ИЖЕВСК, 19 сен /ПРАЙМ/. Министерство обороны РФ в четверг заключило с Ижевским электромеханическим заводом "Купол" долгосрочный государственный контракт на поставки вооружений.

Ранее в четверг в ходе заседания ВПК президент РФ Владимир Путин сообщил, что будут подписаны два долгосрочных контракта на общую сумму почти 100 миллиардов рублей, которые предполагают производство и поставку в войска в 2019-2027 годах зенитных ракетных комплексов Тор-М2 И Тор-М2ДТ. По его словам, реализация этих контрактов укрепит позиции предприятия и станет важным вкладом в оснащение ВКС России новыми видами вооружений.

Церемония подписания состоялась в четверг после заседания военно-промышленной комиссии РФ, которое Путин провёл в столице Удмуртии. Документ подписали замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и гендиректор завода "Купол" Фанил Зиятдинов.

Стороны подписали документ в присутствии президента и других участников заседания военно-промышленной комиссии РФ.