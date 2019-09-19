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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Долговая перезагрузка — Систему взыскания с граждан ждет полное обновление — Регулирование взыскания долгов с граждан претерпит серьезные изменения.

— Земля вращается вокруг своей АСИ — Как Владимир Путин наблюдал за стратегической инициативой — 18 сентября президент России Владимир Путин встретился с членами наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) и поделился с ними тем, что произвело на него самое сильное впечатление в деле развития новейших технологий.

— Объекты налогоотложения — Госкомпании надолго сохранят санкционные льготы — Как выяснил "Ъ", правительство готово продлить действующую до 2021 года норму Налогового кодекса, по которой санкционные госкомпании могут не платить налог на прибыль при продаже долей своих дочерних структур.

— Банки открыли сезон охоты — Граждане попали под шквал кредитных предложений — Грядущие ограничения предельной долговой нагрузки на заемщиков побудили банки резко активизировать привлечение потенциальных заемщиков: без нагрузки на капитал закредитованным гражданам можно выдать ссуду лишь до 1 октября.

— Контролеров подводят под штрафы — Бизнес-омбудсмен предлагает усилить защиту предпринимателей от проверок — Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов подготовил три проекта поправок в КоАП и закон о защите предпринимателей.

— ФРС сделала это снова — Ключевая ставка снижена второй раз подряд — Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания сократила ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75–2% годовых.

— Рынку труда не хватает рук — "Синие воротнички" по-прежнему в дефиците — В большинстве российских регионов фиксируется нехватка рабочего персонала — девять из топ-10 самых дефицитных профессий относятся к "синим воротничкам": сварщики, слесари, грузчики, сборщики.

— Урожай не накормил магазины — Мониторинг потребления — Опубликованный вчера оперативный доклад Росстата зафиксировал в августе 2019 года рост реальных зарплат на 3% к тому же месяцу годом ранее — показатель устойчиво держится выше планки в 2% с марта 2019 года.

— Муниципальный фильтр прочистят — ЦИК и парламентские партии готовятся менять законы о выборах — По данным "Ъ", на следующей неделе глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова обсудит свои предложения по реформе избирательного законодательства с первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко.

— Артисты сыграли против судей — Эксперты ожидают пересмотра приговора Павлу Устинову — Приговор актеру Павлу Устинову в три с половиной года колонии за вывих плеча росгвардейцу вызвал общественный резонанс, сравнимый с тем, что имел место в связи с задержанием журналиста Ивана Голунова.

— Из дела ФСБ нашелся выход — Защитников Александра Хорошавина освобождают из заключения — Как стало известно "Ъ", апелляционная инстанция Московского окружного военного суда (МОВС) снизила сроки наказания ряду осужденных по громкому делу о передаче дальневосточными бизнесменами в столицу взяток чиновникам за оказание общего покровительства и смещение с должности главы сахалинского УФСБ, который разрабатывал губернатора Александра Хорошавина.

— За ПВО Сирии расплатился московский военкомат — Удовлетворен иск отца военнослужащего, погибшего в сбитом самолете-разведчике — Как стало известно "Ъ", в годовщину инцидента над Средиземным морем, в ходе которого ПВО Сирии сбили российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20, приняв его за израильский бомбардировщик, в Москве был удовлетворен иск отца одного из 15 погибших в нем военнослужащих.

— Адвокату предъявили давление на свидетеля — Защитника бывших руководителей правительства Дагестана обвинили в воспрепятствовании правосудию — Басманный суд Москвы арестовал на два месяца известного адвоката Дагира Хасавова. Следственный комитет России (СКР) обвиняет его в угрозах свидетелю по уголовному делу бывших руководителей правительства Дагестана, обвиняемых в крупной растрате.

— В Израиле сложилась предкоалиционная ситуация — Итоги выборов вынудили политиков заняться поиском неожиданных союзников — Впервые в истории Израиля глава арабской партии может стать лидером парламентской оппозиции.

— Тяжело в учении — легко в Китае — Китайская армия осваивает российские полигоны — Китай стал крупнейшим иностранным участником российских стратегических военных учений "Центр-2019", задействовав в них 1,6 тыс. солдат и 330 единиц техники.

— Контактная группа сорвала контакт — Владимира Путина и Владимира Зеленского лишили повода для скорой встречи — Саммит "нормандской четверки", на котором должны были впервые встретиться российский и украинский президенты, а также обговорены планы урегулирования конфликта на востоке Украины, в ближайшее время не состоится.

— Не стой под крылом — Роспотребнадзор Подмосковья просит быстрее расселить жителей СЗЗ Шереметьево — Шереметьево 19 сентября начинает эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП-3), хотя жители деревень Дубровки и Перепечино, которые попадают в санитарно-защитную зону аэропорта, до сих пор не расселены.

— Консультации выходят на дистанцию — Россия, Украина и ЕС снова обсудят газовый транзит — "Газпром" подходит к возобновлению консультаций с Украиной по транзиту не в лучшей форме.

— Россияне перезвонили по мессенджеру — Популярность приложений с голосовой связью растет — Мессенджеры стали для россиян главной функцией в смартфоне, при этом абоненты все чаще пользуются звонками через приложения, чем традиционной голосовой связью, следует из данных Deloitte.

— Госдолгу не хватает спроса — Международные инвесторы осторожничают в преддверии заседания ФРС — Вторую неделю Минфин размещает ОФЗ меньше заявленного объема. При этом спрос на классические выпуски с фиксированным купоном падает с конца августа.

— Нефти подняли премию — Охрана инфраструктуры поддержит цены — Цена на нефть отыграла большую часть роста, вызванного атакой на нефтеперерабатывающие комплексы Саудовской Аравии.

— Все карты будут в POSы к нам — Смартфон превращается в платежный терминал — В России запущен пилотный проект, который позволяет принимать платежи трех наиболее распространенных платежных систем — Visa, MasterCard и "Мир" — в обычном смартфоне.

— Утильсбор запасут для отечественных — Белый дом готов поддержать дифференциацию промсубсидий — Как выяснил "Ъ", вице-премьер Дмитрий Козак готов пойти на уступки традиционно российским концернам и теперь склоняется к необходимости дифференциации промсубсидий в размере около 120 млрд руб.

— Площадку НЛМК проверили огнем — На Урале произошел пожар на заводе "ВИЗ-Сталь" — Пожар на территории завода "ВИЗ-Сталь", входящего в группу НЛМК и являющегося крупнейшим производителем трансформаторной стали в России, скорее всего, серьезно не повлияет на показатели производства.

— Крабы зависают на торгах — Аукционы на квоты могут сорваться из-за спора площадок — Росрыболовство может не успеть в срок провести аукционы на квоты на вылов краба общей начальной стоимостью 125,5 млрд руб.

— PickPoint распробует "Халву" — В партнерскую сеть компании войдут постаматы X5 и Совкомбанка — Постаматы "Халва", расположенные в сетях "Пятерочка" и "Перекресток", войдут в партнерскую сеть PickPoint, которая, таким образом, достигнет почти 6 тыс. терминалов.

— "Магнит" теряет притяжение — Сеть уступила "Пятерочке" по доле рынка — Входящая в X5 Retail Group "Пятерочка" по итогам второго квартала 2019 года стала крупнейшим розничным оператором на российском рынке.

— MR Group расселит москвичей — Компания построит жилье по программе реновации — Москва начала работать с еще одним девелопером по программе реновации.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Приговор актеру Павлу Устинову может быть пересмотрен — Но на судьбе других фигурантов "московского дела" это вряд ли скажется — В деле актера Павла Устинова, приговоренного к 3,5 года колонии за вывихнутое сотрудником Росгвардии плечо во время разгона несогласованной акции 3 августа, наметился неожиданный поворот.

— ЦКАД будет достраиваться уже при следующем президенте — Строительство второго участка начнется после 2025 года — К октябрю 2021 г. будущее автомобильное кольцо вокруг Москвы – Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД) – должно сомкнуться: такие сроки установил премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Защита экс-полковника Захарченко спросила Минюст, на каком основании были изъяты миллиарды — Закон о конфискации денег коррупционеров еще не принят, напоминает адвокат.

— Россия будет развивать спутниковый интернет вместе с Китаем — Такой вариант в Москве сочли более предпочтительным, чем совместный с Западом проект OneWeb.

— Саудовская Аравия обвинила Иран в нанесении удара по нефтезаводу — Это усиливает напряженность в регионе, но военное вмешательство США пока не предопределено.

— Чиновники и депутаты не дают бизнесу сэкономить на убытках — Мораторий на учет убытков может продлиться на год дольше.

— Кто защитит от кибератак на выборах — Знаменитый хакер Кевин Митник остепенился и обучает компьютерной безопасности.

— "Красное и белое", "Дикси" и "Бристоль" завершили слияние — Объединенная компания, созданная на Кипре, стала третьим по выручке ритейлером России.

— Utair предложила банкам выкупить более 50% долга с гигантским дисконтом — Идущие год переговоры о реструктуризации долгов авиакомпании зашли в тупик.

— Московские протесты опасны для российских корпораций — Заемщики предупреждают инвесторов об этом риске в проспектах облигаций.

— UC Rusal может вернуться к выплате дивидендов — Но совладелец En+ Олег Дерипаска денег не получит.

— Acronis привлекла $147 млн от Goldman Sachs с партнерами — Компания стала "единорогом", она оценена в $1,5 млрд.

— Пятой части страховщиков не хватает уставного капитала — Компаниям предстоит первое увеличение капитала в январе 2020 года.

— Одному из заводов BASF в России грозит банкротство и закрытие — Его СП с "Нижнекамскнефтехимом" обвинили в поставке некачественной продукции.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Памфилова и кампания — Глава Центризбиркома — об уроках сентябрьской избирательной кампании — В среду в "Российской газете" прошел "Деловой завтрак" с участием председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой.

— Точки притяжения — Россия — на четвертом месте в мире по числу принятых мигрантов — Россия занимает четвертое место в мире по числу принятых мигрантов (12 миллионов человек) и такое же — по их "поставке" в другие страны (10 миллионов). Таковы оценки ООН.

— Поговорите с пациентом — Лучшие медики страны: консультации в режиме онлайн — До конца нынешней недели минздрав проводит серию "прямых эфиров": руководители здравоохранения, лучшие специалисты-медики страны отвечают на вопросы граждан в режиме онлайн.

— …И думать о красе ногтей — Имеет ли право мужчина-педагог на маникюр?— В Ростове-на-Дону разразился скандал. В соцсетях появилась информация, в которой сообщалось, что у педагога имеются нарощенные ногти.

— Повестка будущего — Владимир Путин указал направления перспективного развития страны — Цифровая платформа для жалоб бизнеса обязательно должна появиться и заработать. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Доме-коммуне МИСиС — памятнике конструктивизма.

— Юбилей дружбы — Владимир Путин принял премьера Госсовета КНР — Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

— Последний штрих — Дмитрий Медведев провел совещание по проекту бюджета — В четверг на заседании правительство обсудит проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

— Дома поумнеют — В ЖКХ появятся новые онлайн-сервисы — Cервисы, направленные на упрощение оплаты услуг ЖКХ и снижение комиссии за такие платежи, могут в будущем стать частью проекта "Умный город".

— Собственник онлайн — Закон разрешит через нотариуса удаленно оформлять квартиры — Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект, который позволит гражданам оформлять недвижимость в других регионах, никуда не уезжая.

— Закупая, экономь — Медоборудование московских клиник подешевело благодаря конкуренции — Развитие конкуренции и прозрачная система закупок — основы экономического роста любых крупных мегаполисов.

— Центр решений — Владимир Путин рассказал губернаторам, как помогать людям, пострадавшим от стихии — Владимир Путин потребовал от региональных властей оперативно и эффективно оказывать поддержку людям, пострадавшим от паводков.

— Движение без препятствий — Вячеслав Володин призвал изменить законы, мешающие развитию транспорта — Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости изменения законодательства в целях развития транспортной и дорожной отраслей.

— За прогул не увольнять — Верховный суд объяснил: снегопад — это повод не прийти на работу — В преддверии наступающих холодов очень важным может оказаться разъяснение, которое сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ.

— Пятерка с рублем — В некоторых дагестанских школах отличникам платят стипендию — В агульском районе Дагестана выходцы сельских школ решили помочь ученикам и педагогам. По окончании учебного года лучшие школьники и их наставники будут премированы специальными грантами.

— ОСАГО теряет в цене — Где страховка подешевела — Стоимость полисов ОСАГО по итогам восьми месяцев этого года стремительно снижается. В некоторых регионах средняя цена на договоры автогражданки упала почти на 30 процентов.

— Отдых по обмену — Детей погибших на службе полицейских отправят отдыхать во Вьетнам — Дети погибших в ходе несения службы российских полицейских смогут отдыхать во Вьетнаме.

— Бочки опоры — Саудовская Аравия успокоила взбудораженный рынок нефти с первой попытки — Саудовская Аравия пообещала за пару недель полностью восстановить добычу нефти после субботней атаки беспилотников на крупные нефтяные объекты страны.

— Быстрые идеи — Запатентовать изобретение можно будет за четыре месяца — Предельный срок регистрации патентов, к которому стремится Роспатент, — 4 месяца, поскольку при ускорении процедур важно не потерять в качестве экспертизы.

— Испугались трещин — МИД Украины переживает из-за распада антироссийского фронта — Обновленный внешнеполитический блок Украины провел аудит дел на европейском направлении и пришел к неутешительному выводу: далеко не весь мир поддерживает их вечно молодую демократию, и даже не вся Европа.

— Прибыль из нуля — Оплата транзитных железнодорожных перевозок может измениться — В Госдуму на рассмотрение внесен законопроект о введении нулевой ставки НДС на транзитные перевозки порожних контейнеров и вагонов.

— Летите к нам — Зарубежных лоукостеров допустят к международным перелетам из Петербурга — Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге получит статус "открытого неба".

— Страх ушел из бункеров — Корреспондент "РГ" спустился в подземелья, отбитые в Сирии у террористов — Сирийская армия один за другим освобождает города и поселки в провинции Идлиб, считающейся последним оплотом террористов.

— Не трубой — так танкером — Российский газ пробивает новые рынки — В литовский порт Клайпеда прибыл танкер с партией российского сжиженного природного газа (СПГ).

— Не так считают — Счетная палата усилит контроль за национальными проектами, чтобы их результаты почувствовал каждый — Новые медицинские карты, опросы граждан, введение личной ответственности, конкретные и понятные людям цели необходимы, чтобы повысить эффектность национальных проектов.

— Взял кассу — Банкир помещен под стражу — Тверской районный суд столицы выдал вчера санкцию на арест бывшего совладельца самарского Активкапитал-банка Григория Оганесяна.

— Не прибавлять обвиняемому лишнего — В российском правосудии появляется новый тренд?— На прошлой неделе российская судебная система дала повод заговорить о смене тенденций. Почти одновременно были внесены корректировки в два уголовных дела против бывших высших должностных лиц регионов — экс-главы Саратова Прокопенко и экс-губернатора Сахалина Хорошавина.

— Книга бродит по Европе — Почему европейские политики так боятся просьбы Сноудена об убежище — Министерство юстиции США подало гражданский иск против бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена за публикацию его мемуаров под названием "Личное дело".

— Абызов задолжал — Кредиторы предъявили иски экс-министру — В среду в Арбитражном суде Москвы началось очередное разбирательство, в котором главный ответчик — бывший министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов.

— Сделка со следствием отменяется — Правительство одобрило запрет на сокращенный порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям — Правительство России подготовило проект поправок в УПК, обязывающий проводить полное судебное разбирательство по делам о тяжких преступлениях.

— Защита и шантаж — Адвокату вменили принуждение к даче ложных показаний — Необычное дело возбудил и расследует Следственный комитет России. По нему проходит адвокат Дагир Хасавов, которого 17 сентября задержали прямо в зале Лефортовского суда, где он представлял интересы своего клиента.

— Освободили прямо в суде — Из СИЗО выпущен программист, бросивший пластиковую бутылку в росгвардейца — Мещанский районный суд Москвы в среду на заседании постановил вернуть в прокуратуру уголовное дело, возбужденное в отношении программиста Айдара Губайдуллина — участника несогласованной с властями акции.

— Без приставки ВРИО — Александр Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга — Церемония инаугурации прошла на специальном заседании Заксобрания в Мариинском дворце.

— Примета сработает?— После 10 лет пребывания у власти премьер Биньямин Нетаньяху может оказаться вне правительства.

— Хорошо быть "мирным" партизаном — Польская армия ставит на "войска территориальной обороны" — Польские вооруженные силы в следующем году заплатят за свой страх перед Россией более 12 миллиардов долларов.

— Указы вернули на родину — США передали России 16 похищенных документов времен Николая II — Сша передали российской стороне 16 исторических документов за подписью императора Николая II, похищенных из российских архивов в начале 1990-х годов.

— Прошлое ставит вопросы — Историк увидел презрение молодежи к истории США — Американские учебники все больше извращают традиционный взгляд на прошлое Соединенных Штатов, тем самым воспитывая молодежь в ненависти и презрении к собственной истории.

— В рекламе не нуждаемся — Гипермаркет оштрафовали за навязчивую рекламу — Извещение о скидках на конфеты обернулась для воронежского магазина федеральной сети 100-тысячным штрафом.

— От петроглифов до хоккея — В Карелии откроются новые туристические и спортивные объекты — В республике Карелия, которая в следующем году отметит свое 100-летие, развернулась масштабная стройка.

— Чья выпечка лучше?— В Калуге соревнуются лучшие пекари — В этнографическом парке-музее "Этномир" в Калужской области сегодня стартует международный форум потребительской кооперации "Хлеб, ты — мир".

— Решили сами — Нижегородцы выбрали объекты для реконструкции — В Нижегородской области подвели итоги голосования в рамках проекта "Вам решать".

— Киоск на колесах?— В Ставрополе пассажиры оплачивают проезд в транспорте календарями — Необычный транспорт в последнее время курсирует по улицам Ставрополя. Под видом маршрутных такси скрываются настоящие передвижные магазины.

— Пострадавшему заплатят дважды — Военнослужащие, раненые в ходе контртеррористических операций, получат больше выплат — Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, повышающий социальные гарантии военнослужащих.

— Невидимка выбирает цель — Гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов рассказал об одном из вариантов того, чем Россия может ответить на выход США из договора по ракетам средней и меньшей дальности.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Свободная перепланировка — Новый бюджет станет более либеральным и социально ориентированным — Бюджетная политика впервые с начала последнего кризиса может стать более мягкой. Минфин решил увеличить расходы казны в будущем году на 1,2 трлн рублей по сравнению с нынешним.

— Пустить наутёк — ЦБ отрицает риск кражи данных из базы сотовых абонентов — В Центробанке и Минкомсвязи, которые продвигают идею создания единой системы проверки сведений о мобильных абонентах, не разделяют опасений операторов связи по поводу массовых утечек.

— Питание — сила — В каждой второй школе детей кормят с нарушениями — Питание школьников не соответствует установленным нормативам, выявила проверка пятисот образовательных учреждений России. Каждое четвёртое блюдо из меню оказалось меньше по массе, чем положено.

— Иглы престолов — Чем грозят обвинения Ирана в атаках на саудовские НПЗ — Саудовская Аравия представила доказательства причастности Ирана к атакам на НПЗ Saudi Aramco и дополнительно продемонстрирует их во время Генассамблеи ООН на следующей неделе.

— Перелёт включён — США оплатят возвращение Марии Бутиной в Россию — Россиянка Мария Бутина, находящаяся в американской тюрьме, вернётся на родину обычным рейсом из Майами или Нью-Йорка за счёт средств правительства США.

— Добро пожаловаться — Платформу для претензий бизнеса запустят в ноябре — Для предпринимателей запустят специальную цифровую платформу, с помощью которой можно будет сообщать о давлении на бизнес.

— Четвёртый пошёл — Дональд Трамп определился с новым советником по нацбезопасности — Новым советником президента США по нацбезопасности станет Роберт О"Брайен.

— Протест на гуманность — В Мосгордуме предложили смягчить наказание митингующих — Мосгордуме разрабатывается проект постановления о внесении законопроекта, направленного на гуманизацию ответственности за протестную активность. На следующей неделе он будет направлен в правительство и Верховный суд РФ. Авторами инициативы стали члены фракции КПРФ.

— Сын за отцом в ответе — Павел Титов может стать президентом "Деловой России" — Координационный совет "Деловой России" рекомендовал на пост президента организации предпринимателя Павла Титова.

— Дорог тьма — В этом году освещение получит рекордное количество трасс — Росавтодор планирует до конца года установить рекорд, оборудовав линиями освещения 750 км федеральных трасс. Вдоль дорог, проходящих через 200 населённых пунктов, установят фонари с энергосберегающими лампами и автоматическим управлением.

— Превышение айфона — В первый день предзаказов новых гаджетов Apple спрос в разы превысил прошлогодний — 20 сентября в России начнутся продажи новых iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Предзаказ на самую доступную из трёх моделей iPhone 11 вырос в 10 раз по сравнению с прошлогодним Xr.

— Дорогая незадача — Счётная палата усомнилась в реализации нацпроектов — Счётная палата выявила риски недостижения целей, поставленных в нацпроектах.

— Трудноустройство — Выпускников стали реже брать на работу — Найти работу через службы занятости в первом полугодии 2019-го смогли чуть больше половины — 56,2% — выпускников вузов и колледжей.

— Прилетит вдруг десантник — На учениях "Центр" опробуют ВДВ нового типа — Самый амбициозный проект реформы Вооружённых сил проходит проверку на прочность. В ходе стратегических учений "Центр-2019", которые проводятся в войсках Центрального военного округа, свой главный экзамен сдаёт первая в истории ВДВ аэромобильная бригада.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Три сценария апелляции Павла Устинова — Вывих "московского дела" — Пикеты актеров на Старой площади, "вопиющая несправедливость" от Турчака и адвокат Сноудена — как суд апелляционной инстанции будет выходить из положения с приговором Павлу Устинову.

— Минэкономразвития получило гуманитарную помощь — Ведомство Максима Орешкина создает структуру по общественным проектам в странах СНГ — В Минэкономразвития появится структура, курирующая гражданское общество и правозащитные проекты на территории СНГ. Ее возглавит экс-секретарь СПЧ Яна Лантратова, переходящая в министерство из Кремля.

— Глубинная переоценка ценностей — Минприроды пересмотрело стоимость запасов полезных ископаемых России — Минприроды переоценило запасы полезных ископаемых в России на конец 2018 года: стоимость нефтяных ресурсов увеличилась почти в два раза, до 74,5 трлн руб.

— Брюссель с видом на транзит — Три вопроса о предстоящих переговорах по поставкам российского газа через Украину — Москва и Киев обсудят в Брюсселе продолжение транзита российского газа в Европу, контракт на который истекает 31 декабря. Украина и Еврокомиссия ожидают заключения контракта на десять лет, а России достаточно договора на год.

— На нормандском фронте без перемен — Трехсторонней контактной группе не удалось продвинуться в урегулировании ситуации на востоке Украины — Встреча контактной группы по Донбассу в среду завершилась полным фиаско—не удалось ни утвердить "формулу Штайнмайера", ни согласовать график разведения войск.

— Продуктивное объединение на 800 миллиардов — На каких условиях состоялось слияние торговых сетей "Дикси" и "Красное & белое" — В России официально появился новый розничный игрок— "ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед": миллиардеры Игорь Кесаев и Сергей Кациев закрыли сделку по объединению своих активов с сетью "Красное & Белое" Сергея Студенникова.

— Экономия с недоверием — Эксперты PWC оценили потребительские настроения россиян — Потребительские настроения россиян по-прежнему остаются в зоне пессимизма: они чувствуют, что инфляция растет быстрее ожиданий, покупают меньше и выбирают более дешевые товары.

— Спрос на сталь подстегнут поясом — Альфа-банк оценил перспективы мирового рынка черных металлов — Аналитики Альфа-банка считают, что инвесторы недооценивают перспективы спроса на сталь из-за торговой войны между США и Китаем. Ее влияние ограничено, а проект "Один пояс — один путь", в котором участвует Россия, поддержит спрос, уверены они.

— Красная рыба лишилась красной цены — Лосось в России подорожал из-за снижения улова — Оптовые цены на горбушу, выловленную на Дальнем Востоке в 2019 году, выросли на 30%, а кета в Центральной России подорожала на 47%. Рыбаки продают свежего лосося дороже из-за снижения улова.

— 44% россиян ставят рекламу на паузу — Deloitte обнародовала данные использования блокировщиков в интернете — В России уже 44% интернет-пользователей блокируют рекламу, утверждает Deloitte. В рекламных агентствах называют эти цифры завышенными: у индустрии есть еще три—пять лет, до того как эта проблема действительно станет актуальной.