МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Казахстан разместит два транша еврооблигаций совокупным объемом 1,15 миллиарда евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Объем транша бумаг на 7 лет составит 500 миллионов евро, транша на 15 лет — 650 миллионов евро. Доходность — 0,6% и 1,5% годовых соответственно.

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов по доходности на премию к среднерыночным свопам в рамках 7-летнего транша около 130 базисных пунктов и около 185 базисных пунктов для 15-летнего транша. В ходе сбора заявок ориентир был снижен до 110 и 160 базисных пунктов соответственно.

По последним данным, спрос на бумаги превысил 2,8 миллиарда евро.

Казахстан 23-24 сентября проводил во Франкфурте и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в евро.

Организаторами выступают Citi, Societe Generale, UBS и казахстанская First Heartland Securities (FHS).