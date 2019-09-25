Казахстан разместит евробонды на 1,15 млрд евро
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Казахстан разместит два транша еврооблигаций совокупным объемом 1,15 миллиарда евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Объем транша бумаг на 7 лет составит 500 миллионов евро, транша на 15 лет — 650 миллионов евро. Доходность — 0,6% и 1,5% годовых соответственно.
Первоначально эмитент ориентировал инвесторов по доходности на премию к среднерыночным свопам в рамках 7-летнего транша около 130 базисных пунктов и около 185 базисных пунктов для 15-летнего транша. В ходе сбора заявок ориентир был снижен до 110 и 160 базисных пунктов соответственно.
По последним данным, спрос на бумаги превысил 2,8 миллиарда евро.
Казахстан 23-24 сентября проводил во Франкфурте и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в евро.
Организаторами выступают Citi, Societe Generale, UBS и казахстанская First Heartland Securities (FHS).
https://1prime.ru/News/20190925/830353372.html