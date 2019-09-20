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КОММЕРСАНТ

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— Зима скрасит строго — Бюджетные проектировки должны поддержать экономический рост в начале 2020 года — Правительство утвердило основные параметры следующего трехлетнего бюджета. Он остается слабопрофицитным до 2022 года, по завершении бюджетной консолидации доля госрасходов в ВВП будет немного увеличиваться.

— Видео увидено — Павла Устинова просит отпустить Генпрокуратура — В пятницу Мосгорсуд рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, осужденному 16 сентября за насилие в отношении сотрудника органов правопорядка.

— "Газпром" принял Украину в Европу — Россия согласилась на использование правил ЕС при транзите газа — Россия, Украина и ЕС на консультациях в Брюсселе согласились, что будущий транзит газа с 2020 года может быть организован по европейскому праву, если Киев успеет имплементировать его положения к 1 декабря.

— Дни радио сочтены — Трудящиеся обеспокоены судьбой профессиональных праздников — Регуляторная гильотина может лишить граждан не только устаревших норм, но и части праздников. Среди документов СССР и РСФСР, которые предлагается отменить, оказались те, что вводят, например, День железнодорожника, День радио и День воздушного флота.

— Глобального среднего класса больше не становится — Замедление Китая и общая неопределенность заморозили активы населения — Замедление роста мировой, и прежде всего китайской, экономики законсервировало численность глобального среднего класса на отметке в 1 млрд человек. Роста численности этой части населения Земли не случилось впервые за последние десять лет.

— Рост изъяли из международной торговли — ОЭСР резко снизила оценку перспектив крупных экономик — Торговая война США и Китая привела к замедлению роста мировой экономики до минимума за десять лет, сообщила в четверг Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), рекордно снизив прогнозы на 2019 и 2020 годы. Пересмотр коснулся почти всех стран "двадцатки".

— Инновации не торопятся на прилавок — Мониторинг технологического развития — При высокой доле расходов на инновационную продукцию Россия отстает по общей ее доле в объеме продаж, говорится в свежем исследовании Высшей школы экономики "Инновационное развитие в России и странах ЕС".

— Дирижирование концерном — Как Владимир Путин в Ижевске держался за "Калашникова" — 19 сентября президент России Владимир Путин в Ижевске принял участие во II Всероссийском форуме оружейников, а также провел заседание военно-промышленной комиссии, на котором нехорошо отзывался о процессе импортозамещения в военно-промышленном комплексе.

— "Единая Россия" насчитала большинство — Депутаты Мосгордумы разобрались по фракциям — Фракция "Единой России" в обновленной Мосгордуме состоит из 19 депутатов. В МГД также воссоздано депутатское объединение "Моя Москва". Вместе с ним лояльные мэрии и ЕР парламентарии удерживают большинство в 24 мандата из 45.

— Следствие ведут Соловки — Арестованы обвиняемые в хищении денег на реставрацию монастыря — Следственный комитет России (СКР) начал новое масштабное расследование хищения бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия.

— Имущество ФСБ выставили на "Авито" — Распродажу устроил прапорщик-игроман — Военный суд Московского гарнизона отправил в колонию-поселение старшего техника Академии ФСБ России Артура Хайруллина, оставившего без компьютеров один из главных факультетов учебного заведения. За год работы в должности прапорщик успел разобрать более 500 системных блоков, понемногу продавая снятые с них процессоры и модули памяти.

— Дональд Трамп показал себя с сильной, но мирной стороны — Президент США не пошел на поводу у желающих войны с Ираном — Обвинив Тегеран в атаке на саудовские нефтяные объекты, власти США анонсировали расширение санкций против Ирана. Президент Дональд Трамп назвал дополнительные меры давления "очень значительными". В ответ глава МИД Ирана Джавад Зариф обвинил США в "экономическом терроризме".

— Чтоб землю громады крестьянам продать — Власти Украины обнародовали подробности земельной реформы — Власти Украины намерены 1 октября 2020 года разрешить свободную куплю-продажу сельхознаделов, которая была запрещена еще в 2002 году. Украинское правительство рассматривало возможность того, чтобы допустить — пусть и с ограничениями — к приватизации угодий иностранцев.

— Слитно или раздельно?— Закон о государственно-частном партнерстве мог бы стать основой для сотрудничества Минздрава РФ и Русфонда — Завтра Всемирный день донора костного мозга. Праздник молод — ему пять лет, и отмечают его пока в 53 странах. В этот день, считается, переболевшие раком крови люди благодарят доноров, которые поделились кроветворными стволовыми клетками.

— Мошенники попали в TON — В Facebook продвигается фальшивая платформа для инвестиций — В социальной сети Facebook начали появляться мошеннические рекламные объявления, предлагающие присоединиться к инвестиционной платформе Telegram Open Network (TON) Павла Дурова. В реальности проект пока не запущен и не подразумевает обещанного в рекламе получения быстрого дохода.

— Вклад "Сокращенный" — На депозитные ставки давят низкие темпы кредитования — Ставки по вкладам в октябре могут сократиться на 0,3–0,5 процентного пункта. Традиционно на доходность оказывает влияние политика ЦБ по снижению ключевой ставки, но с недавнего времени подключились и другие факторы — замедление темпов розничного кредитования и стагнация в сегменте корпоративного кредитования.

— Кофе на колесах — Сетевые кофейни запускают формат фудтраков — Агрессивная конкуренция в сегменте кофе навынос и одни из самых высоких ставок аренды на рынке вынуждают операторов осваивать новые форматы. Сети "Правда кафе" и Cofix планируют решать проблему с помощью фудтраков.

— Дефицитный палладий — Цены на металл достигли рекордной отметки — В четверг цена палладия обновила исторический максимум, поднявшись до отметки $1629,22 за тройскую унцию. С начала сентября драгоценный металл подорожал на 10%. Повышению цен способствуют ожидания инвесторов, что США и Китай найдут решение в торговом споре, а значит, можно будет избежать спада в мировой экономике и автомобильной промышленности.

— ЦБ начислит доход — НПФ придется раскрывать доходность, разнесенную по счетам клиентов — Банк России обязал негосударственные пенсионные фонды (НПФ) раскрывать разнесенную по счетам клиентов доходность. Сейчас НПФ публикуют результаты по своему усмотрению.

— Подшипники докатились до правительства — Их обязательная замена в вагонах вызвала протест — Железнодорожные операторы и производители роликовых подшипников для грузовых вагонов написали письма в Совбез РФ, правительство и ОАО РЖД, призывая отказаться от директивного перевода всей отрасли на кассетные подшипники.

— Кассы пустеют — Билетные операторы сокращают число офлайн-точек — Российские билетные операторы планируют сокращать офлайновые сети продаж. "Кассир.ру" готовится закрыть до 10% точек продаж за полгода, похожие планы у Ticketland. Несмотря на это, компании продолжают выходить в новые регионы.

— Huawei поднимется к гособлаку — Компания хочет принять участие в проекте "Цифровая экономика" — Попавшая под ограничения в США Huawei расширяет бизнес в России. Совместно со структурой "Ростелекома" и IT-компанией AxxonSoft китайская компания планирует создать локальное решение на базе серверов для корпоративных клиентов и госсектора, в том числе в рамках нацпроекта "Цифровая экономика".

— Thomas Cook заселит россиян — Группа рассчитывает привлечь их в свои отели — Перешедший под контроль Thomas Cook российский туроператор "Интурист" переориентирует часть клиентов на отели группы. В следующем летнем сезоне компания рассчитывает продать в них до 10% туров на ключевых направлениях.

— "Траст" пробует спиртное — Банку могут отойти заводы группы "Риал" — Активы некогда крупного производителя спирта и алкогольной продукции группы "Риал" из Кабардино-Балкарии хочет получить "Траст". Компании просрочили платеж по кредиту в 2,6 млрд руб., что дало банку право требовать взыскания долей.

— "Важно, чтобы клиент понимал, в какую систему и для чего он сдает биометрию" — Директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин — О проблемах и развитии системы биометрической идентификации граждан рассказал директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.

— Цена вопроса — Директор по цифровому бизнесу Альфа-банка Иван Пятков об отличиях ЕБС и внутренних биометрических систем — Государственная Единая биометрическая система (ЕБС) и собственные биометрические системы банков обитают в разных мирах и исходно имеют разные задачи. ЕБС нужна банкам для привлечения новых клиентов.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Провластное большинство отдало оппозиции лишь четверть руководящих постов в Мосгордуме — На первом заседании столичного парламента оппоненты власти не были полностью едины — Мосгордума снова стала местом для дискуссий, но делиться властью с оппозицией, получившей в думе 20 из 45 мест, "Единая Россия" не намерена. Таковы главные итоги прошедшего в четверг первого заседания столичного парламента, избранного 8 сентября.

— Чиновники никак не могут выполнить поручение Медведева без Путина — Им не удается добиться отмены уголовного наказания за нерепатриацию валютной выручки — Выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева об отмене уголовной ответственности за невозврат валютной выручки чиновники не могут уже полгода. В марте 2019 г. он поручил подготовить такие поправки в Уголовный кодекс Минфину, Минюсту и Российскому экспортному центру (РЭЦ).

— Повторные выборы в Израиле снова не выявили победителя — Премьеру Нетаньяху важно сохранить свой пост, чтобы избежать уголовного преследования — Подсчет голосов на прошедших во вторник парламентских выборах в Израиле все еще не завершен, но уже ясно, что явного победителя опять не будет, как и на предыдущих выборах в апреле. После подсчета 98% голосов блок премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" получает 31 место в парламенте.

— Расходы бюджета продолжат расти, но профицит уменьшится — Бюджетный стимул может не вызвать желаемый рост экономики — Правительство в целом одобрило проект федерального бюджета, к концу сентября он будет доработан. Расходы в 2020 г. вырастут на 500 млрд руб. по сравнению с текущей версией трехлетнего бюджета – до 19,5 трлн руб.

— У России и Украины появились шансы договориться о транзите газа — Переговоры в Брюсселе были конструктивными, заявили обе стороны — Сегодня в Брюсселе прошел очередной тур трехсторонних переговоров Россия – Еврокомиссия – Украина, на которых обсуждались возможные сценарии продления транзита российского газа через Украину.

— Саудовская Аравия нашла способ поддержать экспорт нефти — Это поможет ей сохранить репутацию надежного поставщика — Недавние атаки на месторождения в Саудовской Аравии, приведшие к падению ее нефтедобычи вдвое, заставили Эр-Рияд найти необычный способ поддержать свою репутацию крупнейшего и надежного экспортера нефти.

— Президент ассоциации консьержей: "Когда гости отеля видят в тебе друга, это топ-уровень" — Томас Саймон рассказывает, почему в эпоху интернета профессия консьержа не умрет и какие просьбы постояльцев консьержи выполнять отказываются — Саймон Томас начал работать в лондонских отелях еще до эпохи интернета и первоначально устроился на позицию, которой в люксовых гостиницах больше нет, – посыльного.

— Производитель майонеза "Слобода" ищет рецепт вегетарианского молока — Компания потратит $50 млн на новые технологии в производстве продуктов питания — Группа компаний "Эфко" создала венчурный фонд Fuel for Growth на $50 млн. Он будет инвестировать преимущественно в новые технологии в производстве продуктов питания, рассказал "Ведомостям" гендиректор группы Евгений Ляшенко.

— Группа "Сафмар" отдаст концертный комплекс около "Сколково" под бренд МТС — "МТС Live Arena" на 11 500 мест будет проводить больше 130 мероприятий ежегодно — В 2020 г. под брендом МТС заработает концертная площадка – "МТС Live Arena" вместимостью от 8500 до 11 500 мест в зависимости от конфигурации. МТС намерена проводить там не менее 130 мероприятий в год.

— Ginza Project открывает первый отель под собственным брендом — Гостиничный бизнес теперь один из приоритетных для ресторанного холдинга — Первый гостиничный комплекс от ресторанного холдинга Ginza Project открывается через неделю на ул. Большой Садовой в Ростове-на-Дону.

— WeWork может стать крупнейшей сетью коворкингов в России — Компания ведет переговоры об аренде сразу 50 000 кв. м офисов в Москве — Сеть коворкингов WeWork ведет переговоры об аренде более 50 000 кв. м в бизнес-центрах Москвы. Об этом "Ведомостям" рассказали два партнера компании и три консультанта, работавших с ней. Крупнейший офис на 25 000 кв. м она может открыть в бизнес-центре Neva Towers в "Москва-сити".

— Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и долларах — Но действующим клиентам предложен сезонный онлайн-вклад с повышенной ставкой — Сбербанк снизил ставки базовых розничных вкладов в рублях и в долларах, следует из тарифов на его сайте. Рублевые ставки уменьшены на 0,05–0,4 процентного пункта (п. п.) в зависимости от срока. Больше других снижены ставки коротких вкладов сроком до шести месяцев.

— Как приручить инвестиции — Главные советы об инвестициях, которым следуют успешные финансисты, управляющие и аналитики — Управляющие активами, финансовые и инвестиционные консультанты тоже получали в своей жизни советы, которые повлияли на их мировоззрение и действия.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Чужие здесь не водят — В регионах вводят запрет для гастарбайтеров на работу водителями общественного транспорта — В Приморском крае введен запрет для гастарбайтеров на работу водителями городских и пригородных автобусов, трамваев, троллейбусов и даже такси.

— Налог на вычитание — Налоговые вычеты позволят россиянам вернуть из бюджета в собственный карман почти 200 миллиардов рублей — Федеральная налоговая служба (ФНС) обнародовала итоги декларационной кампании-2019. Из них можно сделать вывод, что граждане все чаще пользуются законной возможностью сэкономить на налогах с помощью вычетов.

— Штрафы под вопросом — Поправки в КоАП не пройдут без экспертизы в правительстве страны — Госдума будет рассматривать предлагаемые поправки в Кодекс об административных правонарушениях только при условии получения официального отзыва из правительства России.

— Зачет для букваря — В Минпросвещения одобрили более 360 новых учебников для школ — Научно-методический совет при министерстве просвещения рекомендовал включить в федеральный перечень учебников 363 книги, которые получили положительное заключение по итогам дополнительной экспертизы.

— Все финансы в одном окне — С согласия клиентов банки раскроют данные о счетах и вкладах — Банки могут стать прозрачнее: данные о счетах, вкладах и кредитах, которые составляют банковскую тайну, станут с согласия клиентов предметом обмена между банками и аккредитованными агрегаторами финансовых услуг.

— Платить без осложнений — Госдума изменила основные направления налоговой политики — Госдума окончательно приняла закон, который несет множество новшеств для россиян в налоговой сфере. Самое основное — платить налоги и в целом "общаться" с налоговиками станет проще.

— Туристов зовут на тропу — В России введут единые правила взимания платы в нацпарках — В России могут ввести единые правила взимания платы за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ), следует из предложений Агентства стратегических инициатив по развитию экотуризма.

— Помощь не урежут — Компенсации пострадавшим от чрезвычайных ситуаций освободят от НДФЛ — Граждане, ставшие жертвами стихии или террористов, не должны платить налог со средств, выплаченных ими в качестве компенсации. Депутаты решили устранить существующую ныне несправедливость.

— Москва и Пекин укрепляют связи — Владимир Путин принял в Кремле премьера Госсовета Китая — Президент Владимир Путин встретился в Кремле с премьером Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном, который принимал участие в прошедшей в Санкт-Петербурге встрече глав правительств России и Китая, а после этого прилетел в Москву.

— Мигрантов стало больше — Вопреки ожиданиям в России зафиксирован миграционный прирост — За четыре месяца 2019 года он вырос почти вдвое — до 98 000 человек к тому же периоду прошлого года. По мнению экспертов, одной из причин аномального роста мог стать пересмотр в 2018 году методики учета миграции.

— Сядут за работу — Колонии-поселения смогут открывать филиалы при заводах — Недавно принятый Госдумой закон разрешает открывать филиалы казенных домов при крупных предприятиях. Обустраиваться такие участки будут за счет бизнеса, но с соблюдением всех требований закона.

— Третьей будет — В Шереметьево открылась долгожданная взлетно-посадочная полоса — В четверг в международном аэропорту Шереметьево торжественно открылась третья взлетно-посадочная полоса. С ее появлением количество взлетно-посадочных операций в этой воздушной гавани вырастет с 65 до 90 в час.

— Переезд не в счет — Депутаты предложили выплачивать "сельские" надбавки к пенсии горожанам — В соответствии с действующим порядком с этого года труженикам села, продолжающим жить в сельской местности после выхода на пенсию, сделана 25-процентная надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии по старости и инвалидности.

— Взяли планку — Российские университеты вошли в число лучших в двух международных рейтингах — Президент Российского союза ректоров и ректор МГУ Виктор Садовничий представил новую версию Московского международного рейтинга "Три миссии университета". В него попали 74 российских вуза.

— Второй — не лишний — Почти в каждой пятой российской семье есть несколько авто — Число автомобилей, которые находятся в пользовании россиян, растет. И становится больше семей, где есть несколько машин. Автомобили есть у 67 процентов россиян — это на 20 процентов больше, чем в 2014 году. Но если у половины семей лишь одна машина, то у 18 процентов — как минимум две.

— Последняя доля — До конца года на эскроу-счета перейдут лишь треть застройщиков — Доля застройщиков, перешедших на работу через эскроу-счета, в ближайшие месяцы может вырасти вдвое — с 15 до 30 процентов, а как минимум треть застройщиков скоро, скорее всего, будет вынуждена покинуть рынок. С таким прогнозом выступают крупные девелоперы.

— Полис-фантом — Видеокамеры обнаружили много липовых страховок — Российский союз автостраховщиков (РСА) подвел первые итоги пилотного проекта по проверке наличия полисов ОСАГО через камеры на дорогах. Примерно половина водителей ездили с поддельными полисами обязательной автогражданки, не подозревая об этом.

— Время собирать мусор — В городах России готовятся к Всемирному дню чистоты — Во всемирный день чистоты 21 сентября глобальную уборку проведут в 70 регионах России. Такая акция пройдет более чем в 150 странах мира. Ее участником может стать каждый. Главное, чтобы было желание очистить родные места от мусора, и не только во время различных акций, а от души.

— Письмо с подтекстом — Как появился "неожиданный" ответ на воссоединение западноевропейских приходов с РПЦ — Два события, касающиеся РПЦ, оказались в центре внимания в последние дни. В субботу на Священном Синоде РПЦ под ее юрисдикцию был принят Архиепископ западноевропейских приходов русской традиции Иоанн (Реннето). А через несколько дней появилось письмо группы священников РПЦ в защиту фигурантов дела о незаконных митингах в Москве.

— Осужден, но может выйти — Актера Павла Устинова могут завтра выпустить из СИЗО — Широкий общественный резонанс вокруг приговора бывшему росгвардейцу и начинающему актеру Павлу Устинову, осужденному к 3,5 года колонии за вывих плеча, полученный бойцом Росгвардии при его задержании, не остался незамеченным.

— Доходные банкеты — Бывшие спортсмены стали мошенниками — В Чертановском районном суде Москвы заканчивается процесс по делу о крупных хищениях в Российской федерации баскетбола. В четверг состоялись прения сторон.

— Предъявите смартфон — В Польше переходят на электронные водительские права — В ближайшие месяцы водительские права в Польше станут электронными. До конца сентября правительство примет нормативную базу, позволяющую отказаться от пластиковых карточек в пользу мобильных приложений.

— Гиперзвук на подлете — Перспективная гиперзвуковая ракета "Циркон" хоть и проходит цикл уже войсковых испытаний, остается совершенно секретным изделием. Однако в зарубежных СМИ появилась информация о том, что собой представляет эта ракета и каковы ее возможности. НАТО напряглось.

— ГАИ переходит на личности — Подмосковных водителей научили возить детей — Госавтоинспекция Московской области решила повысить безопасность без репрессивных мер. Они объясняли водителям, родителям и детям необходимость соблюдения правил. Судя по статистике, опыт удался.

— Кадиллак не продается — Названы машины, которые не покупают — Аналитики составили рейтинг самых непродаваемых машин на нашем рынке. Возглавил его тот самый Cadillac. На втором месте оказался Chrysler Pacifica. Да, эта марка еще продается в России. Но, к сожалению, не покупается. Третье место занял пикап Fiat Fullback.

— Кредиты исчезли — Суд арестовал имущество экс-банкиров — Столичный суд арестовал имущество на сумму 10,5 миллиарда рублей двух бенефициаров, контролировавших ЕвроситиБанк. Речь идет об имуществе бывшего председателя правления кредитной организации Оксаны Улановой и члена правления банка Дмитрия Бялого.

— Поступили некультурно — Задержан крупный чиновник министерства культуры — В четверг в Москве полиция задержала заместителя руководителя департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РФ Павла Мосолова. Его подозревают в особо крупном мошенничестве.

— Возвращать дурная примета — Минюст предлагает изменить систему взыскания долгов — Министерство юстиции РФ готовит проект больших поправок в законодательство, регулирующее взыскание долгов. По данным экспертов, обсуждаются достаточно радикальные изменения, некоторые даже назвали проект — перезагрузкой системы.

— Не надо толкать прокурора — Во Франции известного оппозиционного политика судят за неповиновение властям — В суде парижского пригорода Бобиньи начался процесс, который попал в центр внимания как местных СМИ, так и подавляющего большинства французов. На скамье подсудимых оказался один из самых видных политиков, глава оппозиционной левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.

— Грета приплыла — Зачем 16-летнюю шведскую школьницу сделали "экологической иконой" европейской молодежи — Эту "пиар-девочку" из Швеции, бросившую учебу в школе ради того, чтобы с горящими глазами озвучивать пугающие прогнозы в отношении климата и будущего человечества, знают во всем мире. Ее то презрительно называют "пророком в коротких штанишках", то иронично "апокалиптическим гуру".

— Не доросли — Киеву не нужен "нормандский формат" — В четверг главы МИД России и Германии обсудили перспективы урегулирования ситуации на Украине при условии, что Киев больше не поддерживает "предложения, рассмотренные на встрече внешнеполитических советников, лидеров стран "нормандского формата".

— Куда они катятся — Как укрощают электросамокатчиков в разных странах — Во Франции электросамокаты и их собратья по классу "личных моторизированных средств передвижения" (ЛМСП) — моноколеса, гироподы и ховерборды — стали настоящим кошмаром как для пешеходов, так и для водителей авто. С 2013 по 2018 год было зафиксировано более 1300 аварий с участием владельцев электросамокатов.

— Просто спросить — В поликлинике Калининграда появились талончики для желающих задать вопрос — Отдельную электронную очередь ввели в одной из калининградских поликлиник для тех, кто хочет только задать вопрос. На табло установленного в регистратуре терминала — пять традиционных опци, теперь к ним добавилась шестая — "Просто спросить".

— Ясли со скидкой — На Сахалине родителям компенсируют половину затрат по оплате частных детсадов — Сегодня дошкольные учреждения Сахалина посещают более 30 тысяч детей. Место в детсаду для ребенка от трех до семи лет можно получить свободно. Но в ясельные группы есть очередь. Частные организации — хорошая альтернатива государственным.

— Взятки с секретами — Глава избиркома Коми получила срок — В четверг был вынесен приговор бывшему председателю Избирательной комиссии Республики Коми Елене Шабаршиной. Ее признали виновной в коррупционном преступлении и дали шесть лет колонии.

— Путевка на завод — В Удмуртии выросло число промышленных туристов — За первое полугодие 2019 года предприятия Удмуртии посетили полторы тысячи промышленных туристов. Власти региона намерены это направление развивать — уже подана заявка на участие в федеральной целевой программе "Развитие туризма".

— Выборы после выборов — Первое заседание Мосгордумы длилось восемь часов — Депутаты Мосгордумы седьмого созыва, избранные на выборах 8 сентября, в четверг провели свое первое заседание. Оно растянулось на весь день и в общей сложности продлилось больше восьми часов. За это время у нового городского парламента появились председатель и два его заместителя, представитель в Совете Федерации, а также сформировались 16 комиссий.

— Отмэрили — Главы муниципальных администраций Крыма одновременно подали в отставку — Глава республики Сергей Аксенов предложил главам администраций городов и районов Крыма сложить полномочия. И те безоговорочно согласились. По словам Аксенова, вскоре избранные депутаты на местах примут решения о сроках проведения конкурсов на замещение должностей мэров.

— Бояться — значит рисковать — После пятидесяти лет надо каждый год обследоваться у колопроктолога — Есть деликатная сфера медицины, которая очень важна для каждого из нас, но о которой не принято говорить вслух. А молчать опасно, потому что колопроктология занимается самыми опасными заболеваниями человека, теми, которые связаны с работой нашего кишечного тракта.

— Почему знобит больниц — "Одноэтажная" медицина глазами потомственного врача — Этим летом Александр Анатольевич назначен и.о. главного врача Благовещенской городской клинической больницы, которая в последние годы регулярно содрогалась от противоречивых управленческих решений.

— Не откажут никому — Ранняя диагностика рака для всех желающих — В России, странах Европы, Бразилии и Южной Корее уже несколько лет проводится Неделя ранней диагностики рака головы и шеи. Сейчас в рамках этой "недели" онкологи Московского медицинского университета имени Сеченова проводят раннюю диагностику рака головы и шеи всем желающим.

— Свой угол ближе — Большинство россиян признались в неприязни к арендному жилью — Больше половины россиян (54 процента) назвали аренду жилья крайней мерой, когда нет возможности приобрести собственный угол. Только 23 процента считают аренду хорошей альтернативой покупке.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— На стадии котла — Единый фонд страхования от ЧС хотят создать за счёт граждан — В России предлагают создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций. Пополнять его планируется из средств граждан, которые решат застраховать свое жилье от ЧС. Собранные деньги будут направляться в регионы, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций.

— Не довели до монастыря — Что стоит за новым арестом чиновников Минкульт — Чиновники Минкультуры в очередной раз оказались фигурантами уголовного дела. 19 сентября в Москве были задержаны замдиректора департамента государственной охраны культурного наследия Павел Мосолов и экс-глава того же подразделения Владимир Цветнов. Оба подозреваются в особо крупном мошенничестве с госконтрактами.

— Ни дома, ни улицы — В армию призовут даже без прописки — Отсутствие в паспорте штампа регистрации или проживание не по месту прописки — больше не препятствие для призыва в армию. В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учётные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.

— "Три-четыре миллиона жителей Москвы исповедуют ислам" — Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин — о росте мусульманского населения страны и строительстве новых мечетей — Мусульманское население России стремительно растёт, причём во многом за счёт мигрантов. Сейчас в стране больше исповедующих ислам, чем в царские времена, а из 14 с лишним тысяч культовых сооружений для них осталось чуть более восьми тысяч.

— Мы из газа — Переговоры по украинскому транзиту перешли в активную фазу — Исход трёхсторонних переговоров по транзиту российского газа через Украину будет известен не раньше декабря — как раз накануне истечения срока действующего соглашения.

— Разделяй и здравствуй — Путин призвал ОПК выходить на новые рынки — Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) должен и дальше увеличивать долю производства гражданской продукции и смелее выходить на внутренний и внешний рынки. Об этом президент Владимир Путин заявил на II Всероссийском форуме оружейников в Ижевске.

— На своей волне — Deutsche Welle грозят закрытием за публикации о Кавказе — Представителям издания Deutsche Welle ("Немецкая волна") направили второе официальное приглашение на заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.

— Пытка одиночеством — Что происходит с Джулианом Ассанжем в тюрьме — Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, с апреля находящийся в британской тюрьме строгого режима Бэлмарш, заметно потерял в весе. Он не имеет доступа к библиотеке и другим видам досуга, доступного другим заключённым, а также лишён возможности готовиться к защите по делу о своей экстрадиции в США.

— Экономия по диагонали — В России дешевеют "умные" телевизоры — Телевизоры в России стали фактически единственной категорией электроники, средняя цена на которую снижается. В первом полугодии 2019-го средняя цена купленного в России ТВ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 4%, а по сравнению с январём–июнем первого посткризисного 2016-го — примерно на 12%.

— Диалоговый кодекс — Счётная палата выступила против переноса платежей в НК — Счётная палата (СП) выступила против планов Минфина перенести неналоговые платежи в Налоговый кодекс (НК). По мнению СП, характер этих сборов противоречит определению налогов, и в таком виде их включать в кодекс нельзя.

— И дать, и взять — Кредитование растёт за счёт малоимущих граждан — Семьи с доходами в 14 тыс. рублей на человека в конце прошлого года и начале этого существенно увеличили использование так называемого финансового рычага — это деньги, полученные не от трудовой деятельности, в основном кредиты.

— Денежное удовольствие — Минобороны развернуло сеть полевых банков — На манёврах "Центр-2019" впервые решено провести крупномасштабные учения полевых банков: мобильные платёжные пункты развёрнуты в шести областях страны. В них военнослужащие могут снять наличные в банкомате или совершить другую финансовую операцию — к примеру, оплатить кредит или оформить перевод.

— Распустили пояса: на нацпроекты добавят 500 млрд рублей — В ближайшие три года на мероприятия по социально-экономическому развитию страны направят 7 трлн рублей — Финансирование нацпроектов на 2020–2022 годы хотят увеличить на 500 млрд рублей. Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на заседании правительства, сообщил, что в течение трех лет на эти мероприятия потратят 7 трлн рублей.

РБК daily

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— Счетная палата установила ущербность помощи инвалидам — Институт медико-социальной экспертизы (МСЭ) в России работает недостаточно эффективно, поскольку недостаточно продуман, а нормативно-правовая база содержит значительное число пробелов.

— Владимира Соловьева и Нюту Федермессер отправят в резерв — Участники программы развития кадрового резерва РАНХиГС и администрации президента ("школы губернаторов") с 25 по 28 сентября приедут в подмосковный Солнечногорск для прохождения нового модуля обучения "Региональное развитие и публичные коммуникации".

— Хакеров взяли за лабораторную работу — Находящийся в спецблоке СИЗО "Матросская Тишина" хакер Дмитрий Попелыш, которого вместе с братом-близнецом Евгением следственный департамент МВД обвинил в хищении денег со счетов Сбербанка и ВТБ, направил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину жалобу на искажение материалов уголовного дела с целью незаконно осудить его и брата.

— Расходы казны не поспевают за доходами — Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020–2022 годы с сохранением профицита на протяжении всей трехлетки. "По основным вопросам бюджета решение принято с обязательством доработать в течение десяти дней", — уточнили в пресс-службе правительства.

— Между новыми санкциями и старым сдерживанием — Сенаторы и конгрессмены начали обсуждение итоговой версии военного бюджета США, разные варианты которого содержат новые санкции против России и новые расходы на модернизацию ядерного арсенала Америки.

— Непредметные переговоры — На встрече в Брюсселе российская делегация предложила Киеву контрактовать мощности его трубопроводов "по европейским законам", то есть разыгрывать на аукционах. План "Б" — продление соглашения на транзит газа на короткий срок.

— Тест на кредитное родство — Российские банки начали оценивать заемщиков, опираясь на данные из кредитных историй их родственников. Такую методику разработало бюро кредитных историй "Эквифакс", которое аккумулирует информацию о кредитах в розничных банках (около 60% рынка, по оценке самого БКИ), кроме Сбербанка.

— Eurasia Mining получила прибавку от "Суммы" — Алексей Чураков, экс-менеджер "Суммы" Зиявудина Магомедова, стал акционером и консультантом по стратегии Eurasia Mining, добывающей платину на Урале. Он вложил в компанию до $10 млн и ведет переговоры о привлечении инвесторов.

— Политическая подмена налогового обмена — Федеральная налоговая служба (ФНС) обновит перечень стран, с которыми Россия осуществляет автоматический обмен финансовой информацией в рамках многостороннего соглашения под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Из подготовленного ФНС перечня исчезли Великобритания, а также ее отдельные административные единицы.

— Зарядка по памяти — На неделе "умного" транспорта EcoMotion Week, которая проходила в июне 2019 года в Тель-Авиве, стартап StoreDot продемонстрировал, как электроскутер полностью заряжается всего за пять минут (обычно на это уходят часы).