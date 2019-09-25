МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Более 600 миллиардов рублей составит объем финансирования государственной программы "Развитие образования" в 2020-2022 годах, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.

Согласно документу, в 2020 году на программу планируется выделить свыше 209 миллиардов рублей, в 2021 году — более 215 миллиардов рублей, в 2022 году — более 168 миллиардов рублей.

В том числе на подпрограмму "Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального образования" выделят более 36 миллиардов рублей в 2020 году, более 36,6 миллиарда рублей в 2021 году, более 37 миллиардов рублей в 2022 году.