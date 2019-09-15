КИЕВ, 15 сен /ПРАЙМ/. Правительство Украины рассчитывает получить в 2020 году более 200 миллионов долларов в бюджет от приватизации.

Правительство Украины в воскресенье внесло проект бюджета на 2020 год в Верховную раду. Премьер-министр Алексей Гончарук пояснил, что это не окончательный проект, а доработанный вариант внесут в парламент до 2 ноября.

"Прогноз финансирования государственного бюджета 2020 года из поступления от приватизации государственного имущества приведен к реально возможным 5 миллиардам гривен (200,5 миллиона долларов — ред.), исходя из подготовки объектов", — сообщается в показателях проекта бюджета на сайте минфина Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 декабря подготовить большие государственные предприятия к приватизации и провести первый конкурс не позже 1 апреля 2020 года.