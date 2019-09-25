МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Объём поддержки мероприятий программы "Развитие музейного дела" может составить более 40 миллиардов рублей на 2020 год, следует из проекта федерального бюджета на следующий год, который опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, в 2020 году на программу планируется выделить свыше 40 миллиардов рублей.

Кроме того, в планах выделить в 2021 году 36,9 миллиарда рублей на поддержку музейной сферы, а в 2022 году — более 26 миллиардов рублей.