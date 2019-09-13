МОСКВА, 13 сен /ПРАЙМ/. Совет директоров "Ростелекома" одобрил заключение договоров с системным интегратором "Инфосистемы Джет" на поставку программно-аппаратного комплекса и выполнение работ по миграции данных, а также на поставку программно-аппаратного комплекса информационной безопасности для функционирования федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН), говорится в материалах "Ростелекома".

Общая сумма контрактов составит 4 миллиарда рублей. В частности, по договору о переносе данных ФГИС ЕГРН "Инфосистема Джет" получит 3,583 миллиарда рублей, по договору, направленному на обеспечение информационной безопасности данных и системы в целом — 420,158 миллиона рублей.

"Ростелеком" является исполнителем госконтракта Росреестра на предоставление вычислительных и сетевых ресурсов для функционирования ФГИС ЕГРН на сумму около 700 миллионов рублей. Ранее "Ростелеком" провел открытую конкурентную закупочную процедуру и по ее итогам выбрал подрядчиком АО "Инфосистемы Джет".

"Реализация договоров позволит повысить надежность, отказоустойчивость и эффективность работы информационных систем для ведения ЕГРН", — сказали РИА Новости в пресс-службе "Ростелекома".