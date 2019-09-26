МОСКВА, 26 сен /ПРАЙМ/. Почти 54% россиян в случае перехода на четырехдневную рабочую неделю намерены потратить освобождающее время на путешествия, свидетельствуют результаты исследования интернет-сервиса для путешественников Biletix, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Исследование проводилось с 17 по 22 сентября, в нем приняли участие более 1,6 тысячи человек.

"54% россиян заявили, что готовы путешествовать чаще при переходе на 4-дневную рабочую неделю. 29% отметили, что это не повлияет на их туристическую активность и 17% – не определились с ответом", — прокомментировали результаты исследования в Biletix.

При этом аналитики обращают внимание, что большинство из ответивших утвердительно респондентов (67%) обозначили в качестве дополнительного условия для роста своей туристической активности повышение уровня дохода, 22% заявили, что готовы чаще путешествовать при сохранении текущего уровня дохода.

"Большинство (36%) участников отметило, что при 4-дневной рабочей неделе они готовы больше путешествовать по России, в частности – по соседним регионам, 32% готовы чаще путешествовать за границей, 16% хотят чаще отдыхать на даче, а 15% предпочтут путешествовать по родному региону", — уточнили эксперты.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) тогда выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда.