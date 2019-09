(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Невиновность Майкла Калви досчитана — Как стало известно “Ъ”, Следственным комитетом получена новая оценка стоимости акций компании International Financial Technology Group (IFTG), в корне меняющая ситуацию по уголовному делу основателя инвестиционной компании Baring Vostok Capital Partners (BVCP) Майкла Калви и других фигурантов.

— Еврейский новый ход — 17 сентября в московском отеле Four Seasons президент России Владимир Путин встретился с участниками конгресса еврейского фонда "Керен Ха-Йесод", а потом, назвав Израиль русскоязычной страной, удалился с избранными для закрытого от чужих ушей разговора. Специальный корреспондент “Ъ” предполагает, что бы все это могло быть.

— Горнодобычу ставят в безотходное положение — Как стало известно “Ъ”, 94% всех образующихся в России отходов Минприроды предлагает больше не считать таковыми. В проекте подготовленных ведомством поправок предлагается рассматривать отходы недропользования в качестве ценного материала и использовать для ликвидации горных выработок или при строительстве.

— Москва разменяла миллион — Последовавший за ростом цен и удорожанием ипотеки спад покупательской активности обострил на рынке первичной недвижимости Москвы проблему затоваривания: за год объем предложения вырос на 22%, превысив 1 млн кв. м. В то же время, ситуация крайне неоднородна: на рынке ожидают дефицита жилья дешевле 7 млн руб., которое раскупают быстрее всего.

— Россия и Китай пошли на удвоение — Регулярная встреча глав правительств России и Китая в Санкт-Петербурге стала уже 24-й по счету. Среди прочего Дмитрий Медведев и Ли Кэцян во вторник обсудили способы увеличения к 2024 году взаимного товарооборота до $200 млрд с нынешних $108 млрд. Для такого удвоения Москве потребуется нарастить объемы поставок нефти, газа и СПГ, а также "расшить" узкие места транспортной инфраструктуры.

— Количество не удалось качеством — Бизнес выигрывает в судах 40% споров с ФАС, говорится в экспертном "Бюллетене антимонопольной статистики" за 2018 год, и это связано не с мягкостью судей, а с недоработками ФАС и ее ориентацией на число дел. Служба предпочитает возбуждать их без указания конкретных нарушений — это дает возможность выписывать штрафы вместо предупреждений, но под них попадают и вполне конкурентные процедуры.

— ИП лицо не закрывает — Банк России поддержал позицию Минфина и ФНС, согласно которой в рамках взыскания налоговых задолженностей индивидуальных предпринимателей (ИП) банки должны обеспечивать взыскание со всех их счетов — в том числе незарегистрированных как счета ИП. ЦБ ссылается на ст. 23 и ст. 24 ГК, согласно которым индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам всем имуществом. Кроме того, банки, по его мнению, в случае взыскания ФНС со счетов ИП средств должны учитывать социальные ограничения, установленные законом в отношении физлиц.

— Грустным в России на себя не опереться — В свежем исследовании "Зоны субъективного благополучия и неблагополучия в российском обществе" заведующая Центром стратификационных исследований Высшей школы экономики Светлана Мареева на данных всероссийских опросов Института социологии ФНИСЦ РАН провела кластерный анализ субъективного (основанного на самооценке, а не на численных показателях) благополучия в РФ.

— Сами себе выдвиженцы — Не все избранные при поддержке власти депутаты Мосгордумы готовы вступать во фракцию "Единой России". Так, Наталья Метлина и Роман Бабаян сообщили “Ъ”, что не планируют поддерживать партию власти. Формально отказ троих самовыдвиженцев может означать для партии риск потери простого большинства в МГД.

— Самарский банкир задержался в Москве — Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы арестовал бывшего совладельца самого крупного в Самарской области Активкапитал-банка (АКБ) Григория Оганесяна. Он подозревается в масштабных хищениях, которые были совершены из банка накануне отзыва у него лицензии. После краха АКБ его обязательства перед вкладчиками составили более 24,8 млрд руб.

— Вячеславу Лебедеву не нашлось альтернативы — Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала назначить Вячеслава Лебедева председателем Верховного суда (ВС) на еще один шестилетний срок. На этот раз у господина Лебедева, возглавляющего правосудие в стране с 1989 года, был только один конкурент — ранее судимый банкир, не прошедший даже квалификационный экзамен.

— Дипломатия минометов — Отношения между Киргизией и Таджикистаном, двумя союзниками России по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружеству Независимых Государств (СНГ), резко обострились. Причиной стала происшедшая в понедельник перестрелка между пограничниками этих стран, в результате которой погибли трое граждан Таджикистана и один гражданин Киргизии.

— Сколь вербовочке не виться — 17 сентября сразу в нескольких странах были опубликованы мемуары экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, с 2013 года скрывающегося в России. Разоблачивший созданную США глобальную систему электронной слежки и шпионажа аналитик описал подробности своего побега из США и, в частности, впервые рассказал о том, что по прилете из Гонконга в Москву его пытались завербовать российские спецслужбы. Между тем в книге нет одного из ключевых эпизодов, о котором в 2013 году впервые сообщил “Ъ” и который позже подтвердил президент РФ Владимир Путин: как Эдвард Сноуден посещал российское генконсульство в Гонконге.

— Киберсамооценка — Банк России потребовал от некредитных финансовых организаций провести самооценку уровня киберзащищенности на предмет ее соответствия ГОСТу. Получившие письма ЦБ участники рынка, включая крупнейших игроков называют задачу весьма непростой: соответствующие требования в документе не приводятся, стандартов компании не знают.

— "РусГидро" подошло к углю с размахом — Проект строительства новых мощностей на Артемовской ТЭЦ-2 мощностью 420 МВт на Дальнем Востоке вызвал протест потребителей. "РусГидро", владеющее тепловой энергетикой региона, оценило ТЭЦ в 91,2 млрд руб., но "Сообщество потребителей энергии" просит правительство проверить обоснованность затрат, считая их сопоставимыми с сооружением новых АЭС.

— "Яндекс" оплатил бронь — "Яндекс" приобрел сервис онлайн-бронирования ресторанов и услуг Bookform. Интернет-компания планирует встроить его в свой картографический бизнес, дав пользователям возможность делать бронь, не выходя из "Яндекс.Карт". Конкуренты "Яндекса" в этом сегменте, включая Google, пока работают через партнеров, среди которых на российском рынке "Афиша-Рестораны", Gettable, "ТоМесто" и YClients.

— Сбербанк рискнет ипотекой — Сбербанк будет выдавать ипотеку с очень низким первоначальным взносом на уровне 10%. Решение о привлечении клиентов, которые не смогли накопить достаточно средств на первоначальный взнос, банк принял на фоне резкого снижения роста портфеля в этом году. Ряд других крупных игроков ипотечного рынка не готовы к снижению первоначального взноса из-за ограничительных мер ЦБ, однако не исключают снижения ставок по кредитам.

— Инвесторы настроились на стимулы — Управляющие крупнейших инвестиционных фондов обеспокоены перспективами мировой экономики. Однако на фоне монетарного стимулирования со стороны центральных банков развитых стран инвесторы ждут продолжения роста рисковых активов. В таких условиях участники рынка сокращают долю накопленной летом наличности, наращивая вложения в акции. При этом портфельные управляющие отдают предпочтение акциям американских компаний, сокращая вложения на рынках развивающихся стран.

— Связь-банк готов к смене владельца — Связь-банк передал ВЭБу все необходимые активы и готов к передаче Росимуществу и скорому присоединению к Промсвязьбанку (ПСБ). По мнению экспертов, присоединение Связь-банка поможет ПСБ увеличить клиентскую базу и расширить региональное присутствие. При этом давления на нормативы достаточности капитала не произойдет, поскольку его баланс уже будет очищен от плохих активов.

— Минутные сделки на миллиарды — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) продолжают избавляться от акций Объединенной вагонной компании (ОВК). Эти бумаги выпали из первого котировального списка биржи, и НПФ вынуждены избавляться от них для соответствия требованиям инвестирования. При этом фонды вынуждены использовать анонимные биржевые торги — не самый удобный механизм для крупных сделок.

— "Совкомфлот" меняет рулевого — Руководивший "Совкомфлотом" 15 лет Сергей Франк покидает пост гендиректора и возглавит совет директоров компании. Новым гендиректором станет первый заместитель господина Франка и главный инженер "Совкомфлота" Игорь Тонковидов. Директива правительства о смене гендиректора уже подписана, а директива об избрании главы совета директоров компании должна быть подписана в ближайшие дни. Источники “Ъ” связывают перестановки с желанием самого Сергея Франка и не исключают, что теперь он может заняться новым проектом.

— Пулково дадут пятилетку свободы — Правительство введет в Пулково седьмую свободу воздуха, что позволит привлечь в аэропорт европейские лоукостеры и ускорить рост пассажиропотока. По информации “Ъ”, аэропорт подготовил маршрутную сеть с полетами в 33 страны, но Минтранс пока одобрил только треть направлений. Либерализация должна увеличить число авиаперевозчиков и снизить цены на авиабилеты из Петербурга, но ударит по интересам российских авиакомпаний, которые в летний сезон недополучат прибыль.

— АЛРОСА заглянет в "Кристалл" — Правительство одобрило долгожданную приватизацию смоленского завода "Кристалл": 100% акций убыточного предприятия продадут АЛРОСА за 1,9 млрд руб. В Минфине отвергли идею частичной оплаты путем принятия долга "Кристалла" на баланс АЛРОСА, но стоимость сделки вдвое ниже оценки, проведенной в 2018 году. Эксперты считают, что АЛРОСА получит контроль над сектором огранки и сумма с точки зрения финансовых показателей компании не выглядит значительной.

— Льготный лизинг судов вторгается в бюджет — Как стало известно “Ъ”, Минпромторг предлагает увеличить объем программы льготного лизинга до 105 млрд руб. и построить на эту сумму до 2030 года порядка 500 судов. Сейчас на ближайшую трехлетку уже заложено 15 млрд руб., которые министерство рассчитывает передать не кэптивной компании Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) "Машпромлизинг", а подведомственной Минтрансу ГТЛК.

— Рекламную кампанию дополнят судебной — Масштабный проект "Почты России" по размещению в отделениях рекламных видеоэкранов забуксовал. Вместо планировавшихся к установке до конца 2018 года 6 тыс. жидкокристаллических видеопанелей появились лишь 3,5 тыс. При этом партнер ФГУП агентство IQ Media, учрежденное топ-менеджерами структуры "Интер РАО", стало ответчиком по искам на 66 млн руб., в том числе от самого предприятия.

— "Биокад" поделится лекарствами — Российская фармацевтическая компания "Биокад" и китайская Shanghai Pharmaceuticals Holding (SPH) определились с параметрами создаваемого в КНР совместного предприятия (СП) SPH Biocad с капиталом $400 млн. "Биокад" внесет в него права на шесть препаратов и $29,94 млн, получив 49,9%. Сделка позволит компании выйти на рынок КНР, оборот которого за десять лет может вырасти со $100 млрд до $250 млрд.

— Китайская кухня заняла Москву — Рост числа китайских туристов и укрепление связей РФ и КНР могли стимулировать рестораторов к запуску нового заведения китайской кухни J.Z. Peking Duck. Ресторан занял рекордные 2 тыс. кв. м в центре Москвы, что почти в шесть раз больше средней для рынка площади. Проект, который может быть связан с выходцами из БТА Банка, выглядит рискованным из-за масштаба и высоких ставок аренды.

— Примирение по учебнику — Крупнейший издатель учебников "Просвещение" и входящая в структуры "Эксмо-АСТ" "Вентана-Граф" договорились об урегулировании конфликта, длившегося с конца 2017 года. Отказ "Просвещения" от иска на рекордные для рынка 3,7 млрд руб. фактически означает сохранение конкуренции в сегменте учебной литературы. При этом издательству удалось закрепить за собой права на принципиальный товарный знак.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Почему банки просят клиентов доплатить за счета в евро — Центробанк обеспокоен: банки, размещая средства в европейские активы, сталкиваются с отрицательной доходностью, теряя процентные доходы, пишет он в обзоре. Европейский центральный банк (ЕЦБ) держит отрицательные ставки уже пять лет и на прошлой неделе снова снизил ставку своих депозитов – с —0,4 до —0,5%.

— Разрыв в этических установках народа и власти угрожает социальной стабильности — В российском обществе формируется установка на поддержание законно установленной справедливости, тогда как российская элита предположительно ориентируется на мнение своего окружения, а справедливость установленных этим окружением правил не подвергается сомнению.

— Ксенофобские настроения в России растут второй год подряд — Ксенофобские настроения, пошедшие на спад с 2014 г., растут второй год подряд, следует из данных "Левада-центра", с которыми ознакомились "Ведомости". С 2017 г. уровень этнофобии (доля тех, кто хотел бы ограничить проживание в России какой-то этнической группы) поднялся с 54 до 71%, что близко к показателям "докрымского периода" 2012–2013 гг.

— Председателя Верховного суда рекомендовали к переназначению на шестой срок — Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала действующего председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева к переназначению на занимаемую им должность. Срок его полномочий истекает в мае 2020 г., но в этот раз переназначение решили ускорить: об открытии вакансии было объявлено не за полгода, как обычно, а за восемь месяцев – 2 сентября.

— Бизнес предлагает решить проблему осадка сточных вод с помощью нацпроекта "Экология" — РСПП предлагает разработать и утвердить в нацпроекте "Экология" федеральный проект "Обращение с осадком сточных вод". Это необходимо для перевода водоканалов на новые методы обращения с осадком, в том числе за счет бюджетных средств.

— Что Приморье собирается делать с островом Русский — Остров Русский может стать драйвером развития туризма всего Дальнего Востока, считает губернатор Приморья Олег Кожемяко. "Ведомости" изучили концепцию развития острова, которую он представил на V Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

— Прокуратура выиграла первый иск к аэропорту за отсутствие защитной зоны — Красноглинский районный суд Самары 5 августа признал, что Международный аэропорт "Курумоч" нарушает требования безопасности полетов судов, продолжая эксплуатировать аэродром без установления приаэродромной территории (ПАТ). Иск к аэропорту подала Куйбышевская транспортная прокуратура.

— "Магнит" тестирует новый формат мелкооптового магазина — Теперь его подход напоминает методы главного конкурента – центров Metro Cash & Carry в России. Второй по выручке ритейлер в России – "Магнит" решил изменить формат своих магазинов для оптовых продаж "Магнит-опт", рассказал его представитель.

— Разработчики софта просят более 70 млрд рублей на импортозамещение — Из презентации рабочей группы по информационной безопасности программы "Цифровая экономика" следует, что разработчики программного обеспечения (ПО) просят господдержки в размере свыше 70 млрд руб., чтобы импортозаместить иностранный софт в госструктурах. Эта презентация была показана на августовском заседании группы, "Ведомостям" ее предоставили два его участника, подлинность подтвердил третий.

— "Газпром нефть" начнет продавать топливо на заправках в рассрочку — Сеть АЗС "Газпромнефть" совместно с "БКС банком" в сентябре начнет заправлять водителей Gett в рассрочку, рассказал "Ведомостям" председатель правления "БКС банка" Дмитрий Пешнев-Подольский и подтвердил представитель сети АЗС "Газпромнефть". "Это пилотный проект, который будет работать только для водителей такси, но до конца года участники планируют запустить его для всех пользователей сети АЗС "Газпромнефть", – говорит Пешнев-Подольский.

— Миллиардер Игорь Рыбаков откроет крупнейший коворкинг в России — Сеть коворкингов SOK арендовала еще одно офисное здание на 9000 кв. м в деловом квартале "ВТБ арена парк". С учетом уже имеющегося там у нее объекта общая площадь гибкого офиса компании составит 18 400 кв. м, рассказали "Ведомостям" три консультанта, работавших с участниками сделки.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— От пяти до трех — В России со следующего года вступят силу нормы, сокращающие минимальный срок владения недвижимостью для ее продажи без уплаты НДФЛ. Граждане, у которых жилье единственное, смогут продавать его без налога уже через три года владения.

— Вовсе не пешеходы — ГАИ вынесла на общественное обсуждение вопрос о правовом статусе электросамокатов, гироскутеров, моноколес и сигвеев, с участием которых все чаще случаются ДТП. Предстоит выяснить мнение граждан, как этот транспорт прописать в ПДД.

— Деревянный — рубль сбережет — Объем субсидии на покупку деревянного дома может составить до 10 процентов его общей стоимости. О поддержке покупателей деревянных домов в интервью "РГ" рассказал Статс-секретарь — заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

— Под маской фирмы — Правительство не поддержало запрет применения уголовной статьи о преступном сообществе при расследовании преступлений в сфере предпринимательства. В отзыве кабмина говорится, что бизнес может быть формой маскировки преступлений.

— Подберут и ободрят — Правительство России поддержало законопроект, наделяющий региональные власти полномочиями открывать вытрезвители. Предполагается, что делать это можно будет на условиях государственно-частного партнерства.

— Узы памяти — К настоящему моменту отношения РФ и Израиля достигли самого высокого уровня, заявил Владимир Путин. Он добавил, что граждане двух стран связаны семейными, родственными, дружескими узами. "Мы считаем Израиль русскоязычным государством", — сказал российский лидер.

— В единой базе — В России будет создан федеральный информационный ресурс, содержащий сведения о населении РФ. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме. Созданием ресурса займется Федеральная налоговая служба.

— Книжка уходит в цифру — Госдума приняла в первом чтении законопроект о переходе на цифровые трудовые книжки. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года и затронет, по оценке экспертов, порядка 60 млн граждан и около 8,4 млн хозяйствующих субъектов.

— Судья высшего ранга — Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала назначить Вячеслава Лебедева на пост председателя Верховного суда России. Решение было принято единогласно. Нынешний срок полномочий председателя ВС РФ истекает 21 мая 2020 года.

— Повышать доверие — России и Японии необходимо создать все условия, прежде чем заключить мирный договор. Такое заявление во вторник в Токио сделал секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, находящийся с официальным визитом в столице Японии.

— Шаги к Поднебесной — В Санкт-Петербурге состоялись российско-китайские переговоры. В рамках встречи главы правительств обсудили торгово-экономическое партнерство стран, сотрудничество в области сельского хозяйства, а также совместные космические исследования.

— Таблеткам прописали лечение — Минздрав поменяет порядок определения "стартовой" цены при проведении госзакупок жизненно важных лекарств. Если аукцион не состоится из-за отсутствия заявок, заказчик сможет запрашивать у поставщиков возможные котировки.

— Развитие сельских территорий — На следующей неделе в Госдуме состоится правительственный час с участием министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Речь пойдет о ходе реализации государственной программы развития сельского хозяйства и о сезонных полевых работах.

— Больше не наливать — Правительство поддержало ограничения продажи алкоголя в жилых домах. Законопроект о запрете продажи алкоголя в питейных заведениях площадью менее 20 квадратных метров в жилых домах поддержали в правительстве.

— Тольяттинский спрут — В 90-е годы организованной преступности противостояло неорганизованное общество, но сегодня мы опираемся на системность. Сегодня по прошествии времени отчетливо видно, почему многие годы государство проигрывало криминалу.

— Тяжелый случай — Правительственная комиссия рассмотрела законопроект, разрешающий обнулять долги по штрафам и налогам граждан, которые прошли процедуру личного банкротства. Все, что может быть взыскано в счет погашения долгов, заберут, но от уплаты оставшейся части долга человек будет освобожден.

— Схвачены вовремя — Сотрудники ФСБ и МВД России в 2019 году выявили законспирированные террористические ячейки, которые еще называют спящими, в 17 регионах страны. Об этом сообщил начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД генерал-майор полиции Олег Ильиных.

— Личный стандарт — С 2020 года Минтруд планирует начать пилотный проект по внедрению "электронных сертификатов" на технические средства реабилитации (ТСР) для инвалидов. Об этом рассказали "РГ" в ведомстве. Как уточнил замминистра Григорий Лекарев, речь не идет о замене существующих механизмов по обеспечению людей ТСР, а о введении дополнительного механизма.

— Пивка так и не попили — Разгар "холодной войны", 1950-е годы. На территориях западных стран запущена операция "Редкап". Да что там операция, целая международная программа, разработанная ЦРУ. Главная задача: "стимулировать дезертирство" советских граждан — и всех поголовно. Старались вербовать людей, работавших за границей, помогать им "дезертировать на месте" и использовать как завербованных агентов.

— Первый атом — Круглый стол "История советского атомного проекта" раскрыл новые странички в создании грозного отечественного оружия. Перед началом "круглого стола" Нарышкин поведал, что только что передал курчатовцам копии рассекреченных материалов, открывающие некоторые неизвестные или частично подзабытые странички оперативной деятельности советской разведки, связанные с атомным проектом.

— Люкс по цене комфорта — АвтоВАЗ представил лимитированную серию Lada #CLUB. Отличительной особенностью ограниченной серии станут новые оригинальные элементы экстерьера и интерьера, а также выгодная цена. Клубные версии будут представлены сразу в трех семействах: Granta, Xray и Largus.

— Финальный свисток — Больше всех 17 сентября в тихой Алексеевке на окраине Белгородской области ждали владельцы местных гостиниц. Когда 6 сентября районный суд вынес решение условно-досрочно освободить осужденных за побои и хулиганство в московских заведениях футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина и его брата Кирилла, стало понятно — в отелях надо ждать аншлага.

— Разбавят компанию — Колонии для впервые осужденных и граждан, оказавшихся в местах лишения свободы не в первый раз, могут начать размещать рядом. К разработке этого законопроекта приступил Минюст. При этом работать, жить и питаться эти категории будут отдельно.

— Плюс к стипендии — на ребенка — В Приморском крае студенты-очники, имеющие детей, будут получать ежемесячную выплату в размере десяти тысяч рублей. Для этого нужно подать заявление и регулярно предоставлять в МФЦ справки о сданной сессии. Имеющие "хвосты" денег не получат.

— Мешали охотиться — Бывший чиновник в Прикамье может получить несколько лет тюрьмы, если будет доказано, что он убил четырех собак. Животные не были бездомными, а свои действия подозреваемый объяснил тем, что они мешали ему охотиться.

— Ранены на службе — Трое российских пограничников получили ранения в результате вооруженного нападения северокорейских браконьеров в Японском море. Нарушители из КНДР осуществляли незаконный промысел в исключительной экономической зоне РФ.

— Подкачала публика — Борис Джонсон провел в Люксембурге переговоры с главой ЕК и премьером герцогства. Во время визита его дважды освистали протестующие. Новая попытка Лондона найти хоть какие-то точки соприкосновения с Брюсселем о Brexit ни к чему не привела.

— Не личное дело — Вышла книга Эдварда Сноудена "Личное дело". Из нее можно узнать о работе и жизни бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США в прошлом, а из интервью, которые он дал в честь выхода мемуаров, — о том, как ему живется сейчас.

— Убийства по плану — В Мариуполе на пороге своей квартиры был расстрелян донбасский ополченец Роман Джумаев. Участник освобождения Дебальцево и боев за Донецкий аэропорт, он был арестован СБУ в 2017 году, когда проведывал родных. Городской суд оставил его под домашним арестом в ожидании приговора, и, по Минским соглашениям, 28-летний программист мог рассчитывать на полную амнистию.

— Прощай, Идлиб — США готовят отвлекающие удары для вывода "своих людей" из Сирии. На саммите лидеров России, Турции и Ирана, прошедшем в Анкаре, стороны договорились предпринять дальнейшие шаги по борьбе с террористами, в первую очередь в сирийской провинции Идлиб.

— Посмеяться, чтобы задуматься — В очередной раз в Гарвардском университете нобелевские лауреаты вручили Шнобелевские премии. Кстати, очень многих это мероприятие интересует даже больше, чем объявление лауреатов серьезной научной премии. Во-первых, смешно. Например, в этом году награды удостоились работы, которые изучали, сколько слюны выделяет пятилетний ребенок, от банкнот какой страны можно подхватить инфекцию, как мертвые тараканы реагируют на магнит.

— Будет ли таблица Менделеевской — Имиджевым событием для России назвал президент РАН Александр Сергеев завершившийся в Санкт-Петербурге Менделеевский съезд по химии. Из 60 стран на форум приехали около 4000 ученых, среди них выдающиеся химики, в том числе Нобелевские лауреаты, президенты химических обществ, директора ведущих научных институтов мира и руководители лидирующих вузов, главы научных фондов и промышленных компаний, историки и политики.

— Совсем не ждали — Сотрудник Крымской астрономической станции Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету. Об этом сообщил Международный астрономический союз.

— Невесомость по рецепту — Институт медико-биологических проблем РАН объявил набор добровольцев для участия в эксперименте по применению космической медицины в земной практике. Дело в том, что нарушение в организме больных, перенесших тяжелый инсульт, черепно-мозговые травмы, и людей, побывавших в невесомости, примерно аналогичны. Но для космонавтов разработаны специальные системы, которые позволяют компенсировать негативное влияние невесомости.

— Плохие новости — Администрация Новокузнецка распорядилась снести 23 киоска, торгующих печатной продукцией. Основание — истекшие договоры аренды земельных участков. Власти считают, что нестационарные торговые объекты (НТО) размещены на них незаконно.

— Оставили в Лефортово — Обвиняемого в шпионаже американца из СИЗО не выпустили. Мосгорсуд вчера проверил законность продления срока содержания под стражей обвиняемого в шпионаже американского подданного Пола Уилана. Суд признал законными меру пресечения и продление этого срока до 29 октября.

— Ветеринары зажигают — Петербургское управление ФАС России посчитало оскорбительной рекламу о кастрации неверных мужей, размещенную ветеринарной клиникой в Невском районе. Компания нарушила закон о рекламе. Предпринимателю выдано предписание о снятии рекламного плаката с распространения.

— Азбука архитектуры — Минстрой планирует принять ряд мер для увеличения числа кадров в строительной сфере. Это предписывает проект Стратегии развития строительной отрасли в РФ до 2030 года. Для популяризации профессии в школах и колледжах предусматривается "освоение учениками базовых навыков и умений по направлениям "Архитектура" и "Техника и технологии строительства".

— Накрыло торговой волной — Федеральная резервная система (ФРС) США на заседании в среду не пойдет против ожиданий рынка и второй раз подряд снизит базовую процентную ставку, прогнозируют аналитики. Важны будут комментарии регулятора по перспективам мировой экономики и экономики США, а также общая тональность заявления. От нее будет зависеть в том числе и реакция рубля на решение ФРС.

— Еда сменила биткоин — Российский венчурный рынок за первое полугодие 2019 года вырос на 161% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 248,1 млн долларов. Увеличилось и количество сделок — 129 против 87, и их средний чек — с 1,5 до 3,1 млн долларов, посчитали аналитики PwC и РВК.

— Научат онлайн — Обучение в интернете становится популярнее день ото дня, что не удивительно: оно дешевле и удобнее. Правда, мошенничество есть и здесь, предупредили эксперты и дали несколько советов, как не попасть к неквалифицированному специалисту.

— Радушный бренд — Алтайский край входит в число самых популярных туристических регионов России. Отдых на Алтае ежегодно выбирают более двух миллионов человек, и это не только жители близлежащих городов Сибири, но и туристы из европейской части страны, ближнего и дальнего зарубежья. В нынешнем сезоне количество гостей не уменьшится.

— От мала до велика — Алтайский край активно включился в реализацию национальных проектов. Из 67 федеральных программ, работающих в рамках 12 нацпроектов, регион реализует 53. "Мы постарались попасть во все проекты, условия реализации которых подходят для нашего края, чтобы привлечь максимальный объем федеральных инвестиций в развитие региона", — отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

— Урожай на "пятерку" — Земледельцы Алтайского края в этом сезоне получат отменный урожай. По оценке экспертов, по объемам валовый сбор зерновых будет на уровне среднестатистических показателей, но по качеству алтайская пшеница бьет рекорды за последние десять лет.

— В режиме онлайн — В Алтайском крае региональные власти развивают интерактивные формы взаимодействия с общественностью, используя популярные мессенджеры и социальные сети. Сегодня получить ответ из правительства края на любой злободневный вопрос можно в течение нескольких часов, не обивая пороги министерств и ведомств.

— Свежая голова — Житель Пермского края обвинил бывшего замминистра промышленности региона Виктора Усенко в расстреле четырех своих собак. Хозяин животных утверждает, что Усенко якобы расстрелял его лаек в присутствии местного охотинспектора.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Вызов таксистов — Таксисты призывают признать агрегаторы своими работодателями и при определенных условиях заключать с ними трудовой договор. Такое обращение они уже направили в Госдуму, где "Известиям" сказали, что готовы обсудить идею. В межрегиональном профсоюзе "Таксист" считают, что их инициатива поможет сделать условия работы водителей более справедливыми и сократить число иностранцев за рулем.

— Не пороть горючку — Поставки бензина и дизеля на экспорт стали привлекательнее для российских компаний. Вслед за скачком мировых цен на нефть в Европе выросла и стоимость топлива — примерно на 10%, сообщили "Известиям" в ценовом агентстве Argus. Это создаёт стимул для увеличения экспорта нефтепродуктов. В прошлом году наблюдалась схожая ситуация — компании увеличили продажи горючего за рубеж, что привело к росту цен на отечественных АЗС.

— Связь по расчёту — В начале 2020 года у российских операторов могут появиться частоты для сетей 5G –– вопрос о проведении аукционов по их распределению в октябре рассмотрит Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ). Об этом "Известиям" рассказали источник на рынке и федеральный чиновник, информацию подтвердили в Минкомсвязи. В I квартале следующего года предлагается разыграть так называемый миллиметровый диапазон — 25,25–27,5 ГГц.

— Крым-кэш — В Крыму запустят снятие наличных с банковских карт на кассах магазинов. Об этом "Известиям" рассказал руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута. По его словам, реализация сервиса запланирована стратегией повышения финансовой доступности. В её рамках для Крыма разработана специальная дорожная карта, которой в том числе предусмотрена возможность "кэшаута" в магазинах.

— Бени, Биби, vici — Согласно первым экзитполам, на выборах в израильский кнессет правящая партия "Ликуд" и главная оппозиционная сила "Кахоль-Лаван" получают равное количество голосов — по 33–34 мандата. При этом для формирования правительства ни у одного блока нет необходимого большинства — 61 из 120 мест. У правой коалиции "Ликуда" всего 57 мандатов, у их оппонентов — 55. Окончательное решение о том, кому доверить будущее страны, в ближайшие дни примет президент Реувен Ривлин.

— Министерство паводков — Главы дальневосточных регионов должны лично посетить пострадавшие от паводка субъекты, чтобы своими глазами увидеть, что там происходит. С таким поручением президент Владимир Путин обратился к губернаторам на совещании по вопросам ликвидации последствий стихии на Дальнем Востоке.

— "ЧМ переломил тренд, при котором Россию представляли исчадием ада" — Великобритания вряд ли ужесточит санкции против России после своего выхода из Европейского союза. Об этом в интервью "Известиям" заявил торговый представитель РФ в Соединенном Королевстве Борис Абрамов. Он отметил, что санкционная политика Лондона в адрес Москвы скорее всего и дальше будет вестись в рамках, оговоренных пять лет назад в Брюсселе.

— Спор исчерпан — Спор вокруг законности использования товарного знака между группой компаний "Просвещение" и корпорацией "Российский учебник", продолжавшийся с 2017 года, урегулирован. Об этом 17 сентября "Известиям" сообщил президент Российского книжного союза Сергей Степашин, инициировавший трёхсторонние переговоры между руководством "Просвещения" и "Российского учебника".

— Миру — "Мир" — Платёжная система "Мир" запустит трансграничные переводы с российского "пластика" на карты, выпущенные зарубежными банками. Об этом "Известиям" рассказал глава Национальной системы платёжных карт (НСПК — оператор "Мира") Владимир Комлев. По его словам, тестирование таких р2р-операций запланировано на октябрь.

— Приоритет № 1 — Уникальные документы по истории советского атомного проекта, в том числе недавно рассекреченные, легли в основу выставки, которую 17 сентября открыли президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

— "У нас будет резкий скачок смертности" — Директор Института гематологии центра имени Рогачева Алексей Масчан — о дефиците онкопрепаратов, его последствиях и опухолях, с которыми медицина научилась справляться. Если в России не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20–30%.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Павел Устинов получил роль Ивана Голунова — Десятки актеров, режиссеров, известных журналистов, глав гостеатров и госканалов во вторник, 17 сентября, выступили в защиту актера Павла Устинова. За день до этого Тверской суд Москвы приговорил его к 3,5 года лишения свободы за вывих плеча сотрудника Росгвардии, задержавшего актера на акции протеста 3 августа. Видео с места событий суд приобщать к делу не стал, хотя на нем видно, что Устинов во время задержания бойцами Росгвардии лишь смотрел в телефон.

— Новая Мосгордума под прежним руководством — Кандидатура возглавлявшего Мосгордуму с 2014 года и до сентябрьских выборов Алексея Шапошникова снова рассматривается на пост председателя столичного парламента, рассказали РБК два источника в "Единой России" и подтвердили собеседник в аппарате городского парламента и источник в мэрии. Шапошников, которого поддерживает мэрия, —основной кандидат на этот пост, говорят собеседники РБК.

— "Безопасный город" под угрозой депортации — Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" Оксана Якимюк обратилась к генпрокурору России Юрию Чайке с заявлением о фабрикации в отношении нее уголовного дела из-за аннулированного миграционной службой паспорта, который она предъявила при входе в здание администрации президента России.

— Еврокомиссия взялась за санкции по-американски — С ноября вопросы санкционной политики, в том числе контроль над их исполнением, начнут курировать финансовые структуры Европейской комиссии. Информация о соответствующем решении опубликована на сайте Еврокомиссии.

— От трехсторонней группы — к саммиту четверки — В среду, 18 сентября, в Минске во второй раз за последний месяц соберется контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ), состоящая из представителей России, Украины и самопровозглашенных республик. Если в этот раз сторонам удастся согласовать график поэтапного разведения войск в зоне конфликта, а также утвердить единую редакцию "формулы Штайнмайера", оговаривающей условия закрепления особого статуса Донбасса, не останется препятствий для проведения саммита в "нормандском формате" с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии.

— Сжиженная рокировка — К 2028 году на мировом рынке газа останутся всего три крупнейших производителя, которые будут между собой конкурировать за потребителей, заявил старший научный сотрудник программы по энергетике и национальной безопасности Центра стратегических и международных исследований (The Center for Strategic and International Studies, базируется в Вашингтоне) Никос Цафос. РБК ознакомился с его исследованием.

— Слияние на здоровье — Медицинские сети "Ниармедик" и "Доктор рядом" намерены объединить свой бизнес, процедура слияния должна завершиться до конца этого года, объявили компании в совместном сообщении. Сделка начала готовиться с начала 2019 года, обе компании рассматривали варианты неорганического роста, пояснил совладелец "Доктор рядом" Владимир Гурдус.

— ЦБ приравнял биометрию к резервам — Банкам разрешат создавать меньше резервов под необеспеченные кредиты, выданные клиентам с использованием биометрической идентификации, следует из проекта поправок, который опубликовал ЦБ. Кредитные организации смогут отражать такие ссуды на балансах как однородные и формировать резервы по ним по единой ставке. Однако банки и эксперты пока не уверены, что это позволит им существенно экономить.

— Банки смогут заработать по-быстрому — Контролируемая ЦБ Национальная система платежных карт (НСПК) предложила банкам, присоединившимся к Системе быстрых платежей (СБП), новый способ заработка — подключать к системе за деньги те кредитные организации, которым самостоятельно это сделать сложно, рассказали РБК три источника на платежном рынке.