ЛУГАНСК, 14 сен /ПРАЙМ/. Более 120 предприятий самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик приняли участие в Выставке достижений народного хозяйства ЛНР "ВДНХ-2019" в Луганске, сообщила журналистам министр экономического развития ЛНР Светлана Подлипаева.

"Принимают участие более 110 предприятий — это субъекты предпринимательской деятельности ЛНР, и в гостях 10 предприятий ДНР", — заявила Подлипаева.

Она уточнила, что на мероприятие прибыли также представители бизнеса из Российской Федерации, и выразила надежду, что переговоры, которые ведутся на ВДНХ, в дальнейшем перерастут в сотрудничество. Делегацию ДНР возглавила заместитель председателя правительства ДНР Татьяна Переверзева. Открыл выставку председатель правительства ЛНР Сергей Козлов, который также выразил надежду на то, что выставка, которая проходит в республике в четвертый раз, приведет к взаимовыгодным контрактам.

"Эта площадка является той показательной частью нашей молодой, тяжелой, героической истории, которую мы свершили вместе с вами. На этой площадке мы встречам старых друзей, обретаем новых. Всем нам я желаю плодотворной работы, которая должна завершиться подписанием взаимовыгодных контрактов", — сказал Козлов, обращаясь к присутствующим.