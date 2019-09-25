МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Более 840 миллиардов рублей планируется выделить в 2020 году на реализацию государственной программы "Развитие здравоохранения", следует из подготовленного Минфином РФ проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.

В проекте говорится, что на государственную программу Российской Федерации "Развитие здравоохранения" в 2020 году планируется выделить 841,9 миллиарда рублей.

На федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" планируется потратить около 14,5 миллиарда рублей, уточняется в проекте.

На борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями в следующем году предполагается выделить 13,2 миллиарда рублей, еще 4,5 миллиарда потратят на развитие системы оказания паллиативной помощи, отмечается в документе.