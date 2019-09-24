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КОММЕРСАНТ

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— Не любые дороги дороги — Транспортные госсубсидии распределят по-новому — Правительство изменило правила распределения одной из самых популярных мер господдержки среди промышленников — компенсации транспортных затрат при экспорте.

— Россия согласилась на парижский климат — РФ присоединилась к новому глобальному договору о сокращении выбросов парниковых газов — 23 сентября, на фоне проходящего в Нью-Йорке климатического саммита ООН, Россия объявила о присоединении к Парижскому климатическому соглашению 2015 года.

— Cook замкнулся — Ликвидация туроператора отразится на российском рынке — Уход с рынка старейшего в мире туроператора Thomas Cook, основанного в Британии, может привести к потере трети клиентов российских партнеров компании — "Интуриста" и "Библио-Глобуса".

— Гонки по шасси — "Ямал" жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке — Авиакомпания "Ямал" столкнулась со сложностями в эксплуатации самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ) в аэропорту Нового Уренгоя (находится в концессии у "Аэропортов регионов"). В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.

— Прогноз стабильный, но малообещающий — АКРА присвоило суверенный рейтинг Российской Федерации — Рейтинговое агентство АКРА, присвоив Российской Федерации рейтинг по международной шкале, завершило создание конструкции рейтингов — теперь они в принципе сопоставимы с оценками международной "тройки", а рейтингованные АКРА обязательства по международной и национальной шкалам связаны.

— Старение давит на инфляцию — Она снижается, но становится менее управляемой — Постепенное старение населения ведет к снижению темпов инфляции, а суммарный спрос становится менее эластичным по отношению к изменению процентных ставок, следует из исследования, опубликованного МВФ.

— Рост импорта угрожает курсу рубля — Мониторинг внешней торговли — Банк России и независимые эксперты зафиксировали увеличение стоимости импорта с учетом сезонности, при том, что вплоть до июня 2019 года аналитики, напротив, говорили об его снижении.

— Рунету ставят блокировщик иностранных инвестиций — Госдума хочет защитить информационные ресурсы от влияния извне — Депутаты фракции "Единая Россия" настроены одобрить инициативу своего коллеги Антона Горелкина, предложившего ограничить 20% долю иностранного капитала в интернет-ресурсах, значимых для информационной инфраструктуры РФ.

— Осужденным по "делу 27 июля" грозят новые сроки — Защита Кирилла Жукова и Евгения Коваленко опасается их преследования по статье 212 УК РФ — Кириллу Жукову и Евгению Коваленко, осужденным за "применение насилия в отношении представителя власти" (ч. 1 ст. 318 УК РФ) в ходе несанкционированных акций в Москве, могут грозить новые суды. Об этом "Ъ" рассказали адвокаты господ Жукова и Коваленко, приговоренных ранее к трем и трем с половиной годам лишения свободы соответственно.

— Элла Памфилова просит помощь зала — Глава ЦИКа вновь пробует собрать научно-экспертный совет — Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в очередной раз попробует собрать научно-экспертный совет (НЭС) при ЦИКе.

— Круг причастных к убийству Михаила Круга замкнулся — Исполнитель преступления убит, его убийца приговорен к пожизненному сроку — Следственный комитет прекратил уголовное дело об убийстве известного певца Михаила Круга.

— Рынком ценных бумаг манипулировали быстро и часто — Бывшего специалиста по фондовым операциям будут судить за аферу на бирже — Как стало известно "Ъ", до суда дошло одно из немногих уголовных дел, возбужденных по факту криминальных манипуляций на рынке ценных бумаг.

— Экс-главу Инвестбанка признали предпринимателем — Ольга Боргардт переведена из СИЗО под домашний арест — Как стало известно "Ъ", едва ли не впервые апелляционная инстанция Мосгорсуда применила введенную менее месяца назад норму закона, резко ужесточившую требования к арестам по делам, связанным с предпринимательской деятельностью.

— С бывшего замминистра взыскивают 12 млрд рублей — Суд привлек Алексея Бажанова к ответственности по долгам "Маслопродукта" — Воронежский арбитраж со второй попытки удовлетворил иск группы "Благо" Аркадия Фосмана о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего замминистра сельского хозяйства РФ Алексея Бажанова в рамках дела о банкротстве ГК "Маслопродукт".

— Лосиный Остров не хочет становиться "Сказочным лесом" — Руководство нацпарка жалуется на начавшуюся застройку на границах природной территории — Национальный парк "Лосиный Остров" снова оказался в центре скандала: граждане и руководство природоохранной территории жалуются на начавшиеся в буферной зоне особо охраняемой природной территории (ООПТ) строительные работы и намерены обратиться в суд на петербургского застройщика Seven Suns Development.

— Абитуриентов утягивает к знаниям — Молодежь уезжает из большинства российских регионов в поисках лучшего образования — Для большинства регионов РФ характерен отрицательный прирост абитуриентов. К таким выводам пришли исследователи института образования Высшей школы экономики (ВШЭ).

— Есть кого еще менять и менять — В Киеве хотят уже в октябре согласовать с Москвой списки удерживаемых лиц — Офис президента Украины готовится к новому обмену удерживаемыми лицами с Россией. В Киеве ожидают, что списки людей, подлежащих обмену, будут согласованы уже в октябре.

— Об отце и сыне и в том же духе — Дональд Трамп рассказал, о чем говорил с Владимиром Зеленским — "Украинский фактор" с каждым днем становится все более значимым элементом внутренней политики США.

— Для Косово и Сербии ищут новых посредников — Пока переговоры продолжатся без участия России — Замороженные уже почти год переговоры о нормализации отношений между Сербией и Косово должны быть возобновлены после внеочередных косовских выборов в начале октября.

— Мошенников отправили в правительство — ЦБ намерен усилить меры противодействия хищениям — В ЦБ намерены вынести проблему социальной инженерии на обсуждение правительства с перспективой законодательно ввести блокировку банковских карт дропперов – владельцев счетов, используемых при выводе средств.

— Шахтам подбирают ликвидатора — В администрации президента вспомнили о специальном госфонде — Как выяснил "Ъ", перешедший на работу в администрацию президента бывший замминистра энергетики Кирилл Молодцов пытается реанимировать идею создания ликвидационных фондов для недропользователей.

— "Морспасслужба" спасет плотину — Она получит контракт на реконструкцию "Белоомута" — ФГБУ "Канал имени Москвы" все-таки нашло исполнителя контракта на реконструкцию гидроузла "Белоомут" на Оке на 0,5 млрд рублей, им станет ФГБУ "Морспасслужба", подведомственное Росморречфлоту.

— Кредиторы обойдутся без реестра — Взыскание долгов предлагают разделить по виду – деятельности — Участники рынка выступили против идеи Минюста включить все организации, взыскивающие долги граждан, в госреестр Федеральной службой судебных приставов (ФССП).

— Евро просел на статистике — Курс вернулся к значениям двухмесячной давности — Курс евро на Московской бирже 23 сентября обновил двухмесячный минимум, снизившись до отметки 70,12 руб./€.

— ЖКХ войдет в систему ЦБ — "Почта России" готовится к переходу на СБП — ЦБ совместно с "Почтой России" готовится запустить пилотный проект по оплате коммунальных услуг через Государственную информационную систему (ГИС) ЖКХ при помощи системы быстрых платежей (СБП).

— Qiwi продает "Совесть" — Основатели группы хотят выйти из бизнеса — Сооснователи группы Qiwi пытаются продать свои акции.

— YouDrive поделится выручкой — Сервис предлагает вложиться в свой автопарк частным инвесторам — Каршеринговый сервис YouDrive нашел новый способ увеличить автопарк: компания предлагает вложиться в него частным инвесторам.

— Зерно не взошло в Азовском море — Судовладельцы грозятся покинуть рынок из-за низкой стоимости фрахта — Падение стоимости фрахта на перевозку зерна в портах Азовского моря до $17 за тонну, что сравнимо с себестоимостью рейсов, вынуждает судовладельцев сокращать работу в этих водах.

— "Мотовилихинские заводы" загрузят залпом — Группа заключила крупный контракт на РСЗО "Торнадо-С" — Как выяснил "Ъ", ЗАО СКБ, в котором после банкротства "Мотовилихинских заводов" сосредоточилось оборонное производство, получило первый крупный военный заказ.

— Для 5G раздвинут спутники — Минкомсвязь выбрала приоритетный диапазон для нового стандарта — В итоговую версию концепции развития в России связи 5G в качестве приоритетного все же попал диапазон частот 3,4–3,8 ГГц, на использование которого надеются операторы связи.

— "Закон Яровой" не потребовал сертификации — Суд поддержал ФСБ и Роскомнадзор в споре с интернет-провайдером — Суд признал обоснованным требование Роскомнадзора и ФСБ к операторам связи устанавливать оборудование, не прошедшее сертификацию, но необходимое для реализации "закона Яровой".

— "Тинькофф" ходит вокруг "Тверская плаза" — Группа ищет новый офис — AFI Development Льва Леваева не зря размораживала офисные проекты: она может заключить крупнейшую на рынке сделку с группой "Тинькофф".

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Для Госдумы арендуют Дом союзов за 777 млн рублей — Но заседать там нижняя палата пока не будет — В 2020–2021 годах бюджет будет тратить на аренду Дома союзов для Госдумы по 32 млн рублей в месяц.

— Лоукостеры Ryanair, EasyJet и Wizzair готовы летать из "Пулково" в 33 страны — Для этого в аэропорту Санкт-Петербурга должен быть введен режим "открытого неба" — Крупнейшие европейские лоукостеры Ryanair, easyJet и Wizzair готовы летать из "Пулково" напрямую в 33 страны, если для аэропорта Санкт-Петербурга будет введен режим "открытого неба".

— Александр Шестун пожаловался в Конституционный суд на недопуск к выборам — Право быть избранным не должно зависеть от разрешения следователя, настаивает экс-глава Серпуховского района — Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, арестованный по подозрению в превышении должностных полномочий, пожаловался в Конституционный суд на нормы УПК и закона о содержании под стражей, не позволившие ему поучаствовать в выборах, сообщила его супруга Юлия Шестун.

— Новые власти Украины оказались втянуты в президентскую кампанию в США — Президент Трамп признал, что разговаривал с Зеленским о своем главном конкуренте — Президент США Дональд Трамп в воскресенье вечером признал, что имя фаворита предвыборной гонки от демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена, упоминалось в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Facebook побудил центробанки активнее заняться цифровыми валютами — Они даже могут стать альтернативой доллару — Facebook летом объявил о планах создать собственную криптовалюту Libra.

— Трасса из Москвы в Казань может быть полностью завершена только в 2027 году — Но такое решение еще должен согласовать Дмитрий Медведев — Власти собираются втрое сократить план строительства платной скоростной трассы из Москвы в Казань до конца 2024 года

— . Что будет с российским бизнесом Thomas Cook — Старейший в мире туроператор прекратил работу — О прекращении деятельности Thomas Cook сообщила в понедельник, 23 сентября. Все поездки и рейсы туроператора отменены, все точки продаж путевок закрыты, сказано в его заявлении.

— Группа "Тинькофф" ищет новый офис — Компания хочет собрать под одной крышей все подразделения — Головная структура финансовой Группы "Тинькофф" – TCS Group Holding продолжает искать офис под штаб-квартиру.

— "Дочка" Сбербанка требует от компании Дмитрия Мазурова еще 28,5 млрд рублей — Общая сумма исков превысила 56 млрд рублей — Сбербанк, а также его дочерняя структура ООО "СБК" 19 и 20 сентября подали пять исков на общую сумму 56,7 млрд руб. к швейцарскому трейдеру нефтепродуктов New Stream Trading, который принадлежит бывшему совладельцу Антипинского НПЗ Дмитрию Мазурову.

— Власти хотят провести реформу электронной подписи в два этапа — Но бизнес это по-прежнему не устраивает — В Госдуме в понедельник прошли слушания давно ожидающегося законопроекта об электронной подписи.

— En+ призвала биржу металлов поменять правила для борьбы с глобальным потеплением — Компания предложила производителям алюминия раскрывать данные о выбросах углерода — Председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер призвал Лондонскую биржу металлов раскрывать данные производителей алюминия о выбросах углерода.

— Больше всего страхуют смартфоны Apple и Samsung — Неожиданно велика доля страхования недорогих и не слишком популярных устройств ZTE — На владельцев устройств производства Apple и Samsung приходится более половины всех страховок смартфонов и планшетов, говорится в отчете страховой компании "Сбербанк страхование".

— Застройщики изобретают нестандартные предложения для состоятельных покупателей — Самое дорогое жилье в городе можно описать как "свой большой дом в самом центре" — По оценке аналитиков Kalinka Group, в Москве сейчас 48 новостроек элитного уровня.

— Средняя ставка аренды элитного жилья в Москве превысила 300 000 рублей в месяц — На рынке заключаются договоры с суммами до 1,5 млн руб. в месяц – столько готовы платить россияне — За пять лет рынок съемного элитного жилья в Москве значительно изменился.

— Контроль доступа, свежий воздух и чистая вода — Какие системы умного дома обязательны в люксовых проектах — По данным Kalinka Group, сейчас в Москве интеллектуальные системы в том или ином формате внедряют в проекты около 80% застройщиков элитного жилья и 100% девелоперов в сегменте deluxe.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Каждый выбирает по себе — Глава ЦИК Элла Памфилова — о диалоге власти и общества — Глава ЦИК Элла Памфилова на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказала, как действия чиновников и правоохранителей влияют на доверие к выборам, и какие избирательные процедуры следует изменить в ближайшем будущем.

— Казна войдет в ритм — Владимир Путин обсудил с Дмитрием Медведевым параметры бюджета — Национальные цели должны получать ритмичное финансирование, для чего нужно снять бюрократические барьеры. Об этом заявил президент на встрече с премьер-министром. Владимир Путин и Дмитрий Медведев обсудили параметры бюджета на 2020 год и на период 2021 и 2022 годов.

— Большой диалог — Вячеслав Володин выступит на совещании спикеров парламентов стран Евразии — В столице Казахстана сегодня пройдет четвертое Совещание спикеров парламентов стран Евразии. В этом году интерес к мероприятию существенно возрос, в том числе со стороны стран Европы.

— По долгу службы – Повышен статус судебных приставов — С 1 января будущего года Федеральная служба судебных приставов становится полноценной силовой структурой.

— Пристегните ремни безопасности — Утверждены новые требования к организации детских автобусных перевозок — Кабинет министров установил новые требования к организации детских перевозок автобусами: как непосредственно к организаторам, так и к сопровождающим лицам и перевозчикам.

— Расходная часть бюджета – Минфин запланировал сокращение гражданских госслужащих — Минфин объявил, что запланировал на следующий год масштабную реформу госслужбы с сокращением числа гражданских чиновников и повышением зарплаты оставшимся.

— Без оглядки на нефть — Сможет ли рост расходов федерального бюджета разогнать экономический рост — Правительство не позднее чем через неделю внесет проект федерального бюджета в Госдуму.

— Кука съели долги — Старейший в мире туроператор объявил о своем банкротстве — Старейшая в мире туристическая фирма "Томас Кук" (Thomas Cook) объявила о банкротстве, что затрагивает интересы сотен тысяч туристов, в настоящее время отдыхающих по всему земному шару.

— От 80 и выше — Роструд назвал регионы с самыми высокими зарплатами — Роструд проанализировал данные общероссийской базы вакансий "Работа в России" и выявил регионы, где больше всего вакансий с высокими заработными платами. В "заветный" список попали Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Москва, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург, сообщил журналистам замглавы Роструда Денис Васильев.

— Осмотрят на лету – Российские военные инспектируют с воздуха объекты в США — Российские военные проводят в период с 22 по 30 сентября над территорией Соединенных Штатов Америки наблюдательный полет. Его цель — убедиться, что американские военные не нарушают никаких договоренностей и не проводят непредусмотренных учений.

— Водитель, я вас знаю — В Москве агрегаторов такси обязали передавать данные о водителях в городские информационные системы — Столичное правительство обязало агрегаторов такси передавать информацию о водителях этого транспорта в информационные системы Москвы. Это должно повысить качество обслуживания пассажиров и уровень их безопасности.

— Америка не догоняет — РФ сильно опередила США, создав гиперзвуковые ракеты — Россия и Китай сильно опередили США в сфере гиперзвуковых вооружений, и сегодня американские системы противоракетной обороны (ПРО) не способны отразить атаку подобными ракетами. К такому выводу пришли американские эксперты в аналитическом материале для издания The National Interest.

— Шашечки наголо — За что закрыт десяток таксопарков — Арбитражный суд столицы запретил 10 таксомоторным компаниям перевозить пассажиров. Решения были вынесены после того, как Московская административная дорожная инспекция выявила многочисленные нарушения, рассказали "РГ" в пресс-службе МАДИ.

— Рэкет, грабеж и две пули — Следователи закончили дело 17-летней давности и выяснили мотив убийства певца Михаила Круга — Вчера Следственный комитет обнародовал мотивы и подробности убийствапевца Михаила Воробьева, больше известного под псевдонимом Михаил Круг. Известного исполнителя "Владимирского централа" убил член банды "Тверские волки".

— Особая камера – Воров в законе в тюрьмах будут держать отдельно — В Госдуму внесен пакет законопроектов, предписывающих в казенных домах отделять криминальных авторитетов от основной массы заключенных.

— Мигом — в шестое поколение — Концепция истребителя будущего уже в разработке — Официально подтверждено, что работы над самолетами следующих поколений ведутся активно — это будут и новые бомбардировщики, и новые истребители, и новые перехватчики.

— Оптимизм. Правда, сдержанный — Глава СВР рассказал о динамике отношений России и Украины — Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин считает, что в отношениях Москвы и Киева прослеживаются небольшие признаки улучшения, однако многое будет в дальнейшем зависеть от украинских властей

— Кто виноват и как летать?— Сто причин крушения Boeing 737 MAX — Власти Индонезии составили перечень вероятных причин, которые могли привести к катастрофе Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air в октябре 2018 года. Тогда погибли 189 человек.

— Аз и ядерный мир — Семьдесят лет назад на полигоне под Семипалатинском провели первое испытание ядерного оружия. Тридцать лет назад здесь же произошел последний атомный взрыв — Тогда, осенью 1989 года, благодаря усилиям народного антиядерного движения "Невада-Семипалатинск" испытания самого смертоносного и разрушительного оружия на территории Казахстана были прекращены. Причем СССР стал первым звеном в "цепной реакции", которая затем затронула и другие государства, входившие в "ядерный клуб". Мораторию последовали США, Англия, Франция, Китай.

— Похитил и не выпускал – Педофил получил 20 лет строгого режима — Симоновский районный суд Москвы назначил 20 лет лишения свободы жителю столицы Эдуарду Никитину. Он признан виновным в сожительстве с девятилетним мальчиком.

— Протон дает надежду – Центр медицинской радиологии принял первых пациентов — Восемь человек прошли отбор по медицинским критериям для прохождения протонной терапии по протоколам клинической апробации, утвержденным Минздравом России. Лечить их будут в новейшем Центре медицинской радиологии, недавно открывшемся в Ульяновской области.

— Брекзит в личном формате — Что думает о будущем Альбиона и соглашении с Евросоюзом человек с британской улицы — Европейские эксперты все чаще заявляют: власти Британии изначально понимали, что осуществить брекзит в заявленном ими формате невозможно.

— Мятежный капитан — Во Франции задержали полицейского, примкнувшего к "желтым жилетам" — Во время очередной акции "желтых жилетов" в Париже наряду с 158 манифестантами задержали капитана французской полиции.

— Трамп на страже — Как Украина может стать разменной монетой в предвыборной кампании в США — Скандал вокруг телефонного разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского стремительно набирает обороты с подачи Демократической партии США и симпатизирующей ей либеральной прессы. Глава спецкомитета по разведке в Палате представителей Адам Шифф не исключил инициирования импичмента, если будет доказано, что Трамп умышленно блокировал военную помощь Киеву и в обмен требовал от Зеленского расследовать украинскую деятельность сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена.

— Секретарь на 10 лет — Во Франции экс-премьерам сократят привилегии — Для бывших премьер-министров Франции декрет, опубликованный в правительственном органе "Журналь офисьель", стал в некотором роде холодным душем.

— Помогите материально — Странам ЕС предложили механизм распределения мигрантов — Новая миграционная политика Евросоюза будет "эластичной", а мигрантов будут распределять по странам еще до их высадки на сушу. Об этом в понедельник говорили главы МВД стран ЕС.

— Поспешили со сроками — Саудовской Аравии требуются месяцы для полного восстановления заводов — Саудовской нефтяной компании Saudi Aramco понадобятся месяцы для вывода на прежний уровень мощности объектов, подвергшихся атаке беспилотников, ответственность за которую взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах".

— Не только для взрослых — С советских фильмов смогут снимать возрастные ограничения — Правительство России одобрило законопроект, призванный сделать доступнее для детей и подростков шедевры кино и литературы.

— Предупредить и обесточить — Верховный суд разъяснил, при каких условиях энергетики имеют право отключить свет у должника — Как правильно и по закону сообщить должнику о том, что ему отказано в коммунальной услуге? Вот такой необычный спор вынужден был разрешать Верховный суд РФ.

— Авария без следов — Суд постановил, что не всякое столкновение автомобилей следует считать ДТП — Само по себе столкновение двух автомобилей — еще не дорожно-транспортное происшествие.

— Работы с ошибками – Росреестр попросил проверить документы — Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии обратилась к собственникам домов, дач и квартир с необычной просьбой — проверять сведения в документах при постановке на кадастровый учет и регистрации прав на недвижимость.

— Подъемные айболиту – Самарских сельских ветеринаров поддержат рублем — В Самарской области начинающие ветеринары, которые поедут работать в глубинку на станции по борьбе с болезнями животных, получат дополнительные выплаты из бюджета — "подъемные" и ежемесячную прибавку к зарплате.

— Снимает и показывает — В Пермском крае начинают работать социальные кинозалы — По задумке организаторов в ближайшие год-два в регионе должны заработать около сотни новых кинозалов в тех населенных пунктах, где кинотеатров не было никогда, а если и были, то еще во времена передвижных кинобудок.

— Вернули свет — "РГ" помогла костромским дачникам подключить электричество к садовым домикам — Дачники из костромского садоводческого товарищества "Радуга" празднуют победу: в сентябре на дорожках сада появились долгожданные электроэнергетики. Они подключили к электросети дачные домики, которые несколько лет стояли без света.

— Звонок наугад – Банк заплатит 110 тысяч рублей за настойчивость — В Петербурге Фрунзенский районный суд оштрафовал на 110 тысяч рублей коммерческий банк, сотрудники которого настойчиво звонили даже не своему должнику, а его знакомому. За месяц к мужчине поступило 94 звонка из кредитной организации.

— Пошли на огонь — В Смоленской области подростки спасли от пожара деревню — Большую беду предотвратили маленькие жители смоленской деревни Ерыши. Заметив дым, они сообщили о беде взрослым, и те вызвали спасателей.

— "Этого Диму мы полюбили сразу" — В Красноярске открыли памятник Дмитрию Хворостовскому — ронзовый монумент установили возле Красноярского института искусств, в котором училась легенда мировой оперы. Это место выбрали родители и вдова артиста.

— Кликнуть ЕГЭ — Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе – О том, как меняется единый госэкзамен, корреспондент "РГ" беседует с руководителем Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксаной Решетниковой.

— Пройдите в кассу — Самые дорогие репетиторы по программированию, математике и английскому языку — Почти 41 млрд рублей в год тратят родители на дополнительные занятия детей по математике. По английскому языку — около 34 млрд.

— Войти в айти — Открываются бесплатные "IT-кубы" — Кодить на "Питоне"? Создавать свои мобильные приложения и игры? Использовать нейросети для "прокачки" компьютерного зрения? Всему этому школьники смогут научиться в центрах "IT-куб", которые создаются в рамках нацпроекта "Образование".

— Спасательный щит — Вузы России и Японии создадут робота защитника от радиации — Вузы России и Японии создадут робота-защитника от радиации — Ученые-медики МГУ им. М.В. Ломоносова вместе с японскими коллегами создают переносной роботизированный медицинский модуль для эвакуации пострадавших при радиационном облучении.

— Новая жизнь у станка — Предпенсионеры начали заново осваивать профессии и компьютерные технологии — Из 75 тысяч предпенсионеров, желающих повысить свою квалификацию или получить новую профессию, каждый третий сможет пройти обучение уже в этом году. Работать по мировым стандартам научит Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

— Мода на винтаж — Рынок ресейла растет за счет аксессуаров — К 2023 году продажи премиальных товаров, бывших в употреблении, вырастут более чем в два раза, показало международное исследование BCG and Altagamma.

— Зачем адвокату наручники — Гасан Мирзоев: Защитникам нужен закон, который защищал бы их самих — кабинете президента Гильдии российских адвокатов Гасана Мирзоева висит панно, на котором запечатлено известное изречение: "Закон суров, но он закон".

— Спецназ при любой погоде – Офицеров научат качественно воевать на суше, в воде, в воздухе и даже в огне — В Вооруженных силах России стартовала тестовая программа дополнительной подготовки офицеров по их действиям в различных ситуациях.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Пост обетованный — Нетаньяху придётся поделиться властью с Ганцем — бъединённый арабский список (ОАС) — третья крупнейшая партия в кнессете по итогам парламентских выборов в Израиле — посвятит новый срок полномочий пересмотру политики "Ликуда" на палестинском направлении.

— Бюджет и порядок — Президент поручил премьеру избавиться от финансовой бюрократии — При исполнении бюджета следует снять излишние бюрократические барьеры для получателей госсредств. Такое поручение президент Владимир Путин дал главе кабинета министров Дмитрию Медведеву на встрече в Кремле.

— Генералы ассамблеи — Какие мировые проблемы ждут решения на ГА ООН — Нью-Йорке 24 сентября стартует одно из интереснейших мировых событий — так называемые общие прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которые слетелись представители почти двух сотен стран. Среди центральных тем — невзирая на нелюбовь к ней хозяина площадки Дональда Трампа — окажется проблема изменения климата.

— Неспокойно в британском королевстве — Как в стране готовятся к Brexit — Развод" Соединённого Королевства с Евросоюзом выходит на финишную прямую: 31 октября участие страны в интеграции должно уйти в прошлое. По крайней мере на это рассчитывают в британском правительстве во главе с Борисом Джонсоном.

— Из них вышел долг — Размер заимствований регионов впервые за пять лет опустился ниже 2 трлн — Хорошая конъюнктура, бюджетная дисциплина и меры Минфина позволили регионам отступить за критически важную отметку в 2 трлн рублей госдолга.

— Истина в Крыму — Сбербанк через "дочку" вложил 4 млрд в винный парк — Крупные российские компании и банки по-прежнему опасаются открытых инвестиций в Крым из-за возможных санкций. Однако они вкладываются в развитие полуострова через свои малоизвестные дочерние структуры.

— Виртуальные лица — Подключиться к сотовой связи можно будет по фото и голосу — России начали работу над созданием удалённой идентификации сотовых абонентов — по лицу и голосу. Приходить с паспортом за сим-картой в офис оператора не придётся. Новинку прорабатывает "Ростелеком" — оператор единой биометрической системы.

— Дело и время — 8% россиян готовы открыть бизнес в течение трёх лет — Каждый четвёртый житель России мечтает начать своё дело лет через десять. На горизонте трёх лет — 8%. Это следует из опроса Аналитического центра НАФИ. "Превратить простые желания в решительные действия" — задача МЭР, сказал "Известиям" глава ведомства Максим Орешкин.

— Конец конторы Кука — Как разорился старейший туроператор в мире — Один из крупнейших туристических операторов в мире — компания Thomas Cook объявила о своей финансовой несостоятельности.

— Соседи по неволе — Рецидивистов и впервые осуждённых разместят рядом — Осуждённых впервые и рецидивистов с положительными характеристиками будут содержать в одних колониях-поселениях. Такие поправки Минюст предложил внести в Уголовно-исполнительный кодекс.

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РБК daily

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