МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Деятельность Роструда может обойтись бюджету РФ более чем в 300 миллиардов рублей за три года, следует из приложения к проекту закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, в 2020 году министерству выделят 102,792 миллиарда рублей, в 2021-м — 104,272 миллиарда, в 2022-м — 106,188 миллиарда.

В частности, на переобучение и повышении квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет ведомство может получить в 2020 году 1,884 миллиарда рублей, а на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для лиц предпенсионного возраста — 3,398 миллиарда, следует из проекта.