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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Ракеты средней и меньшей мирности — Как стало известно "Ъ", президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе направил в столицы нескольких десятков стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Ранее Россия предлагала НАТО пойти на такие договоренности, но альянс заинтересованности не проявил. Ознакомившийся с документом собеседник "Ъ" в одной из стран, куда ушло послание, пояснил: НАТО не рассматривает предложение Москвы всерьез, поскольку считает, что Россия такие ракеты на своей территории уже развернула. Между тем из письма президента Путина следует: Москва готова доказать свою правоту при помощи верификационных мер.

— Бьют не по паспорту, а по визе — В отношениях между Россией и США 24 сентября разразился новый скандал. Американское посольство не выдало визы десяти членам официальной российской делегации, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Хотя в посольстве США назвали произошедшее "частным случаем", реакция Москвы была предельной жесткой. В Кремле обвинили Вашингтон в нарушении международных обязательств, а в Госдуме вообще выступили за перенос штаб-квартиры ООН из США.

— Остановка в Москве накаляется — Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) за год резко нарастила объем штрафов с водителей за стоянку под запрещающими знаками и на газонах. В то же время столичная ГИБДД, напротив, стала гораздо реже накладывать санкции на нарушителей парковки на тротуарах, стоянках и остановках. В МАДИ не раскрыли "Ъ" объем собранных с граждан средств, однако сообщили, что число оштрафованных выросло с начала года более чем на треть — почти до 1 млн человек. В столичном департаменте транспорта объясняют возросшую эффективность работы в том числе активностью пользователей приложения "Помощник Москвы".

— Нет ничего более постоянного, чем мобильное — Мобильные электростанции (МГТЭС), которые сейчас находятся в Крыму для подстраховки энергосистемы, могут получить бессрочный статус вынужденной генерации. Это значит, что платить за них будут потребители. Обычно этот механизм используют для поддержки старых мощностей, необходимых для надежности энергосистемы, но МГТЭС хотят получить вынужденный тариф для поддержания мобильного резерва на случаи аварий. Пока правительство одобрило МГТЭС этот статус на 2020 год, что обойдется потребителям в 1,6 млрд руб.

— Треть кроссовок — левые — Оборот контрафактных кроссовок — популярной обуви у россиян — достиг 77 млрд руб. Таким образом, подсчитали в Brandmonitor, каждая третья проданная в России пара — подделка. При этом 43% покупателей приобретали фейковую продукцию по незнанию. Впрочем, четверть россиян намеренно носят нелегальные кроссовки: большей частью это молодые люди, у которых нет средств на покупку оригинального товара.

— У аудиторов свой интернационал — "Московская декларация" международной ассоциации аудиторских органов ИНТОСАИ в конце недели должна представить план относительно быстрого сближения стандартов аудита госпрограмм в мире. На конгрессе ИНТОСАИ в Москве обсуждаются две темы: цифровизация госуправления в аспекте контрольных возможностей и создание общих подходов к госаудиту достижения стратегических целей. Глобализация в этой области выглядит довольно быстрой, роль России в ней может быть сопоставима с итогами реализации стратегии, уже опробованной РФ в налоговой сфере.

— Стабильность вместо ускорения — Ускорения экономики во втором полугодии 2019 года ждать не приходится. Хотя Минэкономики оценивает годовые темпы роста ВВП в январе—августе в 1,1%, в департаменте исследований и прогнозирования Банка России отмечают: "без возможного дополнительного импульса от ускорения расходования бюджетных средств" показатель по году будет ниже. Отталкиваясь от параметров бюджета на 2019–2022 годы, в ING заключают: в 2019 году экономика действительно вырастет не более чем на 1%. Между тем, по оценкам ЦБ, внутриквартальный рост ВВП в 2019 году, с учетом сезонности, близок к нулю.

— Саммит малых климатических дел — В Нью-Йорке во вторник завершился климатический саммит ООН. Новых серьезных обещаний снижения выбросов парниковых газов на нем дано не было, однако многие страны и компании объявили об обновлении планов развития возобновляемой энергетики, об инвестициях в зеленую экономику и климатические фонды ООН. Из результатов саммита следует, что климатическая повестка по-прежнему значится среди приоритетов международной политики, но переход к конкретным действиям все еще остается весьма сложным делом.

— Валентину Горбунову ищут выход — Депутаты от оппозиции в Мосгордуме, которых в новом созыве почти втрое больше, чем в прежнем, не отказываются от идеи добиться отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Об этом "Ъ" сообщили лидеры трех оппозиционных фракций в столичном парламенте. По словам электорального юриста Романа Смирнова, отправить в отставку главу избиркома субъекта РФ довольно сложно: для этого необходимо документально подтвержденные нарушения или же решение суда. Более доступный вариант — добиться от Валентина Горбунова добровольного сложения полномочий, срок которых истекает в 2021 году. Источник "Ъ" в Центризбиркоме сообщил, что принципиальное решение по уходу Валентина Горбунова уже есть, однако каким способом это будет сделано, пока не ясно.

— Моральный облик строителей парламентаризма — "Единая Россия" намерена ввести рейтинг для своих региональных депутатов, рассказал "Ъ" источник в руководстве партии. Составляться он будет на основе опроса среди самих партийцев, а итоговая оценка может повлиять на решение партии о том, может ли депутат баллотироваться на следующие выборы. Эксперты считают, что партия таким образом готовится к думским выборам 2021 года.

— Выборы готовят к перезагрузке — Центризбирком к парламентским выборам 2021 года переведет государственную автоматизированную систему "Выборы" на новую операционную систему и оборудование отечественного производителя, сообщил "Ъ" начальник управления инновационных технологий в избирательном процессе ЦИКа Георгий Грицай. Центризбирком терпит много DDOS-атак, "надо сделать ГАС "Выборы" неуязвимой для внешнего вмешательства", подтвердила намерения комиссии глава ЦИКа Элла Памфилова. Заказ на соответствующие работы ЦИК разместит в начале 2020 года. В качестве исполнителя рассматривается "Ростех".

— Нацпарки уступят место поселениям — Совет федерации вернулся к идее разработки механизма изменения границ природоохранных территорий: сенаторы хотят разрешить исключать земли населенных пунктов из состава национальных парков. Соответствующие поправки разосланы в регионы для сбора замечаний. В Совфеде объясняют, что сейчас на природоохранных территориях допускаются "значительные ограничения прав и законных интересов граждан", которые препятствуют экономическому развитию и создают социальную напряженность. Опрошенные "Ъ" эксперты опасаются, что механизмом захотят воспользоваться влиятельные лоббисты.

— Экс-владельца Нота-банка следствие не отпустило в колонию — Тверской суд столицы санкционировал арест на два месяца экс-совладельца Нота-банка Вадима Ерохина. Он обвиняется в том, что вместе со своим братом Дмитрием, также бывшим акционером и председателем совета директоров кредитного учреждения, организовал хищение средств банка на сумму 25 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Дмитрий Ерохин в рамках этого дела был отправлен в СИЗО ранее. Отметим, что финансисты недавно уже получили внушительные сроки за хищение у вкладчиков Нота-банка более 2 млрд руб., но теперь им придется остаться в СИЗО.

— ФСБ берет по полной программе — Как стало известно "Ъ", Лефортовский райсуд Москвы едва ли не впервые в истории российского судопроизводства наложил арест на компьютерную программу. Сделано это было по ходатайству следователей ФСБ в рамках громкого уголовного дела бывшего заместителя председателя Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского, которому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-чиновник, в свое время являвшийся одним из создателей различных компьютерных систем как для ФСС, так и других ведомств — налоговиков и правительства Москвы, свою вину категорически отрицает.

— России не выдали растратчика из "Свидетелей Иеговы" (запрещенная в России экстремистская организация) — Польские власти отказались выдать России бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева. На родине он обвиняется в хищении из лопнувшего кредитного учреждения 600 млн руб. в составе организованной преступной группы. Основанием для отказа в экстрадиции стал религиозный фактор: господин Алексеев является членом запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы".

— Свидетель действовал подкупающе-подслушивающе — Как стало известно "Ъ", в Преображенском райсуде Москвы был допрошен гендиректор ООО "Трейд плюс" Андрей Шекеров, который, представляясь чужой фамилией, на деньги ФСБ пытался приобрести здание в Новороссийске у бывшего зампреда Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) по развитию Петра Касерина и заместителя начальника управления имущественного комплекса общества Расула Битиева. Обоих теперь судят по обвинению в коммерческом подкупе.

— Аварии на переездах вписывают в Уголовный кодекс — Проезд автомобиля на запрещающий сигнал семафора на железнодорожном переезде и его последующее столкновение с поездом следует считать видом уголовного преступления. С предложением карать такое нарушение по ст. 264 УК РФ выступили в руководстве ОАО РЖД, объяснив это заботой о безопасности пассажиров. По этой статье УК наказывают за ДТП с жертвами, сроками от двух до пятнадцати лет лишения свободы. В Госдуме считают инициативу избыточной, говоря, что по этой логике отдельно наказывать можно и за ДТП "на выезде из двора".

— Архивы открываются без справки о реабилитации — В Санкт-Петербурге суд обязал МВД ознакомить племянника репрессированного в 1937 году с его архивным уголовным делом. Это первое судебное решение, вынесенное после того, как Верховный суд РФ признал летом этого года незаконным отказ ведомства в предоставлении доступа к делам репрессированных во время Большого террора, но не реабилитированных граждан. Адвокаты отмечают, что к ним поступают обращения от других россиян, желающих ознакомиться с делами своих родственников, ставших жертвами репрессий.

— Иранский кризис переехал в Нью-Йорк — Главной темой недели высокого уровня на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке становится эскалация иранского кризиса. Обратившийся во вторник к мировому сообществу президент США Дональд Трамп и его иранский коллега Хасан Роухани, речь которого намечена на на среду, представляют два противоположных подхода. Отвергая обвинения в дестабилизации ситуации в мире и атаке на саудовские нефтяные объекты, президент Роухани выдвигает альтернативный проект обеспечения безопасности в Персидском заливе. При этом сохраняется интрига вокруг вопроса о том, произойдет ли общение двух главных оппонентов — лидеров США и Ирана. Сообщив об отсутствии у него планов встречаться с Хасаном Роухани, Дональд Трамп добавил, что "ничего никогда нельзя исключать".

— "Роснефти" не дает покоя хлор — "Роснефть" вновь пожаловалась в Минэнерго на то, что "Транснефть" поставляет на российские НПЗ компании нефть с содержанием хлорорганики выше 1 ppm. По мнению главы компании Игоря Сечина, это может привести к выходу НПЗ из строя и "аварийной остановке установок по выпуску бензина и керосина". В "Транснефти" указывают, что до недавнего времени ГОСТ допускал содержание хлорорганики до 10 ppm и российские заводы рассчитаны на такие стандарты. Эксперты же уверены, что сейчас репутации РФ как поставщика нефти в большей степени грозят именно публичные споры участников рынка.

— BlaBlaCar подбросит Busfor — Карпулинговый сервис BlaBlaCar приобретает российский агрегатор автобусных билетов Busfor, ранее оценивавшийся в $70 млн. Сделка, скорее всего, приведет к созданию доминирующего игрока на российском рынке автобусных перевозок, полагают эксперты. Это должно ускорить его цифровизацию и нарастить долю онлайн-продаж билетов, которая пока не превышает 10%.

— Граждан отодвинут от микрофинансов — ЦБ подготовил для микрофинансистов очередные ужесточения. На этот раз регулятор планирует существенно ограничить вложения граждан в микрофинансовые компании (МФК) — покупать их облигации и размещать вклады смогут только квалифицированные инвесторы. Для этого гражданам потребуется иметь объем вложений в ценные бумаги не менее 10 млн руб. Участники рынка указывают, что это может привести практически к полному прекращению финансирования МФО со стороны физлиц. Впрочем, правозащитники видят в нововведениях единственный шанс защиты граждан от потери таких инвестиций.

— Управляющие объединяются — Одна из старейших российских управляющих компаний — УК "Уралсиб" — сменит собственника. ФГ БКС покупает ее у ФК "Уралсиб". УК оценивается в 1–1,5 млрд руб. Компания интересна за счет большого числа исторических клиентов, их сохранение и будет основной задачей нового собственника, считают участники рынка.

— Ставки отпускают в минус — Банк России рассмотрит просьбу банков о создании возможности привлекать средства клиентов под отрицательную процентную ставку. Действующее законодательство не позволяет этого делать, но банки уже устанавливают отрицательную доходность по счетам в евро с помощью введения комиссий, превышающих процентную ставку.

— В "Алтайвагон" подсел портовый миноритарий — Центр развития портовой инфраструктуры (ЦРПИ), известный в основном своими инвестициями в проекты портов Лавна и Суходол, купил 25% "Алтайвагона", ранее полностью подконтрольного холдингу СДС. "Алтайвагон" с низкой долговой нагрузкой и наличием контрактов на ближайшие годы — хороший актив, отмечают аналитики. Но сомневаются, что заводу удастся легко внедрить на сеть свою инновационную тележку и получить тарифные преференции, хотя интеллектуальная собственность на нее принадлежит ОАО РЖД.

— С дебетовых карт снимают комиссии — В Госдуму внесен законопроект, согласно которому банкам будет запрещено брать комиссию за снятие денег в "чужом" банкомате с дебетовых карт и за переводы денег с них на карту другого банка. Атаки на комиссии за снятие денег в банкомате предпринимаются не первый год. Но возможный запрет на комиссии за перевод с карты на карту может серьезно помешать развитию создаваемой Банком России системы быстрых платежей.

— ВТБ прозвонит абонентов — Виртуальный мобильный оператор ВТБ запустится в Москве в тестовом режиме с 25 сентября и предложит бесплатную связь пользователям "Мультикарты" этого банка. Аналогичные проекты Сбербанка и Тинькофф-банка пока в совокупности заняли лишь около 4,5% рынка виртуального мобильного оператора (mobile virtual network operator, MVNO). Появление нового игрока вряд ли существенно изменит расстановку сил, считают эксперты.

— У "Русагро" вытекает молоко — Крупный российский агрохолдинг "Русагро" экс-сенатора Вадима Мошковича может столкнуться с трудностями при управлении молочными заводами, доставшимися от ГК "Алев". Арбитражный суд аннулировал сделку по продаже доли бывшего совладельца "Алев" Камиля Заппарова, после чего новый собственник ликвидировал компанию, а "Русагро" арендовала ее предприятия. Теперь договоры аренды тоже могут быть оспорены.

— "Профессор Пуф" раскрыл личность — Совладелец девелоперской группы "Самолет" Игорь Евтушевский стал собственником 49% долей в компаниях, связанных с сетью пекарен "Профессор Пуф", в том числе одноименного кейтеринга. Ранее в доставку еды инвестировала и группа ПИК Сергея Гордеева. Вложения в кейтеринг могут быть удачными: этот сегмент ежегодно растет на 30%, а его цифровизация приведет к росту доходов.

— Rambler посостязается с пиратами — Rambler Group договорилась с ирландским спортивным вещателем Setanta Sports, работающим на рынке Украины и СНГ, о совместной борьбе с пиратством. Из-за нелегальных трансляций Rambler может терять около 50% потенциальной выручки от показа в России английской премьер-лиги (АПЛ). Одновременно интернет-компания сама столкнулась с претензиями со стороны владельца прав на показ в России чемпионата Италии по футболу — компании "Телеспорт".

— "В России люди более серьезно относятся к вопросам регулирования интернета" — Viber, по данным измерений Mediascope, остается вторым по популярности после WhatsApp мессенджером в России с аудиторией мобильного приложения около 34 млн человек в месяц. Почему компания считает этот рынок более важным для себя, чем англоязычный, и какие данные сможет раскрыть по запросу спецслужб, "Ъ" рассказал CEO Viber Джамел Агауа.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— "Роснефть" может привлечь Sabic для развития своего индийского НПЗ — "Роснефть" в составе консорциума инвестировала в Индии и владеет там мощностями по переработке 20 млн т нефти в год. И партнеры этого консорциума планируют увеличивать переработку", – рассказывал в начале сентября в интервью "Ведомостям" министр нефти, газа и металлургии Индии Дхармендра Прадхан. "Ведомости" выяснили, о чем он говорил: "Роснефть" и крупнейший производитель нефтепродуктов в Саудовской Аравии Sabic могут в середине октября подписать меморандум о развитии индийского актива "Роснефти" и ее партнеров – нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy. Меморандум о взаимопонимании может быть подписан во время визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию, рассказали "Ведомостям" два человека, знакомых с повесткой российской делегации, и подтвердил человек, близкий к одной из компаний, которые собираются подписать меморандум.

— Конституционный суд изучит претензии верующих к Земельному кодексу — На 8 октября суд назначил заседание по жалобе жительницы Ростовской области и прихожанки Церкви христиан – адвентистов седьмого дня Ольги Гламоздиновой, оспаривающей нормы Земельного кодекса, на основании которых ее оштрафовали на 10 000 руб. Являясь собственником дома, расположенного на земле для ведения личного подсобного хозяйства, Гламоздинова предоставила местной религиозной организации комнату для проведения богослужений, а свой адрес – в качестве юридического адреса для внесения его в ЕГРЮЛ. Религиозная организация небольшая и не имеет своей недвижимости, отмечается в жалобе (есть у "Ведомостей"). Однако региональное управление Росреестра по Ростовской области расценило такие действия как нецелевое использование земельного участка и оштрафовало хозяйку, а Багаевский райсуд Ростовской области подтвердил эти выводы.

— Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов — В ходе новой волны губернаторских отставок возможна замена 11 руководителей, говорится в подготовленном компанией "Минченко консалтинг" очередном рейтинге политической устойчивости губернаторов. Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты. Наиболее вероятный претендент из этой категории – глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, "устойчивость которого значительно пошатнулась после дела Арашуковых", отмечается в рейтинге.

— ЦБ отчитался о двукратном падении обналичивания денег через банки — В первом полугодии 2019 г. операции с признаками обналичивания денег в банковском секторе сократились в 2,1 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 48 млрд руб., сообщил Центробанк.

— Низкие темпы роста экономики и угроза новых санкций мешают развитию России — Уже введенные санкции и угроза появления новых продолжают создавать риски для роста экономики, предупредил во вторник старший директор аналитической группы по суверенным рейтингам Fitch Эрик Ариспе. При этом текущее замедление темпов роста ВВП, а также иностранных инвестиций в Россию уже негативно влияет на рейтинг страны.

— Компания сенатора Канокова может купить Центральный и Усачевский рынки — "Синдика" обсуждает с Gremm Group Михаила Горяинова покупку у нее Центрального и Усачевского рынков и торгового дома "Перовский" в Новогирееве, рассказали "Ведомостям" партнер одной из сторон сделки и топ-менеджер компании, претендовавшей на часть активов. Президент "Синдики" Олег Эскиндаров подтвердил, что покупка "Перовского" рассматривается, но подробностей не сообщил, сославшись на договор о конфиденциальности, а сделку с рынками комментировать не стал.

— "Телеспорт груп" хочет взыскать рекордную для рунета сумму с Championat.com — "Телеспорт груп" подала в Мосгорсуд иск к Rambler Group и хочет взыскать с сайта Championat.com (входит в Rambler Group) 235 млн руб. за 47 случаев нарушения авторских прав при трансляции чемпионата Италии по футболу, сообщил "Ведомостям" представитель Мосгорсуда. Это самый крупный иск в России по антипиратскому законодательству в интернете.

— Что показала новая экспертиза дела Baring Vostok — Стоимость акций люксембургской компании IFTG – ключевой вопрос резонансного дела Baring Vostok, по которому арестовано шесть человек, включая основателя инвестфонда Майкла Калви. Банк "Восточный", на тот момент подконтрольный Baring Vostok, принял этот пакет в качестве отступного по кредиту на 2,5 млрд руб., выданному Первому коллекторскому бюро, также принадлежащему фонду. Миноритарный (4,82%) акционер "Восточного" Шерзод Юсупов счел замену неравноценной и обратился в ФСБ. Следствие оценило справедливую стоимость пакета в 600 000 руб., и Следственный комитет (СКР) возбудил дело о мошенничестве. Калви оценивал акции в 3 млрд руб. и предлагал установить истину, продав акции. В итоге следствие заказало новую экспертизу. Она оценила спорный пакет в $4,4 млн, или 260 млн руб., рассказал "Ведомостям" человек, близкий к "Восточному", и подтвердил человек, знающий выводы экспертизы.

— "Фосагро" обновила дивидендную политику — Базой для расчета дивидендов "Фосагро" теперь станет свободный денежный поток, их размер будет зависеть от долговой нагрузки, сообщила компания во вторник, 24 сентября. На дивиденды планируется направлять более 75% свободного денежного потока, если чистый долг/EBITDA меньше 1,5, 75% – если находится в диапазоне 1–1,5, и менее 50% в случае превышения 1,5.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Вклад "Забытый" — При 1,9 триллиона рублей страхового возмещения с 2005 по 2018 год около 9,3 миллиарда рублей оказалось не востребованы гражданами. Такие данные сообщили в АСВ. Почему некоторые россияне не приходят за своими деньгами — в материале "РГ".

— Видеоблогеры — кто они?— В Москве на "Винзаводе" открылась выставка "История русского видеоблогинга". "РГ" выяснила, кто такие видеоблогеры и какие направления видеоблогинга бывают, а также станет ли это профессией или заменой обычному телевидению.

— Улица не рассудит — Составлять "черные списки" судей — это неправильно, демонстрировать такое отношение к правосудию нельзя. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя соответствующую инициативу.

— Устав и капитал — После реорганизации в акционерное общество "Почта России" должна превратиться в самодостаточное предприятие с сохранением своей социальной функции. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он ожидает, что "Почта" будет играть более значительную роль на рынке информационных услуг.

— По требованию граждан — Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий ее бойцов представляться по требованию граждан. В документе прописано, что росгвардейцам придется называть свое звание и фамилию, а также показывать служебное удостоверение.

— Дом для дольщика — Центробанк должен следить за ситуацией, связанной с переходом застройщиков на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов, заявил Владимир Путин. Он также отметил, что региональным властям необходимо подключаться к вопросу кредитования застройщиков.

— Играть по правилам — Парламентарии Евразии собрались в столице Казахстана, чтобы обменяться законодательным опытом и обсудить вклад в обеспечение безопасного и стабильного развития. Главный залог успешной интеграции, отметил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, работа над решением проблем на принципах равноправия.

— Пострадавших от ЧС освободят от налога — В Госдуме рассмотрели законопроекты об освобождении от НДФЛ пострадавших в ЧС, ограничении продажи алкоголя в кафе и барах и усилении ответственности за добычу краснокнижных животных. Подробнее о законопроектах — в материале "РГ".

— Сеть готовят к "пилоту" — Пилотный проект по тестированию оборудования для обеспечения устойчивой работы российского сегмента интернета пройдет на базе одного региона и завершится в середине октября. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

— Евро сбился с курса — Экономика локомотива Евросоюза — Германии — очевидно замедляется, что в недалеком будущем грозит проблемами всей остальной Европе. Ситуация через несколько лет может перерасти в полноценный кризис.

— О чем молчит рыба — Россиян взволновала новость, что цены на красную рыбу и икру резко поползли вверх из-за снижения объемов улова на Дальнем Востоке. Так ли это и с чем может быть связано, разбиралась "Российская газета".

— Обойдемся без суда — Страховые медицинские организации в период с 2020 по 2024 годы откроют в регионах представительства по защите прав пациентов, застрахованных в системе ОМС. Об этом говорится в законопроекте, подготовленном Минздравом РФ.

— Праздник отменяется — Десятки тысяч туристов оккупировали аэропорты по всему миру в ожидании возвращения домой. Их рейсы от одного из старейших туроператоров в мире — британского Thomas Cook — были отменены. Кто виноват в случившемся — читайте в материале "РГ".

— Взносы без возврата — Кампания ошибочно уплатила в Пенсионный фонд больше 2,5 миллиона рублей страховых взносов. Суды установили, что возврат денег невозможен. Конституционный суд вынесет решение по этому делу в течение ближайших дней.

— Тепленькая пошла — В Центральной России постепенно начинают включать отопление. В Москве, Брянске, Казани процесс уже пошел. Но в некоторых регионах пока еще только ждут тепла. Так, в Екатеринбурге пришлось закрыть гимназию до запуска отопления.

— Без руля виноватые — В ГД предложили лишать прав велосипедистов и пользователей электрических средств передвижения за нарушения ПДД. Если же водительских прав нет, нарушитель должен нести административную ответственность.

— Кожа, в которой я живу — В состоянии кожи кроется одна из самых острых проблем современной ревматологии и дерматологии, тогда как вирусную инфекцию легче предотвратить, чем вылечить. Об этом и многом другом в интервью "РГ" рассказал ведущий ревматолог страны академик РАН Евгений Насонов.

— Требуется печать — Продажа и покупка недвижимости по праву считаются самыми серьезными операциями для каждого человека. Росреестр разъяснил, какие сделки с недвижимостью следует оформлять у нотариуса.

— Не уследили и потеряли — Больше всего детей и подростков пропадает в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях. Об этом сообщили на оперативном совещании Следственного комитета РФ, которое провел его председатель Александр Бастрыкин.

— Бомбы под бочкой — Террористы в Сирии уже несколько месяцев безуспешно пытаются атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов. Генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, какие дроны используют боевики.

— Тяжелая отрава — На тенденцию изменения отечественного наркорынка в сторону преобладания синтетических наркотиков, обратил внимание глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Об этом свидетельствует не только правоохранительная, но и медицинская статистика.

— Безвиз по-американски — США оставили без виз Константина Косачева, Леонида Слуцкого, а также сотрудников МИД РФ, направлявшихся в составе российской делегации на Генассамблею ООН в Нью-Йорк. Американская сторона заявила, что невыдача виз имеет технические причины.

— Не выучили азбуки — Встреча глав государств "нормандского формата" вновь под угрозой. Помощник президента Украины по международным делам заявил, что "особый статус ЛДНР не является предметом переговоров ни в Минске, ни в нормандском формате", что противоречит Минским соглашениям.

— Разъедутся по кругу — В Зеленограде построили первый турбокольцевой перекресток. Предполагается, что он разгрузит движение, обеспечит его бесперебойность, а также будет одним из самых безопасных. Его главная цель — снизить число совершаемых водителем перестроений.

— Человек без фактора — О человеческом факторе мы слышим постоянно, как только происходит серьезная авария на производстве. Проблема стоит остро. Среди прочего ее пытаются решить с помощью очков дополненной реальности. Разработать российский вариант таких очков взялись молодые нижегородские ученые.

— Как он провел этим летом — Россияне назвали свои любимые виды отдыха. На первом месте оказались походы, рыбалка и охота, на втором — дача, а на третьем — познавательный отдых. ВЦИОМ выяснил, как и где жители страны отдохнули этим летом.

— Отправление с первого пути — Во вторник по Крымскому мосту проехали дизель-вагон с руководителями стройки века и журналистами. Прессе впервые показали готовящуюся к вводу в эксплуатацию железнодорожную часть сооружения из окна поезда.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Чат расплаты – "Ростелеком" планирует запустить аналог SWIFT для платежей бизнеса, альтернативный уже существующему решению ЦБ. Для этого госкомпания намерена создать совместное предприятие с одним из провайдеров услуги обмена финансовыми сообщениями между банками и корпорациями — компанией "Казначейские системы" — и интегрировать в её бизнес свои телеком-технологии, рассказали "Известиям" несколько источников и подтвердил гендиректор организации Александр Гришин. Таким образом, в России появится ещё одна "подушка безопасности" на случай отключения от SWIFT.

— Проигрыш в лотерею — В Госдуме допустили запрет проведения американской лотереи грин-карт в России. Этот шаг может быть ответом на недопуск части российской делегации на Генассамблею ООН, заявили "Известиям" в международном комитете нижней палаты парламента. Несмотря на разгорающийся дипломатический скандал, президент США Дональд Трамп в своей речи с трибуны ООН решил избежать упоминания РФ. Вместо этого он сосредоточился на торговой войне с Китаем, иранской ядерной сделке и Венесуэле. Опрошенные "Известиями" эксперты уверены: глава Белого дома намеренно не говорил о Москве, не желая раздражать избирателей напоминанием о выборных скандалах.

— Из штата вон — До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились "Известия". Планы компаний по увольнениям снизились, но совершенно отказаться от этой меры они пока не могут, замечают эксперты. Более того, реальные масштабы увольнений значительнее статистических, ведь зачастую организации расторгают отношения по соглашению сторон или вынуждают сотрудников написать заявление об уходе по собственному желанию. По информации Росстата, наибольшие риски потерять работу у тех, кто занят на обрабатывающих производствах, госслужбе и в сфере образования.

— Под незалежный камень — Москва раскритиковала Киев за отказ от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Как заявил "Известиям" постоянный представитель РФ при организации Иван Солтановский, украинские депутаты не готовы отстаивать позицию в честной полемике и потому "отказываются представлять своих избирателей на международной площадке". Дипломат рассказал, что Россия возвращается к полноформатной работе в ПАСЕ, и при этом не исключил, что некоторые делегации вновь попытаются оказать на неё санкционное давление. Однако, как пояснил "Известиям" член Совета Федерации (СФ) Алексей Пушков, вероятность возрождения рестрикций сегодня ничтожно мала — их отменили только в июне, и вводить ограничения три месяца спустя просто нелогично.

— Не за счёт — Из 95 уполномоченных банков лишь 39 проявили интерес к финансиро¬ванию застройщиков по эскроу-счетам. Об этом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина проинформиро¬вала президента России Владимира Путина. Он попросил главу регулято¬ра внимательно наблюдать за пере¬ходом на новую схему в этой отрасли и при необходимости оказать поддерж¬ку бизнесу. Сами банки заверили, что активно работают в рамках проектно¬го финансирования. Уход от долевого строительства снизит количество мо¬шеннических схем на рынке, но может негативно отразиться на темпах ввода жилья, считают опрошенные "Извести¬ями" эксперты.

— Первые пошли — Российские журналисты впервые проехали по железнодорожной части Крымского моста. Полностью запу¬стить движение поездов планируется уже в декабре этого года, сообщил жур¬налистам глава компании — генподряд¬чика строительства "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг.

— Арена чемпионов — Новые атаки Всемирного антидопинго¬вого агентства (WADA) на российский спорт не помешали Санкт-Петербургу по¬лучить право проведения финала Лиги чемпионов в 2021 году. Решение исполко-ма УЕФА — свидетельство объективного отношения международных футбольных организаций к РФ, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

— Кот идентификации — Минсельхоз попросят ускорить раз¬работку закона о ветеринарной безопасности и правил идентификации домашних питомцев. Эти документы призваны регламентировать обязатель¬ный учёт животных, включая кошек и со¬бак. С этим вопросом на парламентском часе в Госдуме 25 сентября к министру сельского хозяйства Дмитрию Патру¬шеву обратятся представители фракции "Единой России". Как заявил "Известиям" первый зампред комитета ГД по аграр¬ным вопросам Владимир Плотников, ко¬митет готов подключиться к разработке документов, которые должны были по¬явиться ещё несколько лет назад. В ми-нистерстве "Известиям" сообщили, что законопроект уже разработан и в октя¬бре его планируется внести на рассмо¬трение правительства.

— "На полюсе я получил закалку на всю жизнь" — Освоение Арктики возможно только в условиях широкого международ¬ного сотрудничества, а запасов полез¬ных ископаемых региона хватит, чтобы обеспечить жизнь будущих поколений россиян. Об этом в интервью "Извести¬ям" сообщил спецпредставитель прези¬дента РФ, первый вице-президент Рус¬ского географического общества (РГО) Артур Чилингаров. 25 сентября знаме¬нитый полярник, Герой Советского Со¬юза и Герой России отмечает 80-летие. За многие годы экспедиций он пережил огромное количество экстремальных си¬туаций. Во время беседы Артур Чилин¬гаров вспомнил о том, как проваливал¬ся под лёд, горел в самолёте и вслепую поднимался со дна океана на Северном полюсе.

— Северное влияние: самые высокие пенсии получают на Чукотке — Чукотский автономный округ возглавил рейтинг субъектов РФ с наибольшим размером пенсий. Это следует из данных ПФР по итогам первого полугодия, с которыми ознакомились "Известия". Самые высокие размеры выплат традиционно приходятся на северные регионы страны, где пенсии назначаются с учетом повышающих коэффициентов, пояснили в фонде.

— С видом на канал — Банк России запустит по федераль¬ным телеканалам рекламную кампа¬нию о противостоянии хищениям с бан¬ковских карт с помощью социальной инженерии. Такие планы были анонси-рованы на встрече консультативного со¬вета при ЦБ, состоявшейся 20 сентября, рассказали "Известиям" два участника заседания. Замглавы ФАС Андрей Каше¬варов заявил, что антимонопольный ор¬ган поддерживает инициативу регулято¬ра. Программой просвещения о рисках мошенничества, стартовавшей этой вес¬ной, предусмотрены разные форматы информирования граждан, в том чис¬ле через федеральные СМИ, уточни¬ли в ЦБ. Источник "Известий" расска¬зал, что рекламой планируется охватить до 100 млн человек.

РБК daily

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— Губернаторов оценили на год вперед — Губернатор Иркутской области Сергей Левченко стал аутсайдером в подготовленном политологами коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" рейтинге политической устойчивости глав регионов, у которых истекают полномочия в 2020 году. Его политическую устойчивость эксперты оценили в 4 балла. Также низкие баллы по этому показателю у главы Еврейской автономной области Александра Левинталя (6 баллов) и губернатора Архангельской области Игоря Орлова (7 баллов).

— И их осталось 10 — В Нью-Йорке во вторник, 24 сентября, стартовала так называемая неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, в ходе которой с трибуны всемирной организации выступают главы государств и правительств. Открылась неделя традиционно — выступлением генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, за которым последовали выступления президента Бразилии Жаира Болсонаро и президента США Дональда Трампа. Россию на неделе высокого уровня сейчас представляет министр иностранных дел Сергей Лавров, выступление которого ожидается в пятницу, 27 сентября.

— Благоустройство по-семейному — В 2019 году в Москве благоустраивают 4,5 тыс. из 40 тыс. дворов. За эти работы отвечают районные управы и районные государственные бюджетные учреждения (ГБУ) "Жилищник". В 2019 году они заключили контракты на 26 млрд руб. на ремонт асфальта во дворах и межквартальных проездах, замену спортивных площадок, высадку деревьев и благоустройство парков.

— Борис Джонсон злоупотребил монархией — Во вторник, 24 сентября, Верховный суд Соединенного Королевства постановил, что действия премьер-министра страны Бориса Джонсона, приведшие к приостановке работы парламента, были незаконными. В поддержку вердикта выступили все 11 судей. Глава правительства без веских причин запретил депутатам выполнять их ключевые конституционные обязанности — принимать законы и надзирать за исполнительной властью, следует из решения Верховного суда. Это означает, что Джонсон фактически злоупотребил своими полномочиями.

— Кредитная прибавка к пенсии — Российские банки заметно нарастили размер потребкредитов, которые выдаются клиентам старше 60 лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). В январе—августе 2019 года средняя сумма потребительской ссуды в России увеличилась до 180,4 тыс. руб., что на 12,7% больше, чем за тот же период годом ранее. Однако в категории кредитов для граждан от 60 до 65 лет рост суммы составил 21,7% (до 136,3 тыс.руб.). Размер ссуд для клиентов старше 65 лет подскочил на 19,8% (до 99,7 тыс. руб.).

— Физлица лидируют в наличном первенстве — Объем сомнительных операций в банковском секторе снижается, а объем операций с признаками обналичивания денежных средств в первом полугодии 2019 года сократился сразу в 2,1 раза, свидетельствуют данные ЦБ.

— Invest AG покидает "Самолет" на высоте — Инвестиционная компания Invest AG вышла из капитала девелоперской группы "Самолет", рассказал РБК гендиректор и совладелец группы Игорь Евтушевский. Invest AG, которая принадлежит акционерам Evraz Александру Абрамову и Александру Фролову, с 2016 года владела 5% "Самолета". Евтушевский отметил, что он не может комментировать причины решения инвесткомпании. "В любом случае для них это была удачная инвестиция, они вышли в плюсе", — уточнил он. В Invest AG отказались от комментариев.

— Американцы хотят работать в ФБР, а не в Facebook — Конкуренция между компаниями за лучших сотрудников растет: в некоторых сферах вакансий больше, чем соискателей. О том, как победить в борьбе за таланты, рассказал глобальный вице-президент по стратегии компании Universum Ричард Мосли.