МОСКВА, 26 сен /ПРАЙМ/. Более 44 миллиардов рублей составит объем финансирования федерального проекта "Цифровая образовательная среда" в 2020-2022 годах, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.

Согласно документу, в 2020 году на проект планируется выделить 16,3 миллиарда рублей, в 2021 году — 16 миллиардов рублей, в 2022 году — 12 миллиардов рублей.

Еще более 7 миллиардов до 2022 года планируется выделить на федеральный проект "Учитель будущего".