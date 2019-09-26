КИЕВ, 26 сен /ПРАЙМ/. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Нью-Йорке с бондхолдерами и представителями рейтинговых агентств заявил в четверг, что сотрудничество с Международным валютным фондом позволит украинскому государству достичь стабильного экономического роста.

Ранее украинское представительство МВФ сообщило, что миссия в четверг завершает свою работу на Украине, в пятницу ожидается заявление по итогам ее работы. В украинском Минфине сообщили, что переговоры между Киевом и МВФ о новой программе кредитования для Украины находятся в активной фазе.

"Мы понимаем, что благодаря сотрудничеству с МВФ нам удастся достичь лучших результатов в верховенстве права, поддерживать макроэкономическую стабильность, привлечь прямые иностранные инвестиции и проводить реформы, которые приведут к устойчивому экономическому росту", — цитирует Зеленского пресс-служба.

По словам украинского президента, миссия МВФ продемонстрировала поддержку инициатив украинской власти.

Миссия МВФ начала работу на Украине 10 сентября. Планировалось, что она оценит выполнение Киевом требований для получения очередного кредитного транша по уже имеющейся программе и что стороны проведут переговоры о новом кредитовании.

В декабре 2018 года фонд утвердил новую кредитную программу stand by для Украины, на этот раз на 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда долларов были выданы сразу, а выделение последующих траншей зависит от итогов полугодовых обзоров. Изначально Киев ожидал очередного транша от МВФ в мае, затем в июне, а в итоге он был отложен до формирования нового правительства.