БАКУ, 16 сен /ПРАЙМ/. Восьмое заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджана и Турции открывается в понедельник в Баку, стороны обсудят нынешнее состояние и перспективы экономических отношений.

Совместная межправкомиссия по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией была создана в соответствии с Соглашением торгового и экономического сотрудничества между правительствами двух стран, подписанным второго ноября 1992 года в Анкаре.

Руководить заседанием в понедельник будут премьер-министр, сопредседатель Комиссии со стороны Азербайджана Новруз Мамедов и вице-президент Турции, сопредседатель Комиссии со стороны Турции Фуат Октай.

"В заседании будут участвовать представители министерств, структур и других организаций, являющихся членами Комиссии с обеих сторон. На встрече планируется обсудить нынешнее состояние и расширение торгово-экономических связей двух стран и вопросы по обеспечению продолжительности экономических отношений", — сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе кабмина Азербайджана.