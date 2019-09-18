МОСКВА, 18 сен /ПРАЙМ/. Число несовершеннолетних невест в России с 1990 года уменьшилось более чем в 15 раз, если в 1990 году их было 72 тысячи, то в 2018 году – лишь 4,6 тысячи, свидетельствуют данные Росстата. Такое существенное снижение ранних браков связано с переосмыслением ценностей молодежью, а также с опасениями уголовного преследования за секс с несовершеннолетними, считает заведующая лабораторией РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

Ведомство констатирует, что количество юношей, которые женились до наступления совершеннолетия, гораздо меньше — в 1990 году их было 13,5 тысячи человек, а в 2018 году — всего 454.

"Снижение числа вышедших замуж несовершеннолетних, скорее всего, вызвано сочетанием экономических факторов и переоценкой сознания молодежи. С одной стороны, для многих стало уже нормой, что молодые семьи должны жить отдельно, с другой – не все семьи могут позволить купить отдельное жилье для молодых, а сами молодые еще не заработали на квартиру или дом", — сказала Егорова РИА Новости.

Она добавляет, что чтобы получить такие средства, нужна хорошая работа, которая предполагает наличие хорошего образования. "И в цепочке ценностей происходит перестановка: учеба – работа – семья", — говорит эксперт. По ее словам, в то же время многие социологи и психологи отмечают, что нежелание заводить семью связано и инфантильностью современных молодых людей, вызванной родительской опекой, которые оберегают подросших детей от самостоятельного вступления в жизнь, оправдывая свое непростое детство – "вот у нас такого не было, пусть хотя бы дети это имеют".

"Также можно предположить, что возросшее число резонансных дел об отношениях с несовершеннолетними с обвинениями в изнасиловании повлияло на сознание молодежи", — заключила Егорова.

По статье 21 ГК РФ, способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть в 18 лет. В случае, когда допускается вступление в брак до 18 лет, гражданин, не достигший этого возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак.

По статье 13 Семейного кодекса РФ, брачный возраст устанавливается в 18 лет. При наличии уважительных причин муниципалитет может разрешить вступить в брак лицам, достигшим 16 лет. Порядок и условия, при которых вступление в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до 16 лет, могут быть установлены законами субъектов РФ.