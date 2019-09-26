МОСКВА, 26 сен /ПРАЙМ/. Почти 77 миллиардов рублей составит объем финансирования федерального проекта "Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" в 2020-2022 годах, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.

Согласно документу, в 2020 году на проект планируется выделить 37,4 миллиарда рублей, в 2021 году — 37,5 миллиарда рублей, в 2022 году — почти 2 миллиарда рублей.

На эти средства среди прочего буду создаваться новые места для детей полутора-трех лет в государственных и частных образовательных организациях.

Также более 120 миллиардов за три года будут выделены на подпрограмму "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики", в рамках которой получает субсидии фонд "Талант и успех", а также проводится мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи и детей.

Проект "Демография", рассчитанный на период до 2024 года, входит в число 12 нацпроектов, объявленных в "майском указе" президента РФ. Он состоит из пяти федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт – норма жизни". На реализацию национального проекта "Демография" предусмотрено более 3 триллионов рублей. Внебюджетные источники финансирования нацпроекта не предусмотрены.