НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен /ПРАЙМ/. Международный форум цифровых технологий Digital Summit в четверг откроется в Нижнем Новгороде.

Как сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области, мероприятие откроет губернатор Глеб Никитин. Форум будет проходить на территории Нижегородской ярмарки 26-27 сентября. В нем примут участие представители IT-компаний, вузов, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Планируется обсудить вопросы, связанные с реализацией национального проекта "Цифровая экономика".

"В первый день в пленарной дискуссии "Национальный проект "Цифровая экономика" как фактор переоценки региональных стратегий" планируется обсуждение хода реализации региональных стратегий развития цифровой индустрии и обмен лучшими региональными практиками", — отмечается в сообщении.

Во время форума на ярмарке будет работать центр высоких технологий, где представлены разработки нижегородских компаний.