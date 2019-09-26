МОСКВА, 26 сен /ПРАЙМ/. Более 4 миллиардов рублей выделят на финансирование федерального проекта "Успех каждого ребенка" в 2020-2022 годах, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.

Согласно документу, в каждый из трех годов на реализацию проекта предлагается выделять по 1,4 миллиарда рублей.

Эти средства, в частности, пойдут на создание в общеобразовательных школах, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом.