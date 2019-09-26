МОСКВА, 26 сен — РИА Недвижимость. Ипотечные ставки в России по итогам 2019 года не достигнут плановых показателей, зафиксированных в нацпроекте "Жилье городская среда", и не опустятся ниже 10%, заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

"Естественно, это приведёт к корректировке всех остальных показателей (нацпроекта — ред.)", — сказал он.

В свою очередь референт департамента финансовой политики Минфина России Анна Волкова уточнила, что наибольших значений в текущем году стоимость ипотеки достигла в России в апреле — 10,56%.

"С июля ставки начали падать, мы уверены, что ставка будет ежемесячно сокращаться", — отметила представительница министерства финансов.

При этом она признала, что показатель стоимости ипотечных кредитов не достигнет целевых значений нацпроекта. "Мы готовим об этом доклад президенту", — сказала она.

В свою очередь гендиректор компании "Дом.РФ" Александр Плутник уточнил, что ставки по ипотеке на новостройки в августе снизились до 9,5%, а на вторничное жильё колеблются в районе 10%.

"Наша главная задача — уменьшение ставок. Все банки, насколько нам известно, (до конца года — ред.) проведут ещё два сокращения ставки", — отметил он.