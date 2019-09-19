МОСКВА, 19 сен /ПРАЙМ/. Правительство РФ рассмотрит в четверг законопроект о финансировании расходов бюджетов субъектов России на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), сообщает пресс-служба кабинета министров РФ.

Данным законопроектом планируется внести изменения в ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и статьи 34 и 83 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

"Законопроектом уточняется источник софинансирования расходов бюджетов субъектов РФ, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), не включенной в базовую программу ОМС, в медицинских организациях субъектов РФ", — говорится в сообщении.

Уточняется, что принятие законопроекта направлено на повышение доступности и качества медицинской помощи, а также на ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.