджет РФ исполнен с профицитом в 3,7% ВВП, или 2,56 трлн руб., сообщил Минфин. Такой показатель выше прошлогоднего: по окончании восьми месяцев 2018 года профицит был на уровне 3,1% ВВП, или 1,96 трлн руб. Обновленным этим летом законом о бюджете-2019 итоговый размер профицита утвержден на уровне 1,7% ВВП. Заметная часть расходов осваивается бюджетополучателями в конце года, так что размер профицита вряд сохранится на его нынешнем высоком уровне.

— Апелляция и кассация вышли на окружной уровень — Пленум Верховного суда (ВС) РФ дал в четверг старт работе окружных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции. Они были созданы в рамках реформы судопроизводства для обеспечения большей независимости и разгрузки судов, а также повышения качества их работы. Решение было принято на фоне приближающегося назначения на ближайшие шесть лет председателя ВС. Источники "Ъ" полагают, что нынешний глава ВС Вячеслав Лебедев сохранит свой пост.

— Пенсии разошлись по частным фондам — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное по факту покушения на мошенничество. Следствие подозревает, что в 2017–2018 годах злоумышленники перевели пенсионные накопления 500 тыс. россиян без их ведома из Пенсионного фонда России (ПФР) в частные "ВТБ Пенсионный фонд", НПФ "Согласие", "Социум" и "Газфонд ПН". Предполагаемый ущерб может составить миллиарды рублей.

— "Нельзя постоянно жить с таким грузом" — Член комитета Госдумы по социальной политике Сергей Вострецов сообщил "Ъ", что готов рассмотреть инициативу общественных организаций "Волга-Дон", "Норд-Ост", "Голос Беслана" и "Матери Беслана" и "внести законопроект о статусе пострадавших от терактов, если он сможет устранить несправедливость". В то же время в Совете федерации предположили, что принятие данной нормы усугубит психологическое состояние пострадавших.

— Биньямин Нетаньяху приехал в Сочи за победой — Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг побывал в Сочи, где встретился с российским президентом Владимиром Путиным и отдельно с министром обороны Сергеем Шойгу. С обоими среди прочего обсуждались взаимодействие в Сирии и политика Ирана. Между тем уже в самом начале встречи Владимир Путин дал понять, что понимает: господин Нетаньяху прилетел не с простым, а с предвыборным визитом.

— Борьба за мир во всем МИДе — Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выступил с тревожным заявлением: угроза ядерной войны за последние годы возросла, столкновение может произойти даже против воли ядерных держав. Виной тому, по его словам, "опасные и безответственные" действия западных стран, расшатывающих международно-правовые основы режима нераспространения и контроля над вооружениями.

— "Кто бы ни стал премьером Израиля, руководство России будет с ним работать" — В тот момент, когда премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вылетал в Сочи на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, один из его главных политических оппонентов, экс-министр финансов Яир Лапид, беседовал в Иерусалиме с корреспондентом "Ъ" Марианной Беленькой. Господин Лапид вместе с бывшим начальником Генштаба Бени Ганцем возглавляет блок "Кахоль-лаван", который на парламентских выборах 17 сентября станет основным конкурентом "Ликуда" — партии премьера Нетаньяху.

— Брокеры ударили по счетам — Первая половина 2019 года стала очень успешной для брокеров: выручка выросла на 20%, до 15,5 млрд руб., на фоне хорошей конъюнктуры фондового рынка, а также растущей популярности частных инвестиций. В ответ на потребности широкой розницы брокеры активно развивают сопутствующие бизнесы — услуги доверительного управления и агентские.

— Газ с Ямала доплыл до Литвы — Литва, стремившаяся снизить свою зависимость от энергопоставок из РФ, впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа. По данным "Ъ", партия СПГ с проекта "Ямал СПГ" была перегружена во французском Монтуаре на судно Stena Clean Sky и теперь направляется в Клайпеду. Продавцом выступила Total, покупателем, по словам одного собеседника "Ъ",— литовская госкомпания Lietuvos energijos tiekimas, по словам другого — Achema.

— Инвестор выдохнул Ozon — Один из крупнейших российских IT-инвесторов Леонид Богуславский вышел из капитала онлайн-ритейлера Ozon, долей в котором владел 19 лет. По данным источников "Ъ", его пакет в компании мог стоить около 3,2 млрд руб. Его приобрели основные акционеры Ozon — Baring Vostok Capital Partners (BVCP) и АФК "Система".

— Акционеры быстрого обслуживания — Ограниченное число эмитентов на российском рынке заставляет регистраторов активизировать борьбу за клиентов. Помимо поглощения небольших компаний и переманивания директоров филиалов регистраторы стали более активно участвовать в конкурсах эмитентов по выбору регистраторов и снижать комиссии за свои услуги.

— Шарики за ролики — Сторонники перевода всех грузовых вагонов на кассетные подшипники вместо роликовых одержали победу: Комиссия по вагонному хозяйству и Комиссия по безопасности движения СНГ одобрили эту меру. С 2021 года собственникам вагонов при ремонте придется тратить на подшипники втрое больше, чем сегодня.

— Российский софт не вписался в европейские нормы — Власти разошлись в оценке законопроекта о предустановке российских приложений на смартфоны, компьютеры и телевизоры Smart TV. Комитет Госдумы по информационной политике поддержал инициативу к рассмотрению в первом чтении, поскольку она позволит обязать к предустановке социально значимые приложения вроде сервиса госуслуг.

— "Черноголовку" потянуло на сладкое — Крупный производитель безалкогольных напитков "Аквалайф" (бренд "Напитки из Черноголовки") начинает развивать новое направление. Компания стала владельцем кондитерской фабрики "Алтай" в Барнауле, некогда входившей в Nestle, мощностью около 25 тыс. тонн продукции в год. Продажи сладостей в России почти не растут, а конкуренция жесточайшая, предупреждают участники рынка.

— Мясозамещение — Растительное мясо, созданное на основе горохового белка американской Beyond Meat, где инвесторами, в частности, выступают Билл Гейтс и Леонардо Ди Каприо, заинтересовало ресторанные и розничные сети в России. Этот продукт начали использовать в TGI Friday`s, Pizza Hut, "Теремке", а также намерены продавать в "Перекрестке", "Азбуке вкуса".

— "Триколор" добавится в чат — Оператор спутникового ТВ "Триколор" планирует использовать в качестве нового способа оплаты услуг мессенджер со встроенной системой быстрых платежей. Партнером готов выступить разработчик отечественного мессенджера "Серафим", запуск которого ожидается в 2020 году.

— Россияне потратились на пирожки — На российском рынке общественного питания наметился новый тренд. Лидерами по росту расходов клиентов стали пекарни, обогнав даже фастфуд. За последний год показатели форматов выросли на 54% и 16% соответственно. Преимущество пекарен в гибкости формата, который работает на стыке розничной торговли и общественного питания, указывают эксперты.

— Роботы выходят на трассу — Рынок беспилотного такси в 2019 году вышел на грань монетизации в США. В России он пока идет к ней гораздо медленнее. По итогам нескольких месяцев эксплуатации автономных автомобилей в Москве и Иннополисе "Яндекс" попросил Минпромторг разрешить тестирование коммерческих пассажирских перевозок на автономном автотранспорте. Начать в ближайшее время зарабатывать на этом рынке надеются и еще несколько российских IT-компаний.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— На "умное голосование" власть ответила полицейской спецоперацией — Утром 12 сентября полицейские одновременно пришли в штабы Алексея Навального и к их координаторам как минимум в 39 городах, сообщил соратник политика Леонид Волков. По его данным, не менее 1000 силовиков провели более 150 обысков во всех штабах, кроме Самары и Уфы, где обыски были в среду. А штабы в Перми и Санкт-Петербурге обыскали уже во второй раз.

— Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев уходить не собирается — Он будет переназначен досрочно, чтобы контролировать ход реформы. Досрочный старт процедуры отбора на должность председателя Верховного суда связан с началом работы новых кассационных и апелляционных судов, сообщил в четверг секретарь пленума Верховного суда Виктор Момотов.

— Кремль нашел руководителя для исполкома Народного фронта — Новым руководителем исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) станет вице-губернатор, руководитель администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов. Об этом "Ведомостям" рассказали человек, близкий к администрации президента, источник в администрации и два собеседника, близкие к правительству Подмосковья.

— Минфин хочет заставить "дочки" госкомпаний отдавать 50% чистой прибыли — Ведомство уже готовит законопроект. "Нас немного беспокоит ситуация, когда мы каждый раз вручную следим, чтобы госкомпании поднимали дивиденды своих "дочек" на уровень холдингов (50% от чистой прибыли)", – заявил замминистра финансов Алексей Моисеев (его цитирует "Интерфакс").

— ЕЦБ еще сильнее смягчил денежную политику — Европейский центробанк (ЕЦБ) 12 сентября опустил процентную ставку по депозитам с —0,4% до —0,5% и объявил, что с ноября возобновит программу денежного стимулирования, покупая облигации на 20 млрд евро в месяц. Эти меры направлены на защиту еврозоны от замедления мировой экономики и могут определить политику центробанка в долгосрочной перспективе.

— ЦБ и Минфин предлагают ввести мораторий на досрочную смену пенсионного фонда — ЦБ готовит законопроект, запрещающий людям досрочно менять пенсионный фонд, чтобы защитить их от потери инвестиционного дохода, рассказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Сейчас сменить фонд без потери дохода можно раз в пять лет. По данным Счетной палаты, в 2015–2018 гг. россияне лишились так более 108 млрд руб. Генпрокуратура по поручению президента с августа проверяет, не занимались ли НПФ незаконным переводом накоплений.

— Регионам, выполнившим майский указ президента, могут списать часть долгов — Минфин согласился рассмотреть такую идею. Одна из основных проблем, которая как дамоклов меч висит над регионами, – закредитованность, заявил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров и предложил списать часть задолженности тем регионам, которые эффективно выполняют майский указ президента России Владимира Путина. Выполняя нацпроекты, регионы экономят огромные средства федерального бюджета, сказал он.

— Лучший курорт в мире откроет ресторан в Москве — Первый ресторан, принадлежащий курортному комплексу Mriya Resort & Spa, откроется в ноябре в Москве, рассказал "Ведомостям" гендиректор курорта Грант Бабасян. Помещение под ресторан "Черное море" уже найдено, продолжает он, – в бизнес-центре President Plaza (принадлежит Сбербанку) на Кутузовском проспекте. Общая площадь ресторана – 200 кв. м, он расположится на первом этаже здания и будет рассчитан примерно на 50 гостей.

— Ford выплатит не всем дилерам компенсации за свой уход с российского рынка — В апреле 2019 г. совместное предприятие Ford Sollers объявило о фактическом уходе американского автоконцерна с российского рынка. Производство в России и импорт легковых автомобилей прекращены, два автозавода были закрыты. Работает лишь третий – в Татарстане, он производит легкие коммерческие автомобили Ford Transit. На его базе было создано новое совместное предприятие Ford Sollers, но уже с контролем у российского партнера.

— Российские инвесторы увеличили вложения в зарубежные стартапы — Стоимость зарубежных венчурных сделок с участием российского капитала в первом полугодии выросла вдвое: $860,4 млн против $418,1 млн в первом полугодии 2018 г., сообщают в исследовании MoneyTree Российская венчурная компания (РВК) и PwC. В 99% случаев инвестиции – в IT-проекты. Более чем вдвое выросла и средняя стоимость сделки с иностранными стартапами, в которых участвуют российские инвесторы: с $11 млн до $23,9 млн.

— Почему у WeWork возникли проблемы с IPO — Первичное размещение акций We Company, материнской компании сети коворкинговых центров WeWork, – одно из самых ожидаемых в этом году. В последнем раунде венчурных инвестиций, где участвовала японская SoftBank, американская компания оценивалась в $47 млрд и собиралась привлечь на бирже до $4 млрд.

— ЧТПЗ выпустил дебютные еврооблигации на сумму $300 млн — В четверг, 12 сентября, Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) Андрея Комарова разместил дебютный выпуск евробондов на сумму $300 млн сроком до сентября 2024 г., сообщил "Ведомостям" инвестбанкир и подтвердили собеседники, близкие к одной из сторон размещения и к одному из банков-организаторов. Спрос превышал $1 млрд, доходность составила 4,5%. Представитель ЧТПЗ на вопросы не ответил.

— АСВ хочет перейти на безналичную выплату страховок — Механизм страховых выплат (до 1,4 млн руб.) вкладчикам рухнувших банков станет дистанционным и безналичным – такова цель Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Госкорпорация исходит из того, что уже более чем у 50% населения цифровые каналы – основные, сообщил гендиректор АСВ Юрий Исаев на конференции банковской ассоциации "Россия".

— Как банки пытаются добраться до карманных денег детей и подростков — Почти половина московских школьников в первой половине 2019 г. получали от родителей 1000–5000 руб. в месяц на личные нужды, еще 10% детей – более крупные суммы, выяснила компания Ipsos Comcon. Согласно опросу, проведенному маркетинговой компанией Tiburon Research в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге для "Ведомостей", до сих пор 80% детей в возрасте 12–15 лет получают и тратят карманные деньги наличными.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— За подвиг Ботлиха! — Владимир Путин посетил село Ботлих, где встретился с дагестанцами, которые 20 лет назад отразили нападение боевиков. "Было важно для всей России показать международным бандам, что народ не с ними", — подчеркнул президент.

— Где у нее кнопка — Государство предоставит особые условия для инвесторов, вкладывающих средства в крупные проекты. Об этом на Московском финансовом форуме заявил Дмитрий Медведев. Также он пообещал, что кабмин и дальше будет снижать административную нагрузку на предпринимателей.

— ПФР дал прогноз — Страховая пенсия по старости может вырасти в 2020 году на 6,6%. При этом инфляция по итогам года прогнозируется на уровне 3,8%, а следующего — 3%. Таким образом, запланировано повышение пенсий в полтора раза выше инфляции.

— Лихачи заплатят — Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в три-четыре раза. Законопроект об этом уже внесен в Госдуму. Его планируется рассмотреть в сентябре.

— Ребенка не видели?— Следственный комитет сообщил об участившихся случаях пропажи детей. За первую половину этого года было зафиксировано свыше 6500 таких заявлений. При этом подавляющее большинство подобных случаев заканчивается благополучно.

— Квартплата без процента — Поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ. Такое постановление подписал Дмитрий Медведев, рассказали "РГ". Решение направлено на то, чтобы снизить финансовую нагрузку на граждан.

— Прямое попадание — Агентство по страхованию вкладов начнет перечислять страховые выплаты клиентам банков, у которых отозвали лицензии, на карту "Мир". Это сократит срок выплат возмещений и упростит саму процедуру для вкладчиков и АСВ.

— Люди против бандитов — Двадцать лет назад — 15 сентября Владимир Путин принял доклад министра обороны Игоря Сергеева о том, что территория Дагестана полностью освобождена от бандформирований. 7 августа 1999 года вооруженные бандформирования под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский.

— Новобранцы на Охотном Ряду — Центризбирком утвердил результаты дополнительных выборов в Госдуму, которые прошли в Единый день голосования. Новых депутатов выбирали по четырем одномандатным округам — в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях.

— Лидер выборов — Партия "Единая Россия" получила более 65% от всех мандатов по итогам Единого дня голосования 8 сентября. Это на 15% больше, чем на выборах прошлого года. Важно, что кандидаты от "Единой России" и поддержанные партией самовыдвиженцы выиграли все губернаторские выборы в 16 регионах. Но в руководстве партии призвали не почивать на лаврах и приступать к подготовке новой избирательной кампании, которая предстоит в 2020 году.

— Тулун приведут в порядок — Правительством разработана программа восстановления инфраструктуры на территории пострадавшей от наводнения Иркутской области. Глава кабмина Дмитрий Медведев поставил задачу провести работы "самым лучшим образом" и завершить их в 2023 году.

— Особая инстанция — С 1 октября в России начнут работать 9 отдельных кассационных и 5 апелляционных судов общей юрисдикции. Эксперты называют реформу исторической, так как вводятся два ключевых новшества: экстерриториальность и сплошная кассация, принимающая все жалобы

— Пассажирам сокращают путь — Осенью "Аэроэкспресс" запустит автобусы в терминал В аэропорта Шереметьево. Ходить они будут от станции метро "Ховрино" по платной трассе М11. Цена поездки в одну сторону — 150 рублей, а время в пути — не дольше 20 минут.

— Наркотики ищет Юна — В эти дни Петрозаводск впервые в истории России принимает международный турнир таможенных кинологов, участие в котором принимают представители 16 стран. В Карелии соревнования проходят совсем не случайно, ведь по ее территории тянутся 700 километров государственной границы РФ.

— Поддержку не урежут — С начала 2020 года студентов и аспирантов освободят от подоходного налога при оказании им материальной помощи. Закон, восстанавливающий социальную справедливость, Госдума приняла в окончательном чтении. Пока что эти выплаты облагаются налогом — в отличие от остальных стипендий или, например, материальной помощи, которую работодатели ежегодно платят нуждающимся работникам.

— Кому помешали "русофилы"?— Сначала МИД Болгарии высказался в негативном ключе касательно послевоенного влияния СССР на страну. А следом был задержан глава Национального движения русофилов Николай Малинов, ему предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России. Но, как пояснил сам Малинов, "совместно вести бизнес, создавать проекты и проводить приемы — это не преступление". В итоге население Болгарии в очередной раз задумалось, куда идет их родина, а "РГ" попыталась разобраться, что же все-таки происходит в этой стране.

— Третий — не выход — Более 66% предпринимателей не одобряют введение четырехдневной рабочей недели, показал опрос, проведенный московским отделением "ОПОРы России" по заказу "РГ". Каждый четвертый (24%) напротив считает, что сокращенная рабочая неделя позитивно скажется на экономике России в целом и их бизнесе в частности. Каждый десятый бизнесмен относится к идее нейтрально.

— Авария — дочь Самоката — В Подмосковье зафиксированы первые пять ДТП с участием электросамокатов в этом году. Тем временем МВД и Минтранс разрабатывают нормативные акты, которые позволят квалифицировать эти гаджеты и предъявить требования к их владельцам.

— Сближение по зарплатам — Росстат констатирует: в России сокращается неравенство по зарплатам. Разрыв между самой низкой и самой высокой уменьшился до 13-кратной величины. В 2013 году это соотношение составляло 15,8 раза, в 2009-м — 14,7. Снижение неравенства в вознаграждении за труд — результат повышения МРОТ, зарплат бюджетников и развития ряда отраслей производства. Эксперты прогнозируют и дальнейшее сближение по зарплатам.

— Неловленный лихач — МВД разработает систему наказания для водителей машин с иностранными номерами. За полтора года в столице такие автовладельцы 1,86 млн раз нарушили ПДД. При этом в 98% случаев у правоохранителей не было данных о собственниках машин.

— И наличные, и драгоценности — Майор юстиции, бывший заместитель начальника отдела МВД по столичному району Лефортово Анзор Шулая по приговору суда признан виновным по трем статьям УК РФ — в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и превышении должностных полномочий.

— Утка по-московски — Поставки сельскохозяйственной и пищевой продукции стали новой точкой роста российско-китайской торговли. Только в 2018 году экспорт продовольствия из России в Китай увеличился на 42 процента, тогда как двусторонняя торговля в целом выросла лишь на 27 процентов.

— Квартира ценою в жизнь — В 47 томов уголовного дела поместилась жизнь и смерть Дмитрия Августовича Кравченко, военного пенсионера из Обнинска Калужской области. В четверг Следственный комитет сообщил, что закончил дело, в котором фигурируют восемь человек, причастные к гибели Кравченко и хищению его квартиры. В аналогичную ситуацию могут попасть такие же одинокие собственники дорогих квадратных метров.

— Война без победы — В Праге вандалы осквернили памятник советскому полководцу Ивану Коневу. Глава района, в котором это произошло, восстанавливать монумент отказался. В ответ местные жители выразили протест администрации и добились приведения памятника в порядок. Кто и почему сражается с монументом маршалу, читайте в материале "РГ".

— "Удав" выдержал — Пистолет "Удав", разработанный Центральным НИИ точного машиностроения, прошел войсковые испытания. Об этом сообщило информагентство РИА Новости со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе. Неоднократно проговаривалось, что новый пистолет полностью заменит пистолет Макарова — ПМ.

— Проверка "Центром" — В масштабных учениях задействуют армии восьми стран. Около 13 тысяч военнослужащих, порядка 700 танков БМП и БТР примут участие в масштабных учениях "Центр-2019". В Минобороны рассказали военным дипломатам зарубежных стран о замысле этих маневров.

— Записали в отличники — Опубликованы результаты ведущего рейтинга мировых университетов на 2020 год. В списке 39 вузов из России. Тройка лучших вузов РФ второй год неизменна — МГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ. Новичок в рейтинге — Южно-Уральский госуниверситет.

— Роковая сладость — Белый дом включился в острую дискуссию о последствиях курения и регулировании рынка электронных сигарет. Спор разгорелся в Америке на фоне вспышки заболевания, предположительно вызванного вейпингом. Президент Дональд Трамп внезапно пригласил репортеров в Овальный кабинет и в присутствии своей супруги Меланьи заявил, что рассматривает возможность запрета на большинство ароматизированных электронных сигарет, пользующихся популярностью у молодежи.

— Правилам наперекор — Две женщины-имамы впервые возглавили молитву во Франции. Такого во Франции раньше не было: исламскую молитву впервые возглавили две женщины-имамы. Более того, все происходило на французском языке и с участием представителей обоих полов, которые сидели бок о бок друг с другом.

— Кого спасет комиссар — Не успела Еврокомиссия пройти утверждение своего нового состава, который приступит к работе с 1 ноября, как вокруг главного органа ЕС разгорелись нешуточные страсти. Камнем преткновения стало решение будущего президента ведомства Урсулы фон дер Ляйен учредить должность еврокомиссара "по защите европейского образа жизни".

— Современный, по традиции — Великий канцлер суверенного Мальтийского ордена Альбрехт фон Безелагер дал интервью "Российской газете" и ТАСС. Он рассказал, какая деятельность Ордена позволила ему пройти через века и кто может подавать заявки на членство в нем.

— Вашу девочку смотрел гинеколог?— Около 25% молодых женщин могут родить ребенка только с помощью ЭКО, и эта статистика не внушает оптимизма. К проблемам с деторождением зачастую приводят несвоевременные осмотры и отсутствие полового воспитания, считает гинеколог Елена Уварова.

— "Волна" волнуется — Ежегодная акция "Волна здоровья" — это детище "Лиги здоровья нации", созданной по инициативе выдающегося отечественного кардиохирурга академика Лео Антоновича Бокерия. Первая "Волна" состоялась в 2006 году. С той поры прошла "Волна" по семи федеральным округам Российской Федерации. Нынешняя посетила Дубну, Рыбинск, Плес, Кинешму, Нижний Новгород, Муром, Рязань, Коломну. Как всегда в "Волне здоровья" участвовали ведущие специалисты лучших медицинских центров Москвы.

— Все в фокусе — Ребенку собрали глаз буквально из осколков. Врачи Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского не только собрали мальчику глаз буквально из "осколков", но и сохранили зрение. Травму глаза ребенок получил, играя во дворе.

— Доктор в пути — Нет медпункта — есть мобильный врач. В селе Луговом Тальменского района Алтайского края жители, не дождавшись бюджетных денег, нашли спонсоров, которые построили здесь современную амбулаторию. Первый такой медпункт на колесах появился в крае тоже благодаря спонсорам.

— Дронам.NET — Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признали серьезной угрозой применение беспилотных летательных аппаратов в террористических целях. Противодействие ей обсуждалось на 35-м заседании Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

— Пучок раздора — Следственный комитет начал проверку в школе N 4 Сосновоборска (Красноярский край), где вспыхнул конфликт между руководством заведения и ребенком, пришедшим на занятия с неподобающей, по мнению администрации, прической.

— Меняем землю на жилье — В Чувашии рассматривают возможность предоставления земельных участков, которые выделяются семьям при рождении третьего ребенка, строительным компаниям. В этом случае семьи, у которых нет средств на возведение собственного дома, могли бы бесплатно получать готовые квартиры. А застройщик смог бы компенсировать эти затраты, распродав остатки помещений по коммерческим ценам.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Пятая колонка — Каждая пятая АЗС в России недоливает топливо. Такие данные предоставили "Известиям" в Росстандарте по итогам проведённой в 2019 году проверки 200 заправок. Почти на каждой десятой обнаружены некачественные бензин и дизель. Количество обращений граждан о нарушениях на АЗС с начала года выросло более чем на треть. Представители отрасли считают: данные проверки не отражают реальной картины топливного рынка.

— Получили убыль — По итогам 2019 года число россиян сократится на 284,8 тыс. человек, оценили в Минэкономразвития. Это почти на треть больше, чем подразумевал план по достижению национальных целей развития. Опрошенные "Известиями" эксперты связывают тенденцию с падением роста рождаемости и недостаточным снижением смертности. Помимо поддержки материнства выходом может стать привлечение мигрантов, но только при условии, что число россиян не начнёт сокращаться большими темпами, говорят специалисты.

— Коды пролетели — Дефицит интернет-адресов, который может наступить в России уже в конце сентября, затруднит доступ россиян к сайтам, предупреждают опрошенные "Известиями" эксперты. Свободно открывавшиеся до последнего времени сайты начнут в массовом порядке требовать от посетителей подтвердить, что они не роботы, и вводить капчу (как правило, это специальный буквенно-цифровой код).

— Ничего сухопутного — Решение Европейского суда, ограничивающее допуск "Газпрома" к мощностям газопровода OPAL, может негативно повлиять на трёхсторонние переговоры Еврокомиссии (ЕК), России и Украины по транзиту газа. Об этом "Известиям" заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, подчеркнув: Россия заинтересована в продолжении поставок газа на Украину и через неё на экономически выгодных условиях и при гарантиях безопасности транзита.

— "Не может быть какой-то слюнтяй во главе государства" — Владимир Путин исполнил обещание 20-летней давности. 12 сентября президент прилетел в дагестанское село Ботлих, где поднял тост с ополченцами, которые в августе 1999-го первыми приняли на себя удар террористов из банд Басаева и Хаттаба. Два десятилетия назад на том же месте Владимир Путин, занимавший тогда пост председателя правительства, пообещал выпить в память о погибших после полной победы над боевиками.

— Незабытое прошлое — Тесные взаимоотношения между Россией и Израилем необходимы для урегулирования ситуации в ближневосточном регионе и успешной борьбы с террористическими группировками. Об этом заявили "Известиям" в Госдуме, комментируя состоявшуюся в Сочи встречу президента РФ Владимира Путина и премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. В ходе переговоров лидеры обсудили широкий спектр тем — от сотрудничества в военной сфере в целях укрепления международной стабильности до развития торгово-экономических связей.

— "Если Израиль начнёт вторжение, будет что-то пострашнее интифады" — Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль — о возможных последствиях силовой операции и о том, кто в мире готов встать на защиту арабов. Палестина обратилась к России с просьбой повлиять на Израиль, чтобы не допустить аннексии своих территорий на севере Иорданской долины. Об этом в интервью "Известиям" рассказал посол арабской республики в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

— Минута рубль бережёт — Переводы денег между клиентами разных банков по реквизитам стали в разы быстрее. Если раньше они могли идти по 10 часов, то теперь перечислить средства можно за 10 минут. Это стало возможным в связи с тем, что Центробанк перешёл на новую платформу для таких переводов, рассказали "Известиям" в банках из топ-30. Впрочем, с ростом популярности быстрых платежей, для которых достаточно знать номер карты или мобильного телефона получателя, доля на рынке классических перечислений сократится, уверены аналитики.

— Нетрадиционное — детям — Вице-спикер Госдумы Петр Толстой направил запросы в Роскомнадзор и МВД (документ есть в распоряжении "Известий") с просьбой провести проверку по факту размещения на YouTube-канале Real Talk видеороликов с участием несовершеннолетних. В разных выпусках дети беседуют с геем (более 2 млн просмотров) и порноактрисой, а также с девушками, одна из которых страдает карликовостью, а другая — анорексией.

— Поймать рак нейросетью — Диагностировать рак на ранней стадии поможет новая программа с искусственным интеллектом, разработанная учёными Сеченовского университета. С её помощью врачи могут быстро проверить кровь сразу на четырнадцать биомаркеров и выяснить, находится пациент в группе риска или нет. Учёные уверены, что новый вид скрининга позволит выявить болезнь до того, как она зайдёт слишком далеко. И спасти жизнь человека без тяжёлой операции.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Дефицит в обмен на инвестиции — Минэкономразвития предлагает дать возможность регионам увеличить бюджетные дефициты ради предоставления бизнесу инвестиционных налоговых льгот. Это серьезное изменение политики, ориентированной на превышение доходов над расходами.

— Вице-губернатора Подмосковья ставят во "Фронт" — Михаил Кузнецов, вице-губернатор Московской области, покинет свой пост, чтобы возглавить исполком ОНФ, рассказали источники РБК. ОНФ может стать запасным аэродромом для одномандатников на следующих выборах в думу.

— Следствие приступило к отмыванию оппозиции — Силовики провели обыски у волонтеров штабов Алексея Навального более чем в 40 регионах России, некоторым активистам заблокировали счета. Политологи считают это показательной акцией, вызванной результатами проекта "Умное голосование".

— Поставщикам лекарств позолотят пилюлю — Минздрав меняет порядок определения стартовой цены контрактов на закупку жизненно важных лекарств, треть аукционов на которые сорвана в 2019 году. Ведомство пошло навстречу поставщикам, которые игнорировали торги из-за низких цен.

— Пора идти от бюджетной консолидации к развитию — Минэкономразвития внесло в правительство план ускорения экономики. Максим Орешкин рассказал РБК об отказе от политики бюджетной консолидации в пользу развития, источниках покрытия кассовых провалов в регионах и реформе госпрограмм.

— РЖД меняют рельсы на локомотивы — РЖД перенаправят часть финансирования с инфраструктурных проектов на другие цели из-за невыполнения обязательств подрядчиками. В 2019 году затраты на стройку снизятся на 100 млрд руб., в том числе на проект расширения БАМа.

— Глава ЕЦБ уходит с понижением ставки — Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг снизил ставку по депозитам на 0,1 п.п., до минус 0,5% годовых, в полном соответствии с консенсус-прогнозом опрошенных Bloomberg экономистов (такого шага снижения ждали 40 аналитиков из 60). Одновременно с этим регулятор объявил о запуске новой программы количественного смягчения.

— ФСБ проводит сетевое разминирование — Во втором квартале 2019 года Роскомнадзор по просьбе ФСБ направил требования о предоставлении данных для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в компании Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org, и SCRYPTmail LLC, управляющую почтовым сервисом Scryptmail.com.

— Цемент поймал момент — Перевод строителей жилья на эскроу-счета дал неожиданный побочный эффект. Впервые с 2014 года растут продажи основных стройматериалов— рынок цемента за первое полугодие прибавил почти 20%. Но в оценках, как долго продлится аномальный рост, единства нет.