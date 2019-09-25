МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Более 1,466 триллиона рублей заложено в проект бюджета на 2020 год на госпрограмму "Социальная поддержка граждан", следует из приложения к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, в 2020 году на программу могут потратить 1,466 триллиона рублей, в 2021 году — 1,512 триллиона рублей, в 2022 году — 1,548 триллиона рублей.

Сюда, в частности, входят меры поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалидам, пособия лицам, ходатайствующим о признании их беженцами на территории РФ, денежные компенсации реабилитированным и другие.