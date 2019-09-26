УФА, 26 сен /ПРАЙМ/. Весь мир сможет посмотреть онлайн-трансляцию V Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, который пройдет в башкирской столице с 26 по 27 сентября, сообщила пресс-служба форума.

"События форума будут доступны не только его участникам: наблюдать за работой секций сможет каждый — со всех площадок будут вестись трансляции в режиме онлайн, доступные на сайте sco-brics.ru",- говорится в сообщении пресс-службы форума.

В рамках мероприятия делегаты стран обсудят вопросы развития и поддержки малого и среднего бизнеса, сотрудничества без барьеров, развития туризма, молодежного предпринимательства, цифровых технологий. Участники секций рассмотрят основные ошибки предпринимателей, механизмы привлечения инвестиций, пути решения проблем, затрудняющих ведение бизнеса, познакомятся с наиболее успешными проектами российских и зарубежных предприятий малого и среднего бизнеса.

"Центральным событием бизнес-форума стран ШОС и БРИКС станет пленарное заседание с участием руководителей федеральных и региональных органов власти, экспертов и участников иностранных делегаций. На выставке форума будут различные бизнес-продукты, в том числе услуги для малого бизнеса в таких сферах, как финансы, страхование и консалтинг", — сообщает пресс-служба.

Организаторы отмечают, что укрепить деловые связи гостям форума поможет специальная площадка для делегаций и отдельных участников, где у предпринимателей будет возможность найти партнеров, провести переговоры и заключить договоры.

Первый такой форум состоялся в 2015 году в Уфе в рамках VII Саммита БРИКС и проходившего одновременно с ним саммита Шанхайской организации сотрудничества. По данным организаторов, в бизнес-форуме ШОС и БРИКС в сентябре 2019 года принимают участие более 2,5 тысячи участников из 30 стран. Организатором мероприятия выступило правительство Башкирии.