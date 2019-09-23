МОСКВА, 23 сен /ПРАЙМ/. Плавучая база загорелась в Тихом океане в 40 километрах от острова Итуруп (Сахалинская область), капитан судна запросил эвакуацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В 40 километрах к югу от острова Итуруп загорелась плавбаза. По предварительной информации, экипаж справился с огнем, однако капитан запросил эвакуацию", — сказал собеседник агентства.

По его словам, из 400 человек на расположенные поблизости суда перевезли более 100 человек. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Как уточнил РИА Новости представитель экстренны служб региона, возгорание возникло в консервном цехе плавбазы "Петр Житников", порт приписки — Владивосток.